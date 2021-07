Un graphique de l’ETF américain Global Jets (JETS) montre le panier d’actions des compagnies aériennes en dessous d’une ligne de support à la hausse et sa moyenne mobile sur 50 jours, deux signes troublants pour Johnson, qui est l’analyste principal de la recherche technique de son entreprise.

Le fait que 2021 ait connu les incidents de passagers les plus indisciplinés en 25 ans et que ce n’est qu’à mi-chemin n’est pas de bon augure pour les compagnies aériennes, a déclaré Johnson.

« De mon point de vue, l’argent facile a été gagné sur ce commerce de reprise », a-t-il déclaré. « Je pense qu’il est maintenant temps de retirer de l’argent des JETS. »

La seule compagnie aérienne qui pourrait encore avoir du carburant dans son réservoir est Southwest Airlines, a déclaré Boris Schlossberg, directeur général de la stratégie de change chez BK Asset Management, dans la même interview « Trading Nation ».

« C’est le leader des low-cost de l’industrie. Ils ont le meilleur bilan et à long terme, je pense qu’ils créent une marque très, très forte », a déclaré Schlossberg. « Oui, ils sont confrontés à des annulations. Oui, ils ont des retards. Mais ils se tiennent debout et essaient de remplir leur capacité en ce moment, contrairement à Delta et United. »

Delta et United Airlines n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

Schlossberg s’attendait à ce que Southwest prenne des parts de marché à ses concurrents alors que les voyages de consommation rebondissent, car ils en dépendent davantage que les voyages d’affaires.

« Pour moi, c’est la seule transaction au sein de JETS que je deviendrais longue et resterais longue pendant les 18 à 24 prochains mois », a-t-il déclaré.

Les actions du sud-ouest ont terminé en baisse de moins de la moitié de 1% à 53,66 $ vendredi. JETS a terminé en baisse de la moitié de 1% à 24,50 $.

