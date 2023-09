De l’argent, de l’or et une voiture de luxe : les allégations époustouflantes contre Bob Menendez

L’avocat de Menendez, 69 ans, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, mais le sénateur a déclaré que « des forces en coulisses » ont tenté de le faire taire et de « creuser ma tombe politique ».

« Les excès de ces procureurs sont évidents », a déclaré Menendez dans un communiqué. « Ils ont dénaturé le travail normal d’un bureau du Congrès. En plus de cela, non contents de faire de fausses déclarations contre moi, ils ont attaqué ma femme pour les amitiés de longue date qu’elle entretenait avant même que nous nous rencontrions.

Anticipant cette défense, Williams a déclaré lors de sa conférence de presse matinale que les allégations ne concernaient pas le type habituel de services que les sénateurs peuvent fournir.

David Schertler, avocat de l’épouse de Menendez, Nadine Menendez, a déclaré qu’elle nie « toute conduite criminelle et contestera vigoureusement ces accusations devant le tribunal ».

Les procureurs offrent un aperçu visuel de l’argent et de l’or

Même si les accusés affirment parfois qu’ils n’étaient pas au courant des objets trouvés dans leur maison ou leur voiture, l’acte d’accusation suggère que cela serait difficile à convaincre pour le sénateur. « Des enveloppes remplies d’argent ont été trouvées à l’intérieur de vestes portant le nom de Menendez et accrochées dans son placard », ont indiqué les procureurs. Certaines des enveloppes contenaient l’ADN ou les empreintes digitales de l’un des hommes soupçonnés d’avoir soudoyé Menendez ou son chauffeur, selon l’acte d’accusation.

L’acte d’accusation comprend une photo d’un coupe-vent identifiant le sénateur Bob Menendez comme membre du Congressional Hispanic Caucus, sur lequel se trouvent deux piles de billets, et une autre de lingots d’or trouvés dans un coffre-fort. | Tribunal de district américain du district sud de New York

À un autre moment, juste après le retour du sénateur d’un voyage en Égypte à l’automne 2021, Menendez a effectué une recherche sur le Web pour savoir « combien vaut un kilo d’or », selon l’acte d’accusation. Les procureurs affirment que le sénateur a utilisé son pouvoir et son influence pour protéger et enrichir les hommes d’affaires et profiter au gouvernement égyptien.

L’acte d’accusation comprend des photos de deux vestes de type coupe-vent. Celui qui identifie Menendez comme membre du Congressional Hispanic Caucus est surmonté de deux piles de billets marqués « 1 400 » et « 2 900 ». L’autre contient de nombreux billets de 100 $ éparpillés.

Mercedes décapotable et aide hypothécaire pour sa femme

Une grande partie des largesses que les hommes d’affaires du New Jersey auraient fait preuve à Menendez provenaient de la femme que le sénateur a épousée en 2020, Nadine Menendez (née Arslanian).

Fin 2018, un accident a laissé Nadine Menendez sans voiture, selon l’acte d’accusation. L’un des hommes d’affaires serait intervenu en avril 2019 pour l’aider à acheter un cabriolet Mercedes-Benz C-300, envoyant à un moment donné un SMS à un associé pour lui demander 15 000 $ en espèces. Le lendemain, l’homme d’affaires a rencontré Arslanian sur le parking d’un restaurant et lui a remis « environ 15 000 dollars en espèces », selon l’acte d’accusation, sans expliquer comment les procureurs ont eu connaissance de ce transfert.

Arslanian a acheté la voiture pour environ 60 000 dollars le lendemain et Uribe a effectué au moins six mensualités sur le prêt, affirment les procureurs.

L’argent pour la voiture est arrivé alors que l’un des hommes d’affaires tentait de convaincre les procureurs du New Jersey d’être indulgents avec un associé anonyme confronté à une affaire pénale, selon l’acte d’accusation. Les procureurs affirment que le sénateur, qui était tenu informé des transactions liées à l’affaire, avait conclu un accord pour tenter d’obtenir que l’affaire soit abandonnée et que l’enquête soit abandonnée.

Menendez a appelé un procureur principal et a tenté « par des conseils et des pressions » d’obtenir un résultat favorable pour l’associé de l’homme d’affaires et une autre personne interrogée, selon l’acte d’accusation. Le procureur de la République a jugé l’intervention de Menendez « inappropriée », mais l’accusé dans cette affaire n’a pas été condamné à une peine de prison, selon l’acte d’accusation.

En 2019, après que sa société de prêt hypothécaire a menacé de saisir sa maison, l’une des sociétés des hommes d’affaires est intervenue et lui a envoyé des dizaines de milliers de dollars pour l’aider à payer son hypothèque, selon l’acte d’accusation.

L’épouse se plaint de retards de paiement

Nadine Menendez s’est plainte à plusieurs reprises que les paiements n’étaient pas arrivés comme promis – alléguant en fait qu’elle était contrariée par le fait que ce que les procureurs décrivent comme des pots-de-vin n’arrivaient pas assez vite.

À un moment donné, elle s’est plainte à l’un des associés des hommes d’affaires qu’elle n’obtenait pas l’emploi promis, peu ou pas de présentation, affirment les procureurs. Et puis elle s’est plainte directement au sénateur, selon l’acte d’accusation, en lui envoyant un texto disant : « J’ai été tellement bouleversée toute la matinée. »

À un autre moment, alors que deux des hommes d’affaires n’avaient pas encore tenu leur promesse de l’aider avec son hypothèque, Nadine Menendez a envoyé un texto au sénateur : « Je suis tellement bouleversée. »

Les allégations ont commencé presque immédiatement après la clôture d’une autre affaire de corruption.

Les actions décrites dans l’acte d’accusation ont commencé quelques mois seulement après que le ministère de la Justice a abandonné une précédente affaire de corruption contre Menendez en janvier 2018, éliminant ainsi un énorme fardeau du sénateur – et des démocrates nationaux – alors qu’il se préparait pour une campagne de réélection qu’il a remportée.

Cette année-là, il a également commencé à sortir avec sa femme actuelle. En mars 2018 – quelques semaines après que les autorités fédérales ont abandonné l’autre affaire de corruption – Nadine Menendez aurait organisé une série de réunions avec le sénateur, financées par l’un des hommes d’affaires ou ses associés. Les responsables égyptiens auraient soulevé, entre autres choses, des demandes liées aux ventes et au financement de produits militaires à l’étranger, une série d’événements qui ont conduit à l’inculpation.

Les enquêteurs examinent des éléments de l’affaire depuis au moins novembre 2019, lorsqu’une perquisition a révélé des milliers de SMS entre Nadine Menendez et l’un des hommes d’affaires.

Aujourd’hui, avec son fils Rob Menendez à la Chambre après les élections législatives de 2022, la fortune politique de l’aîné Menendez est à nouveau incertaine.