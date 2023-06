De l’arbre d’ornement au fruit « des dieux » : les Australiens découvrent le plaisir du feijoa

Les pommes et les oranges sont les fruits les plus suspendus pendant l’automne et l’hiver australiens. Mais cette période de l’année est aussi la saison courte et douce d’une culture bien plus obscure : le feijoa. Le fruit, originaire d’Amérique du Sud, a une peau verte, une forme ovale et une chair sucrée et acidulée qui est appréciée des connaisseurs, y compris des Néo-Zélandais – la saison du feijoa est très attendue dans toute la Tasmanie.

Feijoa (prononcé fay-joh-uh) pousse bien à Victoria, en Tasmanie, en Nouvelle-Galles du Sud et dans les collines d’Adélaïde en Australie-Méridionale. Il reste environ deux semaines pour la saison de cette année, l’approvisionnement devant provenir principalement d’Australie-Occidentale.

Dernièrement, le feijoa a joui d’un statut culte parmi les consommateurs australiens – et cela pourrait être dû à la méthode de récolte, explique Pauline Haydock, chef d’équipe à Daleys Fruit Tree Nursery près de Kyogle, dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud. « Feijoa tombe de l’arbre quand il est mûr. Les agriculteurs ne le cueillent pas », dit-elle. Pour attraper le fruit et l’empêcher de se meurtrir lorsqu’il touche le sol, les producteurs placent des bâches sous l’arbre ou recouvrent l’arbre d’un filet; à partir de ce moment, le fruit reste généralement à son meilleur pendant trois à cinq jours.

Les amateurs de Feijoa ne peuvent pas en avoir assez de la saveur de goyave et de l’arôme de fraise-banane, mais la texture granuleuse est rebutante pour certains. Photographie : Aleksandr Puludi/Getty Images/iStockphoto

Cette durée de conservation relativement courte n’est pas propice aux marchés de consommation de masse, par rapport à des cultures comme les bananes qui sont cueillies tôt et mûries avant d’être acheminées vers le supermarché, ou les pommes qui restent bonnes en chambre froide pendant plus d’un mois. C’est pourquoi le feijoa a une qualité clin d’œil et vous le manquez sur les marchés locaux et les épiciers spécialisés : il est difficile de le stocker sans faire de compromis sur la qualité.

Comme beaucoup de produits cultes, il peut être polarisant. Mark Shenken, le co-fondateur du Feijoa Appreciation Group sur Facebook, basé à Melbourne, décrit les feijoas comme des « fruits des dieux » – coupez-les et prélevez la chair comme vous le feriez avec un kiwi, et délectez-vous de sa saveur de goyave. et un arôme fraise-banane. Mais il a une texture « granuleuse », dit Shenken, ce qui peut être rebutant pour certains.

Le chef Analiese Gregory est d’accord. « Ma sœur en mangeait beaucoup quand nous grandissions en Nouvelle-Zélande, mais je n’ai développé une appréciation pour cela que plus tard dans la vie », dit-elle. Maintenant basé en Tasmanie, Gregory préfère pocher délicatement les fruits dans un sirop léger au gingembre, les cuire au four dans des gâteaux ou les mijoter avec des pommes pour les tartes.

Étant donné que la granularité est le plus grand rebut pour les ennemis, la cuisson du feijoa change-t-elle la texture ? « Non », dit Gregory en riant. « La texture granuleuse reste la même. »

En théorie, le feijoa est préférable comme arbre de jardin – semblable à d’autres fruits folkloriques comme les mûres et l’achacha – où les propriétaires rassemblent les feijoas tombés et partagent la générosité avec les voisins. Le partage communautaire des récoltes est courant en Nouvelle-Zélande, mais pas encore en Australie.

Mais Shenken essaie de changer cela. « Quand j’ai déménagé de la Nouvelle-Zélande à l’Australie, j’ai vu des arbres feijoa dans le quartier mais les gens ne savaient pas ce que c’était. Ils avaient peur de le manger », dit-il.

Cela pourrait expliquer pourquoi vous pourriez trouver des feijoa meurtris ou pourris sur les sentiers et les bandes naturelles à cette période de l’année.

En plus de produire des fruits, les arbres feijoa sont des plantes ornementales prisées qui prospèrent dans divers climats. Photographie : Photos du Japon, d’Asie et d’autres pays du monde/Getty Images

Donc, si les Australiens négligent le fruit du feijoa, pourquoi ont-ils planté les arbres en premier lieu ? Une explication est qu’il s’agit d’arbres d’ornement qui prospèrent dans diverses conditions. « C’est un arbre à feuilles persistantes. Il peut vivre dans des climats tempérés à subtropicaux et tolérer des températures allant jusqu’à -10 ° C », explique Haydock. « Il fait une grande haie et peut être taillé pour garder les arbres à moins de trois mètres. »

Haydock estime que sa pépinière a vendu 10 à 20 % de feijoa en plus ces dernières années. « Nous avons des producteurs commerciaux de Stanthorpe, dans le sud du Queensland, qui nous approchent maintenant, où ils cultivent généralement des fruits à noyau et des pommes. »

Mais peut-être que la mesure la plus révélatrice de la popularité croissante du feijoa en Australie est sa place dans l’allée de la pépinière de Bunnings, où vous pouvez désormais acheter un arbre pour 12,98 $.