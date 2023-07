De l’alcool et du chocolat moins chers en route après que Kemi Badenoch a signé un énorme accord commercial de 12 billions de livres sterling en Nouvelle-Zélande

BREXIT La Grande-Bretagne a signé un accord commercial de 12 000 milliards de livres sterling qui ouvre la voie à de l’alcool et du chocolat moins chers.

Le secrétaire au commerce, Kemi Badenoch, a signé le Royaume-Uni avec le CPTPP – le bloc commercial géant indo-pacifique – en Nouvelle-Zélande ce matin.

Le secrétaire au Commerce, Kemi Badenoch, a signé avec la Grande-Bretagne un accord historique en Nouvelle-Zélande 1 crédit

Nous n’avons pu rejoindre l’alliance commerciale en plein essor que parce que nous avons quitté l’UE.

Le Royaume-Uni pourra désormais vendre plus de whisky sur le marché asiatique en plein essor grâce à des droits de douane nuls, tout en ouvrant également la voie aux Britanniques pour obtenir du chocolat et de la tequila moins chers auprès de Mexique.

Saluant ce moment historique, Mme Badenoch a déclaré: «Je suis ravie d’être ici en Nouvelle-Zélande pour signer un accord qui sera un grand coup de pouce pour les entreprises britanniques et générera des milliards de livres de commerce supplémentaire, ainsi que d’ouvrir d’énormes opportunités et un accès inégalé à un marché de plus de 500 millions de personnes.

«Nous utilisons notre statut de nation commerçante indépendante pour rejoindre un bloc commercial passionnant, en pleine croissance et tourné vers l’avenir, qui contribuera à développer l’économie britannique et à s’appuyer sur les centaines de milliers d’emplois que les entreprises appartenant au CPTPP soutiennent déjà de haut en bas. pays. »

Le CPTPP couvre le Canada, le Mexique, Pérou, ChiliNouvelle-Zélande, Australie, Brunei, Singapour, Malaisie, Vietnam et Japon.

Les ministres disent que le bloc commercial est d’une importance économique énorme pour la Grande-Bretagne parce que les pays qui le composent se développent.

C’est un bien économique rare nouvelles pour le pays.

L’économie britannique a reculé de 0,1% en mai, ont révélé des chiffres sombres plus tôt cette semaine.

L’inflation reste obstinément élevée et les chiffres publiés plus tard cette semaine devraient montrer qu’elle n’a que légèrement diminué par rapport au taux actuel de 8,7 %.