De l’âge à la génétique, pourquoi la gueule de bois est-elle pire pour certaines personnes que pour d’autres ?

Pendant les vacances, notre consommation d’alcool peut être plus élevée qu’à d’autres périodes de l’année. Qu’il s’agisse de vin, de champagne, de bière ou de spiritueux, les effets de l’alcool sur l’organisme peuvent varier selon l’état d’esprit et l’âge d’une personne, mais aussi ses gènes. La saison des fêtes peut être une période éprouvante à bien des égards. Les repas sont souvent pris tard, rarement équilibrés et les nuits peuvent être courtes. Ce changement de rythme, combiné à des émotions fortes, contribue à bousculer nos habitudes. Tous ces changements peuvent exercer une pression supplémentaire sur la capacité du corps à assimiler – et à éliminer – ce que nous consommons.

Les effets secondaires de la consommation d’alcool varient « en fonction du nombre de verres que vous buvez, du taux d’absorption, de votre sexe, de votre âge, de votre taille et de votre poids, de vos habitudes de consommation, de votre humeur du moment, de votre niveau de fatigue et de votre condition physique, et que vous ayez mangé ou non », explique le site d’Aide Alcool.

La génétique peut-elle jouer un rôle ?

Les lendemains de fêtes, dîners et autres festivités où l’alcool est au menu peuvent être difficiles pour certaines personnes. Maux de tête, fatigue, courbatures, sont autant de signes caractéristiques de la véisalgie, plus communément appelée gueule de bois. Plusieurs facteurs entrent en jeu, comme l’âge ou le sexe ou encore l’état psychologique d’une personne. Ainsi, l’anxiété, la dépression, le niveau de stress et la personnalité pourraient tous contribuer à rendre l’expérience plus ou moins difficile.

Plus surprenant encore, l’une des explications se trouve dans la biologie, selon une étude américaine. Lorsque nous buvons de l’alcool, de l’acétaldéhyde liquide, un composé chimique qui joue un rôle dans l’apparition des symptômes de la gueule de bois, est libéré dans le corps. À ce stade, le gène ALDH2 entre en jeu. Cela “limite la dégradation de l’acétaldéhyde, entraînant une plus grande accumulation du composé chimique – donc des symptômes de gueule de bois plus importants”, explique Craig Gunn, maître de conférences en sciences psychologiques à l’Université de Bristol, écrivant dans un article sur le site Web The Conversation. une variation de ce gène pourrait donc souffrir de pires gueules de bois.

Pour limiter l’apparition des symptômes de la gueule de bois, il est conseillé de rester hydraté en buvant de l’eau tout au long de la soirée. Aussi, n’oubliez pas de boire de l’alcool avec modération.

