De l’aéroport au centre de vaccination: les rénovations de Berlin ont fermé des installations pour lutter contre Covid-19

Les autorités berlinoises insufflent une nouvelle vie aux aéroports fermés de la capitale allemande alors que deux installations ont été choisies pour abriter des centres de vaccination contre le coronavirus qui devraient desservir des milliers de personnes par jour.

L’aéroport de Tegel de Berlin, qui a servi de porte d’entrée à la ville pendant 60 ans, a été définitivement fermé début novembre.

Maintenant, un grand ‘Bienvenue’ Le panneau toujours suspendu au-dessus de son entrée prendra une toute nouvelle signification alors que le terminal C de Tegel est sur le point de devenir l’un des six centres de vaccination contre les coronavirus de Berlin.

«Nous allons vacciner 3 000 à 4 000 personnes par jour», Albrecht Broemme, responsable du projet de construction des centres de vaccination de Berlin, a déclaré à l’AFP, en parlant des capacités futures de l’aéroport.

Cependant, Tegel ne sera pas la seule installation de ce type utilisée pour la vaccination, car un centre similaire devrait être installé à Tempelhof – un autre ancien aéroport fermé en 2008 qui a déjà servi de vélodrome, de centre de réfugiés et de patinoire.

Berlin s’attend à recevoir dans le premier lot quelque 900 000 jabs des sociétés américaines Pfizer et allemande BioNTEch. Comme toute personne aurait besoin de recevoir le vaccin deux fois, ce serait suffisant pour vacciner quelque 450 000 personnes sur une population urbaine de 3,7 millions d’habitants.

Les autorités de la ville prévoient de démarrer la campagne de vaccination d’ici la fin de l’année. “Nous nous préparons pour décembre comme la date la plus rapprochée possible”, a déclaré le ministre de la Santé de Berlin, Dilek Kalayci. Elle a également déclaré que les capacités combinées de six hubs permettraient de vacciner 20 000 personnes par jour.

«L’idée générale est de vacciner le plus de personnes possible l’une après l’autre», Broemme, 60 ans, a déclaré, ajoutant que la sécurité des personnes et les mesures de distanciation sociale seraient toujours d’une grande importance pendant la vaccination.

Ce serait un cauchemar pour moi si les gens étaient infectés lorsqu’ils venaient se faire vacciner.

L’ancien pompier a ajouté qu’il avait conçu la configuration du hub Tegel en utilisant un ensemble de Lego et en construisant un modèle du terminal. Dans le cadre de son plan, chaque visiteur doit suivre un itinéraire désigné de l’inscription à un stand de jab, puis à une consultation avec un médecin et au contrôle final.«Nous imaginons que tout cela prendra une heure», il a dit.

Pour l’instant, les efforts sont concentrés sur l’équipement du lieu et la prise des mesures de sécurité nécessaires. Le terminal a été scellé avec des clôtures métalliques et des barbelés. Broemme s’attend également à ce que du personnel de sécurité suffisant soit recruté pour être prêt au cas où des militants anti-vaccination essaient de bloquer l’accès à l’installation ou de perturber son travail.

Le recrutement de médecins, d’infirmières ainsi que de personnel de logistique et de soutien est également un problème. Selon les autorités berlinoises, les six hubs manquent toujours de plus de 1 000 collaborateurs. Pourtant, Broemme a déclaré que les applications ne manquaient pas.

Le personnel médical en Allemagne étant déjà en nombre insuffisant, les autorités prévoient d’embaucher des infirmières à la retraite, des étudiants en médecine et même des agents de bord pour ce poste. Les préparatifs de la campagne de vaccination battent leur plein en Allemagne. L’État occidental – et le plus peuplé – de Rhénanie du Nord-Westphalie prévoit de créer 53 centres de vaccination, tandis que le plus grand et le deuxième État le plus peuplé de Bavière en ouvrira jusqu’à 96.

Le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, insiste sur le fait que la vaccination serait volontaire, tandis que la chancelière Angela Merkel place de grands espoirs dans la campagne. «Progrès significatifs l’année prochaine» dans la lutte contre le coronavirus.

Auparavant, le chancelier avait déjà décrit le verrouillage partiel de la nation qui a été récemment prolongé jusqu’au 20 décembre comme «Succès partiel». Le nombre de nouvelles infections, cependant, continue d’augmenter lentement.

Vendredi, 22 806 nouveaux cas ont été enregistrés dans toute l’Allemagne, contre 18 633 signalés mercredi, selon l’Institut Robert Koch. Le pays a également connu une augmentation record en un jour des décès liés aux coronavirus, 426.

