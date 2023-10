ROCHESTER, NY (WROC) — Il est de plus en plus connu que l’opioïde Fentanyl est l’un des principaux médicaments contribuant à la crise des surdoses d’opioïdes aux États-Unis. Un nouvel additif est de plus en plus découvert dans les tests de laboratoire : la xylazine.

L’anesthésique sédatif est généralement utilisé par les vétérinaires pour euthanasier les gros animaux (c’est un tranquillisant pour chevaux). Il n’est pas approuvé par la FDA pour une utilisation chez l’homme et n’est pas non plus réglementé par la DEA. Cette substance est de plus en plus présente dans d’autres drogues, notamment le fentatnyl, un opioïde déjà mortel.





News 8 a eu accès au laboratoire nord-est de la Drug Enforcement Agency à New York pour voir à quel point le problème est devenu répandu.

“Nous constatons que cela se produit à travers le pays, dans tous nos États et dans toutes nos villes, et c’est la plus grande menace liée à la drogue que les États-Unis aient jamais connue”, déclare Frank Tarentino, agent spécial en charge de la DEA, division de New York.

« Le fentanyl est la drogue la plus addictive du marché, mais lorsque vous y mélangez de la xylazine, elle devient encore plus mortelle et dévastatrice », ajoute-t-il.

Selon Tarentino, le fentanyl est apparu pour la première fois comme contribuant aux décès par surdose dans la région de Philadelphie en tant qu’« abus de drogue » par le médecin légiste en 2006. La DEA a commencé à rendre compte de la substance mélangée à l’approvisionnement en drogue en 2015.

« Plus récemment, nous avons constaté un afflux d’expositions de drogues contenant de la xyazline et du fentanyl… En fait, environ 15 % de toutes les expositions de drogues analysées ici dans notre laboratoire régional du Nord-Est contiennent un mélange de Xlyazine », explique Tarentino. .

Portant des gants de qualité médicale et debout à côté d’une étagère d’exposition à l’intérieur du laboratoire, Tarentino présente ce qui est découvert lors des tests de drogues illicites.

« Cette exposition ici avec le tampon Pablo Escabar est de l’héroïne et du fentanyl, donc c’est un mélange assez courant que nous voyons dans toutes les drogues maintenant : le fentanly est mélangé à l’héroïne, à la cocaïne et à la méthanphétamine. Il s’agit ici de 4 kilos de Xylazine pure, ce qui est très préoccupant car ce sachet de 4 kilos de Xylazine est susceptible d’être mélangé à tous ces autres médicaments, dont le fentantyl », explique-t-il.

Il s’agit d’un chiffre d’affaires annuel d’un demi-billion de dollars, les fournisseurs choisissant désormais la Xylazine plutôt que le Fentanyl parce qu’elle est moins chère et plus disponible.

« Soyons absolument clairs à ce sujet. Il s’agit d’une ruse délibérée et calculée du cartel visant à accroître sa clientèle en augmentant la dépendance », déclare l’agent spécial en charge.

« Nous avons un certain nombre d’enquêtes en cours ici dans la division de New York qui ciblent les deux cartels les plus dominants responsables d’alimenter cette épidémie, à savoir le cartel de Sina Loa et le cartel de Jalisco – ces deux cartels, travaillant en collaboration avec la Chine, sont responsables de qui cause le plus de dégâts aujourd’hui aux États-Unis en raison de l’usage abusif et abusif du fentanyl ainsi que de la xylazine que nous voyons dans les rues de nos villes.

Le sénateur Chuck Schumer est à l’avant-garde de la loi « Fend Off Fentanyl », tout en faisant pression pour des mesures qui permettraient au président Biden d’imposer des sanctions aux pays qui produisent de tels produits, comme la Chine et le Mexique.

Cette année, pour la première fois, l’administration Biden-Harris a officiellement déclaré la xylzazine associée au fentanyl comme une menace émergente pour les États-Unis, déployant ainsi un plan pour résoudre le problème. En octobre, le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, a annoncé huit actes d’accusation contre des entreprises et des employés de fabrication de produits chimiques basés en Chine en raison de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement du fentanyl.