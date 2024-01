De la visite de Blinken et du voyage privé de Tinubu à Paris

En janvier 2018, les Américains ont porté leur attention sur le programme du président de l’époque, Donald Trump, pour voir comment il dirigeait le pays.

Comme des vagues, l’attention portée à ces questions diminue, atteignant son apogée au cours des premiers mois ou années d’un président et diminuant lorsque les questions nationales éclipsent les questions intérieures. Peu importe l’heure à laquelle le président se réveille ou se couche en pleine crise économique ?

Je me souviens avoir lu une analyse de la BBC comparant les programmes des anciens présidents américains, Trump, Barack Obama et George W. Bush. Même si Trump aurait profité du « Executive Time » à partir de 8 heures du matin, ses engagements publics commencent trois heures plus tard, lorsqu’il reçoit des briefings sur les renseignements de son conseiller à la sécurité nationale pendant un créneau « Policy Time ».» Cela a été suivi par davantage de « Executive Time » à partir de 13h30.

En revanche, Bush, connu pour commencer et dormir tôt, arrivait souvent au Bureau Ovale vers 6h45 du matin, selon les rapports.

Pendant ce temps, Obama commençait généralement sa journée par une séance d’entraînement matinale et la terminait assez tôt pour dîner avec sa famille. Cependant, un reportage de la BBC a révélé qu’il était connu pour avoir des habitudes de « couche-tard », restant parfois éveillé jusqu’à 01h00 ou 02h00 du matin après que Michelle et les filles se soient retirées pour la nuit.

D’autres, comme Lyndon B. Johnson et Bill Clinton, étaient connus pour leurs longs appels au milieu de la nuit.

Même si le programme quotidien du président d’un pays change au cours de son mandat, le thème commun ici est celui des réunions. Des tonnes ! Si les réunions étaient des heures de vol, certains présidents pourraient dépasser le record mondial Guinness d’Ed Long de 65 000 heures d’ici la fin de leur mandat.

On ne sait pas exactement comment le président Bola Tinubu passe ses heures avant 11h00. Est-ce qu’il s’entraîne ? Est-ce qu’il fait du développé couché, lit des documents et des livres ? Ou regarder des dessins animés comme Buhari ?

Il ne fait aucun doute qu’il travaille dès son arrivée au travail, même si cela implique de travailler tard le soir. L’une de ces soirées a eu lieu mardi dernier lorsque Tinubu a reçu le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, à la State House.

De telles visites ne sont pas nouvelles, mais elles s’accompagnent de nombreux protocoles.

Le Bureau du protocole de la State House travaille souvent avec ses homologues des médias et de la sécurité pour déterminer qui est présent à ces réunions, qui accompagne le responsable en visite à l’intérieur et quelle partie de la délégation en visite doit rester dans la salle de briefing pendant la durée de la session.

Le cortège de Blinken devait arriver sur le parvis de la villa à 18h30 mais a été retardé de 30 minutes par la circulation. Lorsqu’il est finalement arrivé à 19 heures, il a été reçu par le ministre des Affaires étrangères, Yusuf Tuggar, qui l’a conduit dans la salle diplomatique du président pour des entretiens bilatéraux aux côtés de certains ministres.

Une poignée de reporters, photojournalistes et vidéastes étaient postés pour établir l’arrivée tandis que les photographes personnels des deux dirigeants attendaient à l’intérieur pour établir des poignées de main et un dialogue. Leurs conseillers en matière de médias ont également participé aux discussions.

Le conseiller spécial du président Tinubu pour les médias et la publicité, Ajuri Ngelale, avait annoncé plus tôt que Blinken et Tuggar tiendraient une réunion d’information conjointe et répondraient ensuite à quatre questions. Du côté nigérian, Adesuwa Omoruan de Lève-toi Nouvelles et j’ai posé quelques questions au secrétaire d’État sur les engagements spécifiques du gouvernement américain envers le Nigeria sous l’administration naissante.

La réunion bilatérale s’est terminée vers 20 heures et le briefing conjoint a commencé 30 minutes plus tard, durant plus de 25 minutes.

Blinken a déclaré que le gouvernement américain était disposé à soutenir l’administration dans ses programmes d’investissement social afin d’atténuer les difficultés occasionnées par la suppression des subventions pétrolières.

Tout en exprimant son soutien aux réformes économiques, il a souligné l’impact à court terme sur les communautés vulnérables, affirmant que ses entretiens avec le président avaient exploré les moyens d’atténuer les difficultés.

« Nous saluons les réformes audacieuses du président visant à unifier la monnaie et à mettre fin aux subventions au carburant. Nous reconnaissons également qu’à court terme, ces réformes ont créé des difficultés pour les communautés vulnérables.

“J’ai parlé de certaines façons dont les États-Unis peuvent soutenir les Nigérians pendant que le gouvernement mène ces réformes essentielles et s’efforce de protéger ceux qui pourraient, encore une fois à court terme, être affectés négativement”, a-t-il ajouté.

Blinken a déclaré que l’administration Biden était impatiente de poursuivre ses investissements dans le secteur de la santé au Nigeria, après avoir consacré plus de 8,5 milliards de dollars au cours des cinq dernières années à la prévention, aux soins et au traitement du VIH et de la tuberculose et au renforcement du système.

Le président avait recherché le soutien des États-Unis pour l’adhésion du Nigeria au G20 et un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le ministre des Affaires étrangères, Tuggar, a déclaré que le Nigeria, la plus grande économie d’Afrique, méritait de représenter le continent au Conseil de sécurité de l’ONU puisque 60 pour cent des résolutions adoptées là-bas concernaient l’Afrique.

L’un des points clés à retenir était l’affirmation de Blinken selon laquelle les entreprises américaines étaient impatientes d’investir dans l’économie nigériane, en particulier dans le secteur technologique.

Cependant, la difficulté de rapatrier les capitaux et la lutte en cours contre la corruption font toujours partie des obstacles que les deux gouvernements doivent chercher à surmonter. Tous les regards sont tournés vers les États-Unis pour remédier à cette démangeaison, même si les Nigérians attendent de voir les charges levées le plus tôt possible.

Le voyage « prophétique » de Tinubu à Paris

Lorsque l’auteur du livre biblique de l’Ecclésiaste disait : « Il n’y a rien de nouveau sous le soleil », on pense au voyage privé du président Tinubu à Paris, d’autant plus qu’il coïncide avec la période qui a suivi le Forum économique mondial de Davos, en Suisse.

Je vais t’expliquer.

Pour situer le contexte, l’auteur a écrit : « Ce qui a été sera de nouveau, ce qui a été fait sera de nouveau fait ; il n’y a rien de nouveau sous le soleil. (Ecclésiaste 1:9, NIV)

En janvier 2017, il y a sept ans, le prédécesseur de Tinubu, Muhammadu Buhari, s’est rendu dans son propre Paris – Londres – pour ce que la présidence a appelé « un court congé ».

Le porte-parole du président de l’époque, Femi Adesina, a déclaré que Buhari subirait un « examen médical de routine » pendant les vacances. Adesina a ajouté que son directeur reprendrait le travail le 6 février.

Avance rapide jusqu’au 24 janvier 2023, le porte-parole du président Tinubu, Ngelale, a écrit dans un communiqué : « Le président Bola Tinubu quitte Abuja pour Paris, en France… pour une visite privée. Il rentrera au pays dans la première semaine de février 2024. »

Le libellé peut différer, mais vous comprenez ce que je veux dire !

Contrairement à Buhari, Tinubu n’a pas délégué de pouvoirs intérimaires à son vice. Cependant, lorsque Buhari s’est envolé, l’ancien vice-président, le professeur Yemi Osinbajo, se trouvait à Davos, en Suisse, à la tête de la délégation nigériane au FEM. Le professeur a écourté son voyage et est arrivé dans le pays le lendemain du départ de Buhari.

Mais pour Tinubu, le vice-président Kassim Shettima était revenu de Davos environ cinq jours plus tôt. Cela ne veut pas dire que le président suivrait entièrement la ligne de son prédécesseur.

Il est uniquement censé documenter les moments répétés de l’histoire lorsqu’ils se produisent.