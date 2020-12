Leur témoignage a offert un rare aperçu des conditions de plus en plus désastreuses dans une ville largement coupée du monde extérieur depuis que M. Abiy a lancé une opération militaire contre le Tigray le 4 novembre.

Mais les médecins du principal hôpital de la ville touchés jeudi ont brossé un tableau très différent: des barrages d’artillerie aveugles sur des zones civiles, des pillages par des hommes armés et la mort d’au moins 27 civils et plus de 100 blessés.

Mais les connexions téléphoniques et Internet à Tigray ont été largement coupées, ce qui rend difficile la vérification des revendications concurrentes des belligérants. Et il est rapidement devenu évident que l’affirmation de la victoire de M. Abiy était prématurée.

Une pluie d’obus samedi matin, dans les heures qui ont précédé la capture de Mekelle par les troupes fédérales, a atterri sur des cibles civiles et militaires, ont indiqué les médecins. Les ambulances se sont précipitées dans les rues transportant les morts et les blessés. Dans la soirée, au moins 27 civils avaient été tués, dont un enfant de 4 ans, et plus de 100 blessés, ont-ils déclaré.

Les médecins, qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat pour éviter les représailles du gouvernement, ont envoyé des SMS et se sont exprimés en utilisant la connexion Internet par satellite d’une organisation internationale dans la ville.

Ils ont fourni des copies de cartes d’identité et d’autres documents pour prouver leur emploi à l’hôpital et ont nié toute affiliation avec le Front de libération du peuple du Tigray.

L’un d’eux a fourni des photos de patients blessés à l’hôpital qui, a-t-il dit, avaient été touchés par le bombardement – des nourrissons avec des corps crevés par des éclats d’obus, un homme à la tête ensanglantée, une femme allongée sur le ventre avec sa jambe en plâtre.

Maintenant, un calme tendu règne dans la ville, ont déclaré les médecins. L’électricité avait été coupée, emmaillotant la ville dans l’obscurité la nuit. Des hommes armés avaient pillé des magasins, obligeant beaucoup à fermer.

À l’hôpital d’Ayder, de graves pénuries d’oxygène et de fournitures médicales de base ont rendu impossible la chirurgie vitale sur les blessés. Les médecins ont plaidé pour une aide internationale pour soulager ce qu’ils ont appelé une situation critique.

Dimanche, des responsables de la Croix-Rouge visitent l’hôpital signalé il «coulait dangereusement bas» sur les gants, les antibiotiques, les analgésiques – et les sacs mortuaires.