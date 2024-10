De la vie aquatique retrouvée dans Oven Run, autrefois mort

Oven Run est vivant.

Après 125 ans d’absence totale de vie, une enquête récente a révélé cinq espèces différentes de poissons, ainsi que des insectes, dans ce qui était autrefois la principale source de pollution du bassin de la rivière Stonycreek.

Situé juste au nord-est de Kantner dans le canton de Shade, dans le comté de Somerset, le petit ruisseau fournissait autrefois de l’eau pure pour la cuisson du pain dans des fours en pierre brute pour les réguliers britanniques et les troupes provinciales de l’expédition Forbes en 1758. Des décennies d’extraction de charbon pré-réglementée sur l’environnement ont rendu ses eaux un potentiel d’hydrogène très acide de 3,1, mortel pour la vie aquatique. En 1993, il est devenu le point zéro du rêve de réhabilitation de la rivière Stonycreek.

L’enquête de fin septembre a été menée par le district de conservation du comté de Somerset, dont le directeur de district, Len Lichvar, a grandi à Boswell, à proximité. À l’aide d’équipements de pêche électrique et du personnel du Garrett College du Maryland, et avec l’aide du Western Pennsylvania Conservancy, Oven Run a été électrocuté en amont à 100 mètres de son embouchure. Lichvar a déclaré que l’équipage avait été agréablement surpris de voir 58 poissons temporairement handicapés flotter à la surface. Il a expliqué que le poisson avait migré en amont de la rivière Stonycreek.

Les chevesnes de ruisseau, les meuniers noirs, les meuniers du nord, les naseux longmuse et les naseux noirs constituaient le dénombrement.

« Nous avons également identifié un jeune méné de ruisseau de l’année, ce qui indique que la reproduction naturelle réelle de cette espèce a lieu à Oven Run, ce qui est très significatif », a déclaré Lichvar.

Après la récente reconstruction de cinq systèmes de traitement passif des rejets de mines abandonnés vieux de 30 ans sur Oven Run, la conservation a étudié le ruisseau par simple curiosité.

« Il y a vingt-cinq ans, et même jusqu’à aujourd’hui, Oven Run n’était pas l’objectif », a déclaré Lichvar. « Ce devait être essentiellement l’agneau sacrificiel. L’objectif a toujours été de ramener le Stonycreek du mieux que nous pouvions, ce que nous pensons avoir atteint au moins dans une large mesure. Nous avons pensé que nous pourrions aussi bien vérifier Oven Run, maintenant que nous savons que nous améliorons la qualité de l’eau de manière significative au-delà de ce qu’elle avait été depuis que nous avons commencé le processus il y a plus de 25 ans.

Des larves d’écrevisses et de phryganes ont également été découvertes lors de l’échantillonnage.

« Nous obtenons plus de résultats que nous ne l’avions imaginé », a déclaré Lichvar, à propos des bénéfices générés par le financement public des installations de traitement.

La rivière Stonycreek constitue désormais une pêcherie viable jusqu’à son confluent avec la rivière Little Conemaugh. L’écotourisme a pris pied dans le bassin fluvial, principalement grâce à l’amélioration d’Oven Run.

« Le retour d’Oven Run est en quelque sorte la cerise sur le gâteau », a déclaré Lichvar. « Pour être honnête, nous n’étions même pas sûrs de pouvoir aménager la rivière Stonycreek, il y a 30 ans. Avance rapide jusqu’à aujourd’hui, nous avons dépassé ce que nous allions faire.

Étant donné que le cours d’eau a atteint un pH actuel plutôt neutre de 6,2, un piège expérimental et un transfert de truites sont prévus, a déclaré Lichvar.

« Que cela se produise ou non, nous ne pouvons pas le garantir à ce stade », a déclaré Lichvar, « mais au moins le potentiel est désormais là. Alors qu’il n’y a pas si longtemps, ce potentiel n’existait même pas.»

Cependant, Lichvar a expliqué que sans un financement et des ressources constants et adéquats, Oven Run pourrait rapidement retourner à son état de pollution.

« Sans une exploitation et une maintenance constantes, ainsi qu’une exploitation et une maintenance futures à long terme, tout ce que nous avons déjà réalisé pourrait être perdu si cela ne continue pas », a déclaré Lichvar. « C’est un combat constant dans lequel nous, dans la communauté de la conservation, sommes impliqués. sur une base quotidienne, hebdomadaire, mensuelle et annuelle.