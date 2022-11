De la victoire illimitée d’Ant & Dec à Vardy V Rooney… premier aperçu du programme télévisé de Noël de cette année

Les chefs de TELLY ont veillé à ce que le calendrier de Noël de cette année soit un cracker.

Préparez-vous pour un festin de nouveaux spectacles, de fous rires, de spéciaux festifs, de drames de premier plan et de stars primées.

Le duo Geordie se sent fabuleusement festif en lançant la première édition de Noël de son nouveau jeu télévisé[/caption]

FILMS

CAROLE DE NOËL (Sky Max): Suranne Jones joue le rôle d’une entrepreneure sans vergogne dans une version moderne de A Christmas Carol de Charles Dickens. Taj Atwal et Nish Kumar la rejoignent à l’affiche de ce remake chic.

Daniel Craig est de retour en tant que détective Benoit Blanc dans cette suite du premier smash Knives Out de 2019[/caption]

OIGNON DE VERRE : UN MYSTÈRE À COUTEAU (Netflix, 23 décembre) : Daniel Craig est de retour en tant que détective Benoit Blanc aux côtés de Kate Hudson et Edward Norton dans cette suite du premier smash Knives Out de 2019. Quand quelqu’un meurt sur l’île grecque privée du milliardaire Miles Bron, Blanc est mis sur l’affaire.

Tom Cruise revient en tant que Maverick, qui affronte son passé tout en formant un groupe de jeunes diplômés[/caption]

TOP GUN : MAVERICK (Paramount+, 22 décembre) : Diffusez le plus gros blockbuster de l’année depuis votre salon. Tom Cruise revient en tant que Maverick, qui affronte son passé tout en formant un groupe de jeunes diplômés, dont le fils de son meilleur ami décédé.

LES BANSHES D’INISHERIN (Disney +, 21 décembre): La tragi-comédie maussade de Colin Farrell permet aux adultes de surveiller la pause festive. Il suit deux amis de toujours qui se retrouvent dans une impasse lorsque l’un met fin à leur amitié de manière inattendue.

DES GAMINS

Les Smeds rouges intergalactiques et les Smoos bleus travaillent ensemble pour retrouver les jeunes Janet et Bill qui s’échappent[/caption]

LES SMEDS ET LES SMOOS (BBC One): L’animation annuelle de Julia Donaldson et Axel Scheffler de Beeb voit les Smeds rouges intergalactiques et les Smoos bleus travailler ensemble pour retrouver les jeunes Janet et Bill qui s’échappent. Adjoa Andoh et Bill Bailey sont les vedettes.

LE GARÇON, LA TAUPE, LE RENARD ET LE CHEVAL (BBC One): Une histoire de courage et d’espoir dans cette nouvelle animation dessinée à la main basée sur le livre de Charlie Mackesy. L’histoire suit l’amitié improbable, vous l’avez deviné, d’un garçon, d’une taupe, d’un renard et d’un cheval voyageant ensemble à la recherche d’un foyer pour le garçon.

À quel point les pièges loufoques sont-ils réalisables dans le classique de Macaulay Culkin ?[/caption]

LA SCIENCE NON OFFICIELLE DE LA MAISON SEULE (Sky Max): Si vous voulez savoir dans quelle mesure les pièges loufoques sont réalisables dans le classique de Macaulay Culkin, les comédiens James Acaster, Guz Khan et Alex Brooker essaient de le découvrir.

NOËL À LA FERME DE GUI (Netflix): Une comédie romantique charmante et agréable pour les plus grands. Après avoir hérité d’une ferme à Noël, un père veuf s’adapte difficilement à la vie du village tandis que ses enfants élaborent un plan pour y rester pour toujours.

QUIZ

GAGNANT SANS LIMITE DE NOËL D’ANT & DEC (ITV): Le duo Geordie se sent fabuleusement festif en lançant la première édition de Noël de son nouveau jeu télévisé. La spéciale verra des paires de célébrités monter sur l’échelle pour la charité avec un pot de prix illimité à gagner.

C’EST MON JAM (BBC One): Mo Gilligan lance son nouveau jeu télévisé musical dans ce qui est sûr de devenir un succès instantané. La bande dessinée accueille deux équipes de célébrités alors qu’elles s’affrontent dans une série de défis. L’édition de Noël est le début d’une série en huit parties.

LE LIEN LE PLUS FAIBLE SPÉCIAL DE NOËL (BBC One): Romesh Ranganathan a réuni huit célébrités ayant un lien quelque peu douteux avec Noël pour cette spéciale festive.

CÉLÉBRITÉ LEGOMASTERS À NOËL (Chaîne 4): Le nouvel hôte Nish Kumar sera rejoint par trois équipes de célébrités pour participer au concours ultime de construction de Lego, avec des défis tels que la création et la modélisation d’un pull de Noël Lego, puis la construction d’une boule à neige géante. Le comique Alex Horne, la chanteuse Sophie Ellis-Bextor et Scarlett Moffatt dirigent les équipes.

ROUE DE NOËL DE MICHAEL McINTYRE (BBC One): Regardez trois visages célèbres prendre la roue pour tenter de gagner de l’argent pour de bonnes causes. Bien que cela ait beaucoup à faire, les câpres de l’année dernière mettant en vedette Danny Dyer sous les projecteurs sont entrées dans l’histoire de la télé.

DIVERTISSEMENT

Alesha Dixon représente Britain’s Got Talent[/caption]

BRITANN GET SINGING (ITV): Des stars de tout ITV se sont unies pour une extravagance unique dans l’ultime émission de talents télévisés – avec un who’s who des juges dans le panel.

Alesha Dixon représente Britain’s Got Talent, tandis que Will.i.am est à bord de The Voice et Adam Lambert et Jason Manford de Starstruck.

Roman Kemp préside l’action alors que cinq groupes de stars des émissions d’ITV montent sur scène pour offrir une performance à couper le souffle.

Et ils sont vraiment un groupe que vous voudrez voir chanter, y compris les coéquipiers de Love Island, les stars de The Chase, un groupe de Loose Women et des stars du feuilleton d’Emmerdale et de Coronation Street.

LE PLUS GRAND BONHOMME DE NEIGE (Chaîne 4): Le défi créatif loufoque sur glace est de retour pour une deuxième série alors qu’un nouveau line-up de célébrités, dont Gemma Collins, se rend dans les Alpes pour construire une série de sculptures et de bonhommes de neige. Sue Perkins est de retour en tant qu’animatrice tandis que Laurence Llewelyn-Bowen est en charge du design.

BRITAIN’S GOT TALENT : LE MAGICIEN ULTIME (ITV) : Dans le premier des spin-offs BGT de Simon Cowell, Stephen Mulhern mène la chasse au meilleur prestidigitateur de la franchise. Des artistes du monde entier s’affronteront pour être nommés le champion ultime de Got Talent et remporter un prix en espèces de 50 000 £.

FALAISE À NOËL (BBC Two): Le roi de Noël Sir Cliff Richard est de retour sur le Beeb pour une émission spéciale d’une heure alors qu’il interprète certains de ses classiques et de nouvelles chansons devant un public dans une église de l’est de Londres. Cliff sera également vu en train de discuter avec Sara Cox dans les emblématiques studios Abbey Road à Londres de son incroyable carrière de 64 ans dans ce qui deviendra l’un des moments télévisés de l’année.

LA NUIT DE NOËL (BBC One): Finissant le jour de Noël en douceur, Oti Mabuse lit l’histoire du premier Noël de l’Évangile selon saint Luc, accompagné par les Exultate Singers de Bristol.

STRICTEMENT VENEZ DANSER SPÉCIAL DE NOËL (BBC One): Rejoignez Anton Du Beke, Shirley Ballas, Craig Revel Horwood et Motsi Mabuse alors qu’un nouveau groupe de célébrités fait un tour sur la piste de danse.

LA GRANDE ABEILLE À COUDRE BRITANNIQUE : SPÉCIAL NOËL DES CÉLÉBRITÉS (BBC One) : Les stars saisissent leurs kits de couture pour transformer les matériaux indésirables en quelque chose de festif.

LE GRAND BAKE OFF FESTIF (Canal 4): Regardez une nouvelle troupe de célébrités descendre sur la tente pour relever des défis et éviter leurs pâtisseries.

FACTUEL

NOËL CINQ ÉTOILES : À L’INTÉRIEUR DE LA CORINTHIE (chaîne 4) : Pour une tranche de la vie de l’autre moitié, connectez-vous pour voir comment des vedettes comme Tom Cruise et Will.i.am s’amusent dans l’un des hôtels les plus luxueux de Londres. Attendez-vous à plus que quelques verres de champagne.

ILLUMINER NOËL (Canal 4): Des incroyables lumières sur le thème de Roald Dahl à Longleat et des rues étoilées de Blackpool aux sentiers d’hiver magiques de Kew Gardens, suivez les meilleures équipes derrière certaines des plus magnifiques expositions de Grande-Bretagne.

Rejoignez la princesse de Galles à l’abbaye de Westminster pour un magnifique concert de chants de Noël la veille de Noël[/caption]

ROYAL CAROLS : ENSEMBLE À NOËL (ITV) : Rejoignez la princesse de Galles à l’abbaye de Westminster pour un glorieux concert de chants de Noël la veille de Noël pour célébrer certaines communautés spéciales et rendre hommage à feu la reine Elizabeth II.

UN AN SUR LA PLANÈTE TERRE (ITVX): Stephen Fry anime ce nouveau documentaire épique sur la nature filmé dans plus de 60 lieux.

QUAND TINA TURNER EST VENUE EN GRANDE-BRETAGNE (BBC Two): Un docu fascinant sur la longue relation de la légende de la soul avec le Royaume-Uni.

LA COMÉDIE

DÉTECTEURS (BBC Two): Mackenzie Crook revient avec un long métrage unique de sa comédie primée sur un passionné de détection de métaux. Le Danebury Metal Detecting Club est en difficulté financière et seule la découverte d’une mystérieuse relique peut le sauver.

MAUVAISE ÉDUCATION : LA RÉUNION (BBC Three) : Huit ans plus tard, Alfie Wickers (Jack Whitehall) est de retour à Abbey Grove et cette fois il aura de la compagnie. Attendez-vous au chaos habituel alors qu’Alfie et les enseignants nouvellement diplômés Stephen (Layton Williams) et Mitchell (Charlie Wernham) se réunissent pour une journée des carrières.

Le gagnant de Britain’s Got Talent Lost Voice Guy, alias Lee Ridley, revient la veille de Noël après le succès de l’émission de l’année dernière[/caption]

LOST VOICE GUY’S CHRISTMAS COMEDY CLUB (ITV): Les comédiens Dara Ó Briain et Josie Long seront les invités spéciaux de cette soirée amusante et amusante à l’ancienne. Lost Voice Guy, alias Lee Ridley, lauréat de Britain’s Got Talent, revient la veille de Noël après le succès de l’émission de l’année dernière.

Rex

LE NOËL DICKENSIEN DE MIRIAM (Chaîne 4): Pour une version alternative du fourrage festif habituel de Dickens, Channel 4 a Miriam Margolyes pour réchauffer les coques.

DRAME

APPELEZ LA SAGE-FEMME SPÉCIALE DE NOËL (BBC One): Le grand jour ne serait pas complet sans une visite chez les sages-femmes de Poplar. Fred Buckle organise une émission de talents du village pour remonter le moral après l’accident ferroviaire – avec des résultats hilarants. Ensuite, il y a de merveilleuses nouvelles pour Trixie.

Riches suit Stephen Richards, un homme d’affaires prospère et intelligent derrière un empire cosmétique de plusieurs millions de livres[/caption]

RICHESSES (ITVX): Ce drame familial brillant et aux enjeux élevés rivalisera avec Succession et Empire. Il suit Stephen Richards, un homme d’affaires prospère et intelligent à l’origine d’un empire cosmétique de plusieurs millions de livres, une vie privée chaotique avec une jeune femme glamour et trois enfants adultes qui font faillite.

Michael Sheen donne vie au procès de Wagatha Christie[/caption]

VARDY V ROONEY (Chaîne 4): Michael Sheen donne vie au procès de Wagatha Christie, l’une des affaires de diffamation les plus extraordinaires jamais portées devant la Haute Cour.

TOUTES LES CRÉATURES GRANDES ET PETITES (Canal 5): IC’est Noël à Darrowby et tout le monde essaie de profiter au maximum alors que le monde est en guerre. Alors Mme Hall (Anna Madeley) se retrouve à organiser une fête de Noël à Skeldale.