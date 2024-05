De la viande d’ours pour le dîner ? Suivez ces étapes pour prévenir l’infection par les vers, déclare le CDC

Rejoignez Fox News pour accéder à ce contenu Vous avez atteint votre nombre maximum d’articles. Connectez-vous ou créez un compte GRATUITEMENT pour continuer la lecture. En saisissant votre adresse e-mail et en appuyant sur Continuer, vous acceptez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de Fox News, qui incluent notre avis d’incitation financière. S’il vous plaît, mettez une adresse email valide.

Manger viande pas assez cuite provenant du gibier sauvage peut provoquer une maladie rare connue sous le nom de trichinellose, ont averti les responsables de la santé.

Six cas de maladie parasitaire ont été signalés par plusieurs membres de la famille de l’Arizona, du Minnesota et du Dakota du Sud.

Les membres de la famille ont partagé un repas comprenant de la viande insuffisamment cuite d’un ours noir, comme le rapporte le rapport hebdomadaire sur la morbidité et la mortalité des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

« Il est extrêmement important de se rappeler de bien cuire toute viande crue, car une viande insuffisamment cuite présente un potentiel de trichinose et d’autres maladies. maladies infectieuses « , a déclaré à Fox News Digital le Dr Aaron Glatt, chef du service des maladies infectieuses à l’hôpital Mount Sinai South Nassau de Long Island, New York.

La viande contenant des vers Trichinella peut également contaminer d’autres produits alimentaires comme les légumes, qui sont cuits à côté, a prévenu le CDC.

« Les personnes qui consomment de la viande de gibier sauvage doivent être conscientes qu’une cuisson adéquate est le seul moyen fiable de tuer les parasites responsables de la trichinellose, qui peuvent résister à la congélation », a déclaré Shama Cash-Goldwasser, responsable du service de renseignement épidémique au CDC. Fox News numérique.

Les experts ont partagé un résumé des cas signalés jusqu’à présent ainsi que des conseils pour prévenir la trichinellose.

Comment s’est produite l’infection par la viande d’ours ?

Début juillet 2022, un homme de 29 ans, dont le nom n’a pas été partagé, a commencé à se sentir mal quelques jours après avoir partagé un repas lors d’une réunion de famille dans le Dakota du Sud.

Il a été hospitalisé à son retour au Minnesota, se plaignant de fièvre, de graves douleurs musculaires et d’un gonflement autour des yeux. Des analyses de sang ont révélé des taux élevés d’éosinophiles, un type de globules blancs pouvant indiquer un infection par un ver .

Le repas le plus récent de l’homme comprenait des brochettes à base de viande d’ours noir, selon le rapport.

Le ours noir a été initialement récolté par l’un des membres de la famille dans le nord de la Saskatchewan, au Canada, en mai 2022, puis congelé dans un congélateur domestique pendant 45 jours à une température inconnue.

La viande d’ours a ensuite été décongelée, grillée avec des légumes et servie « par inadvertance » saignante, selon le rapport.

L’homme a été traité à l’albendazole, un médicament antiparasitaire . Un test sanguin d’anticorps a confirmé qu’il souffrait de trichinellose.

Le CDC a lancé une enquête et a découvert que six personnes participant au rassemblement – ​​âgées de 12 à 62 ans – présentaient des symptômes compatibles avec la trichinellose.

« Une cuisson adéquate est le seul moyen fiable de tuer les parasites responsables de la trichinellose. »

Parmi les six personnes, quatre avaient consommé à la fois de la viande d’ours et des légumes, mais deux n’avaient mangé que des légumes. Trois ont été hospitalisés mais tous récupérés.

Le CDC a trouvé des vers vivants dans la viande d’ours restante.

Environ 1% à 24% de les ours noirs au Canada et en Alaska sont infectés par la trichinellose, selon le rapport.

Qu’est-ce que la trichinellose ?

« La trichinellose est une maladie causée par un ver parasite appelé Trichinella », a déclaré à Fox News Digital Scott Roberts, MD, directeur médical associé de la prévention des infections à la Yale School of Medicine de New Haven, dans le Connecticut.

« C’est très rare chez l’homme et associé à la consommation de viandes crues et insuffisamment cuites, en particulier du porc et du gibier sauvage. »

Parmi les exemples de gibier sauvage pouvant causer des maladies figurent le sanglier, le chat sauvage, le renard, le loup, le phoque ou le morse – mais les gens peuvent également être infectés par de la viande séchée et des saucisses faites maison, selon le CDC.

Il y a environ 10 000 cas dans le monde chaque année, mais seulement une quinzaine de cas aux États-Unis par an.

La maladie a toujours été associée à la consommation de porc cru, mais une meilleure compréhension de la préparation appropriée des aliments a réduit ces cas, a noté Glatt.

Réglementation en vigueur L’élevage de porcs d’élevage commercial a également contribué à réduire le risque de trichinellose aux États-Unis, a noté le CDC.

Bien que l’infection soit rare, elle est possible après avoir mangé ne serait-ce qu’une petite quantité de viande crue ou insuffisamment cuite, a prévenu l’agence.

Symptômes de la maladie

La gravité des symptômes dépend de la quantité de parasite ingérée, a déclaré Roberts à Fox News Digital.

Une fois la viande contaminée consommée, l’estomac produit de l’acide qui provoque la libération des larves, a déclaré le CDC.

Ces larves envahissent ensuite l’intestin grêle, ce qui peut provoquer symptômes gastro-intestinaux .

La viande de gibier sauvage doit être cuite à une température interne d’au moins 165 degrés Fahrenheit pour garantir une consommation sûre.

Après une semaine, les larves se déplacent dans la circulation sanguine, pénétrant parfois dans les muscles, ce qui peut provoquer des douleurs musculaires, selon le CDC.

« Les symptômes peuvent aller de l’absence totale à des problèmes gastro-intestinaux (douleurs abdominales, nausées, vomissements, diarrhée) et des douleurs musculaires/articulaires », a déclaré Roberts.

Un symptôme caractéristique est le gonflement du visage, en particulier autour des yeux, selon le CDC.

Parfois, les vers peuvent également se déplacer vers le cœur, les poumons ou le cerveau, ce qui peut entraîner des problèmes de coordination. problèmes cardiovasculaires ou des problèmes respiratoires.

La plupart des cas ne nécessiteront pas de traitement, mais un traitement antiparasitaire peut être administré si les symptômes sont graves, a déclaré Roberts.

La prévention est la clé

Pour prévenir la trichinellose, Cash-Goldwasser du CDC recommande de cuire la viande de gibier sauvage à une température interne d’au moins 165 degrés Fahrenheit (74 degrés Celsius) et de vérifier la température avec un thermomètre à viande.

« Manipulation sans danger de la viande crue, y compris la séparation de la viande crue ou insuffisamment cuite et de ses jus des autres aliments, est également recommandée pour éviter la contamination croisée », a-t-elle déclaré à Fox News Digital.

L’agence déconseille également de goûter la viande jusqu’à ce qu’elle soit complètement cuite – et recommande de congeler le porc de moins de six pouces d’épaisseur pendant 20 jours à 5 degrés Fahrenheit.

Certains gibiers sauvages résistent au gel, ce qui signifie que le gel peut ne pas tuer efficacement tous les vers.

Selon le CDC, saler, sécher, fumer ou passer la viande au micro-ondes ne tue pas efficacement les vers.

Les gens doivent toujours penser à se laver les mains avec du savon et de l’eau tiède avant et après avoir manipulé de la viande crue – et à nettoyer soigneusement les hachoirs à viande et tous les autres articles de cuisine après chaque utilisation, a conseillé l’agence.