De la télévision au réfrigérateur, le pousse-pousse automatique de cet homme de Chennai a tout pour plaire

Au cours de la dernière année et demie, plusieurs conducteurs de pousse-pousse ont attiré l’attention après avoir rénové leur véhicule de la manière la plus surprenante. Ils se sont fait connaître du public pour avoir installé des bouteilles d’oxygène dans leur voiture afin que les patients qui ont un besoin urgent de gaz puissent avoir un peu de répit avant d’atteindre l’hôpital ; quelques-uns d’entre eux ont gardé des masques médicaux, des désinfectants et d’autres précautions liées au COVID dans leur véhicule. Aujourd’hui, un chauffeur de pousse-pousse automobile originaire de Chennai a fait ses preuves en tant qu’entrepreneur. Il n’est pas indispensable pour vous d’avoir une cabane et un staff pour devenir entrepreneur, et Anna Durai l’a prouvé. Populairement connu sous le nom d’Auto Anna, Durai possède une voiture qui ne ressemble à aucun véhicule ordinaire. C’est un véhicule de haute technologie avec des gadgets qui ne sont pas synonymes de pousse-pousse automatique.

L’histoire de Durai est devenue publique après la page Instagram, Humans of Bombay a partagé un clip présentant son histoire. La vidéo est un must car elle est non seulement agréable mais aussi inspirante.

Dans la vidéo, Durai explique comment il n’a pas pu poursuivre ses études en raison d’une crise financière. Le clip révèle en outre comment il, au lieu d’être découragé, a décidé de faire fortune. Il visait à faire de son auto-rickshaw le meilleur de la ville, et il y est parvenu. Le véhicule de Durai offre aux clients une expérience et une surprise inattendues, car il est équipé de masques, d’un désinfectant, d’un mini-réfrigérateur, d’un iPad et d’une télévision.

La vidéo a été partagée sur le compte Instagram le 15 juillet et a jusqu’à présent recueilli plus de 1,3 million de vues. Parallèlement à la vidéo, l’administrateur de la page a écrit que les gens devraient identifier leurs USP et croire en « apna time aayega ». Les gens ne se sont pas lassés de féliciter l’homme de ne pas avoir compromis ses rêves même s’il n’y avait aucune issue. Alors que beaucoup souhaitaient faire un tour sur son véhicule de haute technologie, certains d’entre eux ont qualifié ses efforts de vraiment inspirants.

