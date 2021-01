@realDonaldTrump, le fil Twitter qui est passé des rêveries aléatoires d’une star de la télé-réalité au gourdin d’un président américain, est décédé vendredi. Il n’avait pas tout à fait 12 ans.

La poignée provocante a été donnée par un magnat de l’immobilier de New York qui l’a utilisé pour l’aider à devenir le 45e président américain. Cela a commencé par un tweet du 4 mai 2009 faisant la promotion de la prochaine apparition de Donald Trump dans l’émission de David Letterman.

Il est mort plus de 57000 tweets plus tard, Trump utilisant certains de ses derniers messages sur la puissante plate-forme pour compatir avec une foule pro-Trump qui assiégeait les salles du Congrès alors que les législateurs étaient sur le point de certifier sa défaite.

Le compte a connu sa disparition lorsque Twitter a annoncé vendredi qu’il retirait définitivement la fiche de @realDonaldTrump, craignant que Trump ne l’utilise pour une nouvelle incitation à la violence. Trump a rétorqué qu’il construirait notre propre plate-forme dans un proche avenir. Nous ne serons pas SILENCIEUX!

Trump, un politicien novice mais un vendeur chevronné, a réalisé le pouvoir des médias sociaux d’une manière que peu d’autres politiciens ont fait. Et il l’a exercé avec un pouvoir jamais vu auparavant pour diminuer ses adversaires, façonner les élections et façonner la réalité au moins aux yeux de ses partisans.

Au début, @realDonaldTrump semblait assez innocent. Son propriétaire, qui avait une expérience prolifique dans le marketing de casinos, de l’immobilier et même d’Oreos, a principalement utilisé la plate-forme pour promouvoir ses livres, ses apparitions dans les médias et donner des contacts amicaux à ses amis.

Mais comme Trump a commencé à jouer sérieusement avec une course à la Maison Blanche, il est devenu un outil pour brûler les opposants et donner forme à sa philosophie nationaliste, America First.

Il a déployé son venin de manière égale, qu’il s’agisse d’insulter des ennemis célèbres (Rosie ODonnell était grossière, grossière, odieuse et stupide) ou des pays entiers (la Grande-Bretagne s’efforce de dissimuler son énorme problème musulman).

Peter Costanzo, alors directeur du marketing en ligne pour la société d’édition qui publie le livre Trumps, Think Like a Champion, a contribué à amener Trump sur la plateforme.

Twitter en était encore à ses balbutiements à l’époque. Mais Costanzo, qui est venu plus tard travailler pour l’Associated Press, a vu la plate-forme de 140 caractères par message d’alors comme un nouvel outil que le magnat de l’immobilier pourrait utiliser pour stimuler les ventes et toucher un public plus large.

Costanzo a eu sept minutes pour faire son discours à Trump Pas cinq minutes, pas 10, se souvient-il dans une interview en 2016.

Trump a aimé ce qu’il a entendu.

J’ai dit, appelons-vous @realDonaldTrump, vous êtes le vrai Donald Trump, se souvient Costanzo. Il y réfléchit une minute et dit: je l’aime bien. Faisons le.

À part la famille Trump, personne ne semblait hors de portée de sa colère sur Twitter. Trump a attaqué des républicains du Sénat, des démocrates du Sénat, des rivaux politiques de 2016, des membres du personnel de l’administration actuelle, d’anciens membres du personnel de l’administration, le Parti républicain et des réseaux câblés.

@realDonaldTrump était prolifique: les jours où son propriétaire était particulièrement agité, comme au milieu d’une procédure de destitution, il diffusait plus de 100 tweets.

Dans son tweet le plus populaire, le 2 octobre 2020, @realDonaldTrump a annoncé que Trump et la première dame Melania Trump avaient contracté le coronavirus. Le message a obtenu 1,8 million de likes et près de 400000 retweets, selon Factba.se., Qui suit les habitudes et les commentaires des présidents sur les réseaux sociaux.

Le compte a été utilisé pour annoncer des licenciements. Le secrétaire d’État Rex Tillerson a appris son éviction dans un tweet.

Le récit menaçait les adversaires dans les termes les plus colorés. Avant que Trump ne tombe amoureux du dictateur nord-coréen

Kim Jong Un par le biais de lettres secrètement échangées, Trump a utilisé Twitter pour le surnommer l’homme-fusée et a juré de répondre par le feu et la fureur si l’autoritaire osait attaquer les États-Unis.

@realDonaldTrump répandait fréquemment des affirmations trompeuses, fausses et malveillantes, telles que les idées sans fondement selon lesquelles les manifestants aux audiences de confirmation du juge Brett Kavanaughs étaient payés par le philanthrope libéral George Soros et que les élections de novembre étaient en proie à la fraude électorale.

Trump a souvent tweeté bien après minuit et avant l’aube, un exutoire cathartique pour les griefs (chasse aux sorcières! Crooked Hillary, Russie, Russie, Russie, FAKE NEWS, et ainsi de suite.) Pour la plupart, @realDonaldTrump et ses 280 personnages publient efficacement a permis à Trump de contourner l’establishment médiatique de Washington et d’amplifier le message des alliés.

Parfois, @realDonaldTrump trébuchait. Trump a supprimé 1166 tweets et, au cours de ses derniers mois sur la plateforme, 471 tweets ont été signalés par Twitter pour désinformation, selon Factba.se.

Dans l’un de ses trébuchements Twitter les plus mémorables, Trump a envoyé en mai 2017 (puis supprimé) un tweet cryptique après minuit qui se lisait malgré le covfefe de presse négatif constant.

Le charabia a mis le feu à Twitterverse avec la spéculation. Les théories incluaient que le tweeter en chef s’était endormi au milieu du message et que l’homme qui se vantait autrefois d’avoir les meilleurs mots ajoutait un nouveau mot au lexique pour décrire correctement la collusion entre les démocrates et la presse.

Le mystère n’a jamais été résolu.

Sam Nunberg, un ancien conseiller de Trump de longue date, a déclaré qu’à l’été 2011, après que Trump a annoncé qu’il ne se présentait pas en 2012 mais voulait rester pertinent, son équipe a décidé de commencer à utiliser les médias sociaux pour renforcer son profil.

Ils ont choisi de se concentrer sur Twitter, où il avait déjà un compte et plusieurs centaines de milliers d’abonnés. Nunberg se souvient avoir envoyé à Trump des rapports quotidiens sur la croissance de ses abonnés. Trump le rendait parfois avec des notes manuscrites Pourquoi pas plus? Pourquoi si lent?

Ils ont célébré quand ils ont atteint le million.

Twitter a définitivement joué un rôle central dans la construction de Donald Trump en tant que personnalité politique au sein de la politique républicaine et il l’a également beaucoup apprécié, a déclaré Nunberg. Souvenez-vous qu’il disait: je voulais posséder un journal. C’est génial, c’est comme un journal sans les pertes.

Le fils aîné de Trump, Donald Trump Jr., s’est rendu sur Twitter peu de temps après que la plate-forme a interdit @realDonaldTrump pour noter qu’elle continue de permettre au chef suprême iranien et à de nombreux autres régimes dictatoriaux d’utiliser la plate-forme, mais ne peut pas accepter son père.

Mao serait fier, se moqua Trump Jr.

En fin de compte, @realDonaldTrump a offert un aperçu instantané de l’état d’esprit de Trump pendant plus d’une décennie, une période au cours de laquelle la star d’Apprentice TV s’est transformée en 45e président américain.

Plus tard, lorsque les historiens cherchent un aperçu des pensées de Trump sur les questions de son temps; Qu’il s’agisse du traitement par l’actrice Kristen Stewart de sa co-vedette Robert Pattinson ou des opinions du président sur l’ingérence russe dans les élections de 2016, le premier arrêt peut inévitablement être l’une des nombreuses archives numériques qui ont préservé les tweets de @realDonaldTrump.

Avec Trump, quel que soit le sujet, il y a toujours un tweet pour ça.