De la signature sur la poitrine des fans à la pose avec de jeunes fans, 4 fois Rashmika Mandanna a conquis les cœurs avec ses gestes doux

Le béguin national Rashmika Mandanna a maintes et maintes fois prouvé qu’elle était le bébé des fans. Elle ne manque jamais de faire leur journée avec ses adorables réponses, gestes et commentaires sur les réseaux sociaux. L’actrice de Pushpa qui bénéficie d’un énorme nombre de fans à travers le pays est également connue pour sa nature terre-à-terre.

Voici les fois où l’actrice a fait la journée de ses fans avec ses gestes mignons

1. Quand elle a signé sur la poitrine de son fan



Lorsque Rashmika Mandanna faisait la promotion de son film Goodbye, elle a rencontré des tonnes de fans dans de nombreuses villes différentes. Lorsqu’un de ses fans est venu lui demander un autographe, l’actrice a réalisé son souhait et a fait sa journée.





2. Quand Rashmika a couvert ses fans de bisous



L’actrice, qui voyage beaucoup, a été repérée une fois par un petit fan à l’aéroport de Mumbai qui voulait embrasser l’actrice, ce que Rashmika l’a laissé faire avec plaisir.





3. Quand Rashmika a reçu des éloges sur les réseaux sociaux pour son humilité

Le comportement humble de l’actrice a conquis les cœurs après qu’une vidéo de son interaction avec un fan soit apparue en ligne. Son garde du corps essayait de renvoyer un fan qui voulait cliquer sur une photo avec elle. Rashmika est rapidement intervenue et a demandé à son garde du corps de s’arrêter, et a souri en cliquant sur la photo avec son éventail.





4. Quand l’actrice a fait le bonheur de ses fans



Récemment, Rashmika a été photographiée à l’aéroport, le geste de l’actrice a conquis les cœurs alors qu’elle s’arrêtait pour une photo avec un jeune fan.





Plus tôt, dans une interview, Rashmika a parlé des rumeurs de rencontres avec la star d’Arjun Reddy, Vijay Deverakonda, disant qu’elle sait ce qui se passe sur les réseaux sociaux et trouve cela vraiment mignon. Elle a même ajouté que Vijay est toujours là pour elle et que les deux acteurs partagent et discutent de beaucoup de choses sur l’industrie.

S’adressant à News18, l’actrice a déclaré: “Je comprends que nous sommes des acteurs et que la lumière est sur nous, avec des gens qui veulent en savoir plus. Je vois ce qui se passe sur les réseaux sociaux, comme regarder quelques vidéos et je trouve ça très mignon mais Vijay et je ne m’assois pas vraiment pour discuter. Nous avons un gang de 15 personnes et si nous avions la chance de jouer à des jeux de société avec eux. Nous sommes des acteurs, mais pour nous, nos amis sont tout aussi importants et cela nous permet de garder les pieds sur terre.”