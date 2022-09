De la sauce HP à Burberry, l’avenir des avenants de la reine est en suspens

Partout dans le monde, les cuisines, les chambres et les salles de bains de la population ont quelque chose en commun avec de nombreux palais royaux du Royaume-Uni.

Ils sont souvent stockés avec les mêmes articles personnellement sélectionnés par Sa Majesté la Reine et d’autres membres de la famille royale, marqués par ce qu’on appelle un mandat royal.

Les produits populaires tels que la sauce HP, les corn flakes de Kellogg, les vêtements Burberry, les soins de la peau Clarins ou les cosmétiques Elizabeth Arden peuvent tous afficher un blason royal, les marquant comme un produit choisi par Sa Majesté.

Mais ces sceaux d’approbation pourraient s’évaporer après la mort de la reine ce mois-ci, laissant certaines marques se demander si elles continueront à bénéficier de la faveur des foyers royaux alors que Sa Majesté le roi Charles prend le trône.

HP Sauce, par l’intermédiaire de sa société mère Heinz, détient un mandat royal, bien qu’il ne soit pas visible sur ces bouteilles. Heinz était officiellement le «fournisseur de produits Heinz» de SM la Reine, un rôle qui pourrait certes être difficile à remplir pour une autre entreprise. (Sang Tan/Associated Press)

“Il y a une loyauté incroyable associée aux armoiries royales”, a déclaré Feizal Chatur, PDG d’Araam Inc. à Edmonton.

L’entreprise de Chatur est le fabricant canadien des matelas Hypnos, l’un des plus de 700 marques qui détiennent actuellement un mandat royal.

Cela signifie que la marque porte le sceau d’approbation de la reine Elizabeth et que l’entreprise peut afficher une signalisation indiquant que “Sur rendez-vous auprès de SM la Reine,” Les produits Hypnos sont des fabricants officiels de literie et de tissus d’ameublement royaux.

Hypnos Ltd. détenait le mandat royal pour les matelas de la reine; L’entreprise d’Edmonton Araam est le seul fabricant canadien. (Association des détenteurs de mandats royaux)

Essentiellement, c’est le matelas de choix pour des générations de membres de la famille royale dans nombre de leurs palais, y compris les palais de Buckingham et de Kensington, ainsi que les châteaux de Windsor et de Balmoral.

Selon la filiale canadienne de la société de matelas, l’approbation implicite du mandat royal signifie un prestige important.

Feizal Chatur, PDG d’Araam Inc., est photographié avec un blason royal derrière lui dans les bureaux de son entreprise à Edmonton. (Danielle Nerman/CBC)

“Si c’est assez bon pour feu la reine, alors c’est certainement assez bon pour un consommateur”, a déclaré Chatur dans une interview avec CBC Radio. Coût de la vie. La reine Elizabeth et la reine mère ont émis des mandats royaux pour les matelas Hypnos, selon Chatur.

Les influenceurs avant internet

Des mandats royaux ont été accordés par la famille royale depuis le XVe siècle, les armoiries royales étant affichées par les entreprises depuis le XVIIIe.

C’est une histoire qui fait des Royals britanniques, dans une certaine mesure, les premiers influenceurs avant qu’il n’y ait des téléphones, sans parler d’Internet et d’Instagram.

“Au fil des ans, les mandats royaux sont devenus, si vous voulez, une marque de qualité de service et de produit”, a déclaré Paul Alger, directeur des affaires internationales à la UK Fashion and Textile Association.

Il vous garde sur vos orteils en termes de qualité et de maintien du prestige. – Feizal Chatur, PDG d’Araam Inc. à Edmonton, Alberta

“C’est un facteur de reconnaissance que la famille royale accorde à ces grandes marques britanniques.”

Bien qu’il soit difficile d’attribuer un chiffre en dollars (ou en livres) au capital de la marque accordé par les mandats royaux, la marque de qualité est toujours importante pour de nombreux consommateurs. Par exemple, les gants approuvés par la reine passeraient évidemment le cap, a déclaré Alger, car Sa Majesté y serrait des centaines de mains par jour.

Les consommateurs mondiaux apprécient également de voir les armoiries royales, selon l’expert du commerce.

“Lorsque nous examinons les marchés internationaux clés, le Japon, la Chine, la Corée, par exemple, ces marchés sont absolument fascinés par le mandat royal et tout lien avec la famille royale… les Chinois en particulier sont des fans vraiment, vraiment passionnés des produits du mandat royal, ” dit Alger.

Que se passe-t-il avec un nouveau souverain ?

Avec Charles maintenant aux commandes, cela pourrait signifier que de nombreux mandats royaux de Sa Majesté la Reine disparaîtront.

Selon la Royal Warrant Holders Association, lorsque la personne assise sur le trône change, les entreprises existantes peuvent continuer à afficher des armoiries royales jusqu’à deux ans. Mais le mandat royal lui-même, s’il a été délivré par feu la reine, devient nul.

La famille royale devra maintenant revoir qui a obtenu le sceau d’approbation, a déclaré la Royal Warrant Holders Association dans un courriel à CBC Radio.

Cela pourrait signifier, par exemple, que les parapluies de choix de la reine – Fulton Umbrellas – pourraient rechercher une nouvelle approbation dans les années à venir. Son amour du chocolat Cadbury et son statut de fabricant de chocolat pour SM la Reine devront peut-être être revus par Charles.

Le gin de Gordon, titulaire d’un mandat royal en tant que distillateur de gin officiel de Sa Majesté la Reine, n’est peut-être plus aussi favorisé que sa maison royale est, techniquement, disparue et remplacée par celle d’un nouveau monarque.

Les mandats émis par l’ancien prince de Galles restent cependant valables, malgré l’élévation du statut de Charles, car la maison de l’ancien prince de Galles est toujours considérée comme existant.

Ainsi, London & Scottish International, fabricant de Juniper Green Organic Gin, peut continuer à bénéficier de son mandat royal en tant que “fournisseur de spiritueux bio” de Charles, même s’il a échangé HRH contre HM.

Le roi Charles et Camilla, la reine consort peuvent ou non renouveler les mandats royaux émis par la reine Elizabeth, ou ils peuvent choisir de nouvelles entreprises à fréquenter. (Niall Carson/AFP/Getty Images)

Est-ce que n’importe quel vieux Royal peut les donner?

Les mandats royaux ne pouvaient être accordés que par la reine, le duc d’Édimbourg et le prince de Galles ces dernières années.

Selon la Holders Association, les entreprises ou les hommes d’affaires qui détiennent un mandat ne fournissent pas leurs produits gratuitement et ne paient pas le mandat royal lui-même.

Le principal, sinon le seul avantage tangible, est le droit d’apposer un blason sur leur produit ou leurs locaux.

Écoutez Paul Alger de la UK Fashion & Textile Association sur les mandats royaux : Coût de la vie27:30La mort de la reine et ce que cela signifie pour HP Sauce ou Burberry

Ils ne sont pas non plus les fournisseurs exclusifs de produits de la famille royale ; un membre de la famille royale peut acheter auprès de n’importe qui avec ou sans le sceau d’approbation officiel.

Cependant, alors que la famille de Charles prend le relais au palais de Buckingham, les consommateurs pourraient commencer à voir les préférences du nouveau monarque apparaître sur les listes des mandats royaux.

“Je pense qu’il est fort probable que nous commencions à voir apparaître des causes éthiques et durables”, a déclaré Paul Alger lors d’une conversation avec Paul Haavardsrud de CBC Radio sur Coût de la vie.

“Ces causes sont intéressantes parce que… Sa Majesté parlait de durabilité et de protection de la planète il y a 30 ans, bien avant qu’il ne soit à la mode de commencer à parler de ces choses.”

Quant au fabricant de matelas d’Edmonton, le PDG d’Araam espère que les ménages royaux continueront d’utiliser le matelas Hypnos après que des générations de rois, de reines, de princes et de princesses ont dormi sur le produit depuis 1929.

Charles III profitera-t-il des mêmes matelas qu’Elizabeth II ? Hypnos Ltd. a deux ans pour le savoir avant de cesser d’afficher l’iconographie royale. (Hannah McKay/Associated Press)

Mais Feizal Chatur admet qu’il est possible que le roi Charles et la reine consort Camilla aient des préférences différentes de celles de la reine Elizabeth – et cela pousse son entreprise à maintenir des normes élevées.

“C’est la beauté du mandat à mon avis, car il se renouvelle tous les cinq ans ou au décès de feu la reine. Cela vous permet donc de rester vigilant en termes de qualité et de maintenir le prestige que le mandat offre aux fabricants. “