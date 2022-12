De la salle d’étude aux coéquipiers pour toujours

“Puis deux jours plus tard, nous étions sur Manhattan Beach et avons marché jusqu’à la jetée, et pendant que nous étions partis, ma sœur avait tracé les mots, “veux-tu m’épouser?” dans le sable. Et TJ s’est mis à genoux.

Le couple s’est marié le 12 novembre 2022 devant 109 invités au Shade Hotel Redondo Beach, avec A. Mauricio Lubong, ministre de la Vie universelle, officiant. Leurs chiens, Roxy et Buddy, ont également assisté à la cérémonie. Des tests Covid négatifs étaient requis pour les participants, quel que soit leur statut vaccinal.

“Qui aurait pensé que faire mes devoirs à l’université vous aurait atterri ici”, a déclaré M. Vogel dans ses vœux écrits. « Vous avez peut-être fait mes devoirs, mais la vérité est que je n’ai pas eu besoin d’aide. Je voulais juste une excuse pour être près de toi.

Mme Ramos a déclaré dans ses vœux: “Je jure d’être votre compagnon de randonnée et de plage pour toujours et de vous rejoindre au sommet des montagnes et de la mer, à travers le soleil et les tempêtes”, a-t-elle poursuivi. «Je promets de vous permettre de regarder vos équipes sportives sans interruption ni ressentiment. J’encouragerai même vos équipes, sauf lorsque les Miami Heat affronteront les Los Angeles Lakers.

M. Vogel a ajouté: “Je ne peux pas attendre pour plus d’aventures, cuisiner de nouveaux repas, vous regarder détruire des gens sur le court de tennis et fonder une famille avec vous”, a-t-il déclaré. “Juste pour que toutes mes blagues de mauvais père soient enfin appréciées.”