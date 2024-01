De la Rolex aux diamants : Qu’est-ce qui a valu à Imran Khan, du Pakistan, une peine de 14 ans de prison ? | Actualités Imran Khan

Un tribunal pakistanais a condamné l’ancien Premier ministre Imran Khan et son épouse Bushra Bibi à 14 ans de prison, à peine une semaine avant les élections générales, pour avoir acheté et vendu illégalement des cadeaux d’État.

L’ancien Premier ministre et son épouse ont également été condamnés chacun à une amende de 787 millions de roupies (2,8 millions de dollars) dans une affaire connue sous le nom d’affaire de dissimulation d’avoirs, ou affaire Toshakhana.

Le joueur de cricket devenu leader de 71 ans a été condamné mardi à 10 ans de prison pour avoir divulgué des secrets d’État. L’ancien Premier ministre a déclaré que ces affaires étaient politiquement motivées et visaient à tenir lui et son parti à l’écart des élections.

Alors, quel est le motif de la dernière décision et quels cadeaux en faisaient partie ?

Quelle est l’affaire Toshakhana ou cadeaux d’État contre Khan ?

L’ancien Premier ministre a été accusé d’avoir abusé de son mandat de Premier ministre de 2018 à 2022 pour acheter et vendre illégalement des cadeaux conservés à l’intérieur du Toshakhana, ou trésor – un département appartenant au gouvernement.

Le Toshakhana stocke les cadeaux reçus par les premiers ministres, les présidents, les ministres, les parlementaires et les représentants du gouvernement. Khan a été condamné à trois ans de prison en août pour avoir vendu des cadeaux d’État d’une valeur de plus de 140 millions de roupies pakistanaises (500 000 dollars).

La condamnation du mois d’août, désormais suspendue, a été prononcée par la commission électorale. La condamnation mercredi du joueur de cricket devenu homme politique a été prononcée par l’organisme anticorruption dans la même affaire.

Khan et Bibi ont été inculpés il y a trois semaines pour avoir acheté des cadeaux – notamment des bijoux et des montres – à prix réduit et les avoir revendus à la valeur marchande. Ils ont plaidé non coupable.

Quels étaient les cadeaux mentionnés dans l’affaire Toshakhana de Khan ?

Quelque 108 cadeaux ont été répertoriés par le ministre pakistanais de l’Information, parmi lesquels des parfums, des bijoux en diamants, des services de table et des boutons de manchette.

Les cadeaux comprendraient également sept montres, dont six Rolex. Le plus cher était une « édition limitée Master Graff » évaluée à 85 millions de roupies (300 000 $).

Pourquoi la gestion des cadeaux par Khan est-elle devenue problématique ?

Les cadeaux coûteux offerts aux responsables pakistanais par des dignitaires étrangers vont des montres Rolex aux voitures BMW pare-balles en passant par une couronne en or 21 carats.

Au Pakistan, les chefs de gouvernement sont autorisés à acheter des cadeaux reçus de dignitaires étrangers et de chefs d’État, mais ils ne sont généralement pas revendus. Si tel est le cas, les gains doivent être déclarés.

Dans de nombreux cas, les politiciens et les bureaucrates ont acheté des cadeaux de luxe à un prix considérablement inférieur.

L’ancien chef militaire Pervez Musharraf – décédé en février dernier – a conservé un collier de perles d’une valeur d’environ 250 dollars en payant seulement 750 roupies (environ 12 dollars selon le taux de change de l’époque) en 2006.

Khan a déclaré qu’il avait déclaré les articles et les avait achetés légalement. Il a également rejeté les allégations selon lesquelles il aurait conservé des cadeaux de l’État ou en aurait profité.

Mais l’accusation a déclaré que Khan n’avait pas correctement divulgué ses revenus après avoir vendu les cadeaux. Les collaborateurs de l’ancien Premier ministre ont également été accusés d’avoir vendu certains cadeaux à Dubaï et d’avoir « dissimulé » leur valeur.

Son épouse, Bushra Bibi, s’est retrouvée impliquée dans cette affaire après qu’une fuite audio présumée l’aurait fait dire à l’ancien assistant spécial du Premier ministre Zulfiqar Bukhari de vendre certaines des montres de Khan, ce qui, selon les dirigeants de l’opposition, faisait référence aux cadeaux de l’État.

Bukhari a déclaré que l’audio était faux et qu’il n’avait vendu aucune montre. L’acheteur présumé d’une montre a également déclaré qu’il n’avait pas effectué un tel achat.

Où est Imran Khan maintenant ?

Khan est en prison depuis août car il fait face à plus de 150 affaires allant de la corruption au « terrorisme ». Il est actuellement détenu à la prison d’Adiala, à Rawalpindi.

Bushra Bibi s’est rendu à la prison mercredi.

Les avocats de Khan font appel du verdict.