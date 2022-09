NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Vous pourriez l’appeler le infâme grouse.

Il est tombé du ciel, frappant feu la reine Elizabeth II à l’épaule.

La reine était en randonnée dans les champs et les collines près de la rivière Dee près du château de Balmoral dans les Highlands écossais au début de l’automne 1995. Ce qui a troublé Son Altesse n’était pas un morceau de débris spatial ou un boulon de moteur délogé d’un avion au-dessus.

C’était une grouse. Un mort.

LA PROCESSION ET LE SERVICE D’ACTION DE GRÂCE DE LA REINE ELIZABETH II EN IMAGES

La volaille a pris son envol. Mais a ensuite rencontré son créateur – et la reine – pratiquement au même moment, plongeant des airs.

La reine était étourdie et légèrement meurtrie. Mais sinon, indemne. C’est ironique car l’une des boissons préférées de la reine était The Famous Grouse, un mélange scotch Whisky produit à la distillerie Glenturret dans les Highlands du sud de l’Ecosse.

On ne sait pas si l’oiseau qui s’est écrasé sur la reine était bien LE fameux tétras lui-même.

Mais l’incident a fait de cet oiseau particulier peut-être le tétras le plus célèbre de toute l’Écosse.

En dehors du whisky, bien sûr.

LA REINE ELIZABETH II, LA VALEUR NETTE DE LA FAMILLE ROYALE BRITANNIQUE

Le Famous Grouse était l’un des drams de whisky les plus appréciés de la reine. Sa défunte sœur, la princesse Margaret, aimait tellement The Famous Grouse que quelques bouteilles étaient souvent expédiées à l’avance lorsqu’elle voyageait. Les ambassades du Royaume-Uni dans le monde savaient également stocker The Famous Grouse si Margaret passait.

La reine Elizabeth a accordé à The Famous Grouse un « mandat royal » dans les années 1980. Il s’agit d’un statut spécial que la Couronne accorde à certaines entreprises et entreprises pour qu’elles fournissent des biens et des services à la famille royale.

Le peuple britannique semble s’être inspiré de la reine. Le Famous Grouse est historiquement le scotch le plus vendu au Royaume-Uni.

Le Famous Grouse était connu sous le nom de “The Grouse” jusqu’au début du 20e siècle. Puis le nom a été changé.

Et “The Grouse” est devenu célèbre.

Les autres malts qui composent The Famous Grouse proviennent de Highland Park dans les îles Orcades au nord, de Macallan dans la région de Speyside et de la Glenturret susmentionnée.

RETOUR SUR LES ENFANTS DE LA REINE ELIZABETH II : LE ROI CHARLES III, LA PRINCESSE ANNE, LE PRINCE ANDREW ET LE PRINCE EDWARD

Alors que The Famous Grouse peut représenter l’un des drams les plus versés dans les saloons de Balmoral, la reine et ses prédécesseurs ont également adopté une libation plus “locale”.

À un mile au sud-est du château de Balmoral se trouve la distillerie Royal Lochnagar. “Royal” vous dit tout ce que vous devez savoir.

Le prince Albert a acheté le terrain autour de Balmoral au milieu du XIXe siècle pour sa femme, La reine victoria. Les vallées et les ravins des Highlands écossais ont permis à la famille royale de s’échapper de la vue du public à Londres. On dit que la reine Victoria a pris goût aux expressions produites sur la route de Balmoral à la nouvelle distillerie.

Victoria a accordé à Royal Lochnagar un mandat royal en 1848.

Royal Lochnagar, âgé de 12 ans, est une expression crémeuse et custard que vous trouverez souvent sur les étagères américaines.

La multinationale Diageo est aujourd’hui propriétaire de Royal Lochnagar. Diageo produit de tout, du Captain Morgan à la Guinness en passant par Pimm’s. Il compte également 28 distilleries en Écosse, chacune d’entre elles contribuant à la fabrication de l’un des scotchs mélangés les plus connus de la planète : Johnnie Walker.

Vous pouvez trouver quelques gouttes de whiskies fabriqués à partir de Caol Ila, Talisker et Cardhu chez Johnnie Walker. Mais vous pouvez parier qu’il y a aussi quelques éclaboussures de Royal Lochnagar à Johnnie Walker.

Diageo a produit un ensemble spécial de whiskies “Game of Thrones” à partir de plusieurs de ses distilleries écossaises. Parmi eux se trouvait “The House of Baratheon”, un malt de 12 ans qui rend hommage à Stormlands sur la côte est de Westeros de la série.

La reine Elizabeth adorait les Highlands écossais et les terrains autour de Balmoral. Elle et sa famille se retiraient à Balmoral de juillet à octobre chaque année. Sportive habile, la défunte reine aimait monter à cheval dans les Highlands. Elle aimait la pêche et même la chasse au cerf.

Mais les malts des Highlands écossais ne sont pas les seuls drams appréciés par la famille royale.

Ensuite, dirigez-vous vers le sud-ouest jusqu’aux îles des Hébrides intérieures. Là, vous trouverez Islay, qui se présente comme “The Whisky Isle”.

En ce qui concerne le whisky, l’Ecosse a essentiellement “deux Napas”. Speyside est la plus grande région située au nord. Et puis il y a Islay.

LA REINE ELIZABETH II SE SOUVENIT QUAND LE ROI CHARLES III MONTE SUR LE TRÔNE BRITANNIQUE

Bowmore (prononcé boh-MOHR, en mettant l’accent sur la deuxième syllabe) est l’une des plus anciennes distilleries d’Écosse. Le gouvernement a autorisé Bowmore pour la première fois en 1779 – bien que l’on pense que Bowmore distillait du whisky illicite bien avant cela.

Bowmore a produit un fût spécial juste pour la reine Elizabeth en 1980. Mais il n’a jamais été mis en bouteille avant 2002. Connu sous le nom de Queen’s Cask, la Couronne vendait aux enchères quelques bouteilles chaque année à des fins caritatives.

Le Royaume-Uni sera sans aucun doute témoin d’une multitude de nouvelles coutumes et traditions sous le règne du roi Charles III.

Cela inclut les préférences en matière de whisky écossais.

Les malts des Highlands comme Royal Lochnagar et The Famous Grouse sont plus floraux et sucrés. Mais les expressions d’Islay sont revigorées par des notes de tourbe, de fumée, de charbon de bois, de corde et même de thèmes nautiques.

Laphroaig (prononcé luh-FROYG) est situé à la pointe sud d’Islay. Laphroaig présente l’une des présentations de nez et de palette les plus distinctes de l’industrie. Il y a un peu de banane, de clou de girofle et une douceur surprenante dans une pincée de Laphroaig. Mais Laphroaig est un malt puissant. Les passionnés de Laphroaig comparent parfois ses goûts au marqueur magique, aux bandages, à l’iode, au feu de camp sur la plage et aux algues.

Votre humble serviteur a même caractérisé les essences de Laphroaig comme “l’encre de devoirs de maths humide de la machine à polycopier de l’école primaire des années 1970”.

Laphroaig 10 est la version standard de cette distillerie et est facilement disponible aux États-Unis.

LE ROI CHARLES III S’ADRESSE AU PARLEMENT ÉCOSSAIS POUR LA PREMIÈRE FOIS APRÈS LA MORT DE LA REINE ELIZABETH

Le roi Charles – en tant que prince de Galles – a accordé à Laphroaig un mandat royal en 1994. Charles a visité Islay et Laphroaig spécifiquement à plusieurs reprises. Et tandis que ces dernières années, Charles a fait des visites chez le rival de Laphroaig sur Islay, Ardbeg, Royal Lochnagar et la distillerie la plus au nord du continent, Wolfburn, on dit que Laphroaig est le dram préféré du souverain.

Plus précisément, Laphroaig 15 – si vous pouvez le trouver.

Ils peuvent être de la royauté. Mais la visite d’un membre de la famille royale dans une distillerie n’a pas toujours un impact royal.

La reine a ouvert le centre des visiteurs de la toute nouvelle distillerie de l’île d’Arran en 1997. C’était la première distillerie légale à ouvrir sur Arran en 160 ans. Elizabeth a navigué vers Arran lors du dernier voyage du yacht royal Britannia, maintenant en cale sèche à Leith, en Écosse.

La distillerie affiche une photographie du Britannia se dirigeant vers l’île à travers le Firth of Clyde en route vers Arran.

Mais la visite de la reine n’a peut-être pas résonné.

Lors d’une visite à Arran en 2018, ce journaliste a demandé à voir l’emplacement de la plaque notant le pèlerinage de la reine. Plusieurs employés de la distillerie se sont précipités pour voir s’ils pouvaient localiser le panneau de bronze, commémorant la visite d’Elizabeth.

Hélas, les travailleurs embarrassés ne le pouvaient pas.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Je ne peux présumer qu’une chose :

Peut-être que la plaque a été enlevée par un tétras infâme.