Le président Thomas Jefferson a épousé Martha Wayles Skelton Jefferson, qui était sa troisième cousine, selon Forbes. Les deux se sont mariés en 1772 après avoir été veuve de son premier mari, selon la Maison Blanche enregistrements. Elle mourut en 1782 et Jefferson lui jura sur son lit de mort qu’il ne se remarierait plus jamais, selon Nouvelles américaines.

Jefferson deviendra plus tard largement connu pour avoir engendré des enfants (via râpé) avec Sally Hemmings, une esclave qu’il possédait et qui était la demi-sœur de Martha Jefferson. A l’époque, ses contemporains écrivent qu’il “gardait, comme concubine, un de ses propres esclaves”, selon politique.