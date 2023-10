De la rave meurtrière du désert aux lignes de front, un soldat de réserve israélien raconte le massacre d’un concert

Netanel Halevi dansait avec des amis dans le désert du sud d’Israël lors du festival de musique Tribe of Nova lorsque les terroristes du Hamas ont commencé à tirer des balles et des grenades propulsées par roquette sur la foule sans méfiance. Deux jours plus tard, il se trouvait avec son unité de réserve sur le front nord d’Israël.

« Quelques minutes après les premiers missiles, ils ont éteint la musique, puis ils ont commencé à crier ‘Courez. Prenez tout ce que vous avez sur vous et courez' », a déclaré Halevi à Fox News. « On a levé les yeux, on a vu arriver les parachutes, et là on a compris qu’on était [in a] différents types de scénarios. »

« Ils ont des fusils, des RPG, ils ont emporté des grenades avec eux », a déclaré Halevi. « Ils ont fait des choses horribles. Ils ont lancé des grenades sur les gens à la fête, ils les ont bombardés. »

Les terroristes du Hamas ont assassiné au moins 260 personnes lors du festival de musique Tribu of Nova lors de leur invasion d’Israël depuis Gaza le 7 octobre. Les parapentistes ont largué des grenades sur les participants tandis que les forces terrestres tiraient des balles et des roquettes sur les ravers terrifiés qui tentaient de fuir.

Environ 3 500 jeunes étaient venus profiter de la musique électronique et célébrer les fêtes juives de Souccot et Simchat Torah. Les combattants du Hamas ont décroché le « jackpot » en attaquant le festival, a déclaré Halevi.

Les terroristes sont arrivés dans des camions et à moto, certains véhicules transportant chacun jusqu’à sept combattants, a-t-il déclaré à Fox News alors qu’il était assis dans une installation militaire près du Liban. « Nous avons commencé à courir vers nos voitures… puis nous avons commencé à entendre des coups de feu », a-t-il déclaré.

« Je suis tombé, puis je me suis relevé et un ami m’a vu sortir des voitures. Il m’a emmené et m’a dit : « Allez, il faut y aller ». Il était très paranoïaque », a poursuivi Halevi. « Tellement de chance pour moi, grâce à lui, [we were] capable d’accéder à une voiture très rapidement.

Alors qu’Halevi et ses amis s’enfuyaient, ils ont vu des terroristes, des victimes et des voitures criblées de balles de la première vague de spectateurs qui tentaient de s’échapper. La deuxième vague de ravers en fuite avait de meilleures chances puisque les terroristes étaient déjà préoccupés par tuer ou capturer des civils, a-t-il raconté.

Le Hamas détient 199 Israéliens en otages, selon Israël, tandis que 13 Américains restent portés disparus. Au moins 1.400 Israéliens et 30 Américains sont morts depuis le début du conflit, tandis qu’environ 2.800 Palestiniens ont été tués et près de 11.000 blessés, selon les autorités sanitaires palestiniennes.

Halevi a déclaré qu’il « entendait encore des histoires sur ces gens [killed] et ceux qui ont été kidnappés. »

« Mais pour l’instant, nous devons riposter », a-t-il ajouté.

« Là-bas, nous étions à mains nues. Nous sommes venus à une fête. Nous sommes venus nous amuser, danser, ressentir l’amour et les vibrations », a déclaré Halevi. « Mais maintenant, nous sommes forts. Nous avons pris nos affaires, nous avons pris nos armes et nous allons riposter. Maintenant, nous ne pouvons plus fuir. »

Après avoir quitté le festival, Halevi, tatoueur dans sa vie civile, a appelé ses commandants de réserve et leur a dit qu’il était prêt à se mobiliser contre les terroristes. En deux jours, il a été déployé.

« Je pense que je vais subir un traumatisme persistant », a déclaré Halevi. « Mais maintenant, c’est le processus de guérison pour moi. »

« Au début, nous courions », a-t-il ajouté. « Mais maintenant, on ne peut plus courir. »

