De la presse ourdoue : « Si Nitish change de camp, ce ne sera pas surprenant », « le bloc INDE semble dériver » | Nouvelles du pouls politique

Le Sondages Lok Sabha peut-être dans quelques mois seulement, mais le Alliance de l’opposition INDE semble toujours en plein désarroi, luttant pour trouver un terrain d’entente et un but dans sa tentative de s’attaquer au poids lourd du BJP, devenu plus redoutable à la suite de l’inauguration du parti. Temple du Bélier à Ayodhya.

Reflétant cet état des lieux de la politique nationale, certains quotidiens ourdou ont souligné que les partis indiens n’étaient pas encore parvenus à résoudre leurs différends et à conclure le partage des sièges, en particulier dans des États cruciaux comme l’Uttar Pradesh et le Bengale occidental. Les quotidiens se demandent également comment le groupe de l’opposition pourrait établir un discours électoral commun contre le BJP alors qu’il continue de chanter des airs différents.

ROZNAMA RASHTRIYA SAHARA

Au milieu d’un buzz croissant sur la tension dans les relations entre le JD(U) et son partenaire clé du Mahagathbandhan (grande alliance) RJD au Bihar, le multi-édition Roznama Rashtriya Sahara, dans son éditorial du 21 janvier intitulé « Nitish phir badlein ge paala (Will Nitish change à nouveau de camp) ? », dit que l’intérêt personnel guide la politique de chaque parti, qui ne cesse d’évoluer en fonction de l’évolution de la situation. « Lorsque Nitish a rompu avec le BJP en août 2022 et s’est associé au Mahagathbandhan pour diriger son gouvernement, il était difficile de prédire qu’il continuerait toujours à faire partie de la coalition impliquant le RJD, le Congrès et les partis de gauche et qu’il continuerait à faire partie de la coalition. ne revenez jamais à la NDA », dit-il.

Quelques semaines après avoir pris ses fonctions de nouveau président du JD(U) après avoir remplacé Rajiv Ranjan Singh ou Lalan Singh, Nitish a réorganisé son parti en nommant une nouvelle équipe de responsables nationaux, note l’éditorial. “Nitish a ramené son proche collaborateur Vashishth Narayan Singh en tant que nouveau vice-président et a élevé KC Tyagi au poste de conseiller politique et porte-parole”, indique-t-il. « Lalan Singh n’a pas été intronisé dans la nouvelle équipe de Nitish. Il a dû démissionner de son poste de président national du parti le mois dernier pour laisser la place à Nitish au milieu d’informations faisant état de sa proximité croissante avec le chef du RJD, Lalu Prasad », indique le texte, ajoutant qu’il règne depuis un certain temps une atmosphère d’incertitude et de spéculations au Bihar. . « Le décor est-il prêt pour un bouleversement dans la politique du Bihar ? Le bloc INDE resterait-il uni au Bihar ? Toutes ces questions sont en suspens.

Le quotidien souligne également que le vice-CM et leader du RJD, Tejaswi Yadav, a affirmé qu’il n’y avait aucune différence entre les alliés, qui combattraient ensemble les élections de Lok Sabha sous la direction de Nitish. « Tejaswi et son père Lalu ont également rendu visite à Nitish. Mais, entre-temps, dans une interview, le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, a indiqué que le BJP examinerait si une proposition de retour d’anciens alliés de la NDA comme Nitish était présentée », indique-t-il. Lors des sondages Lok Sabha de 2019, lorsque Nitish faisait partie de la NDA, le JD(U) avait remporté 16 sièges et le BJP 17 sur les 40 que compte l’État. « Sans Nitish, il ne serait pas facile pour le BJP de remporter le Bihar cette fois. . Mais si Nitish s’en tient à l’alliance INDE, le camp de l’opposition semblerait toujours uni. Cependant, si Nitish change de loyauté, cela ne serait pas surprenant. Bien qu’il soit l’architecte de l’alliance, il n’en a pas retiré grand-chose », ajoute le texte.

INQUILAB

Faisant référence à l’affrontement faisant rage entre le Shiv Sena (UBT) dirigé par Uddhav Thackeray et la faction Shiv Sena dirigée par le ministre en chef Eknath Shinde, l’édition de New Delhi d’Inquilab, dans son éditorial du 18 janvier, affirme qu’en plus de déplacer le Suprême Cour pour contester la décision du président de l’Assemblée du Maharashtra, Rahul Narwekar – reconnaissant le Shinde Sena comme le « vrai Shiv Sena » et rejetant les requêtes demandant la disqualification de ses députés – l’Uddhav Sena a également commencé à porter la bataille devant le tribunal populaire. Il indique qu’Uddhav a organisé une assemblée publique pour renforcer publiquement les arguments de son groupe, en présentant des documents, des preuves et des arguments à cet égard. « L’issue de l’affaire devant la Cour suprême serait très importante, étant donné qu’elle aurait des implications sur les divisions au sein du parti et la déstabilisation des gouvernements à l’avenir. »

L’éditorial indique qu’avec le soutien du BJP, Shinde a conduit son groupe à se rebeller contre le parti dirigé par l’Uddhav en juin 2022, a renversé le gouvernement Maha Vikas Aghadi (MVA) dirigé par l’Uddhav et a pris la relève en tant que CM. Les deux Senas ont contacté la Commission électorale (CE), qui a déclaré la faction Shinde comme le « vrai Sena », note-t-il, ajoutant que l’Uddhav Sena l’a contesté en citant la disposition de la 10e annexe de la Constitution qui stipule une fusion des la tenue d’échappée avec une autre fête. La CE a également attribué le nom original du Sena et son symbole électoral au groupe Shinde, indique-t-elle. “Il n’en reste pas moins que Sena a été fondée par Bal Thackeray et qu’après sa disparition, son fils Uddhav a été nommé chef du parti selon une procédure régulière.”

Le quotidien écrit que l’Uddhav Sena sait qu’après les revers subis par la CE et les décisions du Président, le parti devra mener la vraie bataille au milieu du peuple, avec les élections du Lok Sabha et de l’Assemblée prévues cette année. « C’est pourquoi Uddhav a désormais intensifié ses actions de sensibilisation du public tout en poursuivant ses recours juridiques », indique-t-il. « Selon certaines informations, l’Uddhav Sena continue d’avoir un écho parmi les gens sur le terrain. Le soutien du public finirait par s’avérer décisif dans le décompte final.»

SIASAT

Commentant les problèmes de partage des sièges dans le camp INDE, le journal Siasat, basé à Hyderabad, écrit dans son discours du 20 janvier que le BJP, sous la direction du Premier ministre Narendra Modi, cherche à réussir un triplé dans les sondages de Lok Sabha et que cela va par ses tentatives de réduire l’impact de l’événement d’Ayodhya, il est évident que « le BJP veut tirer profit de la question du Temple de Ram au lieu de s’adresser au peuple avec la planche de ses 10 ans d’expérience ».

D’un autre côté, le bloc INDE semble dériver, ses constituants n’hésitant pas à s’attaquer les uns aux autres, indique l’éditorial. « Une telle situation est particulièrement flagrante au Bengale et dans l’UP. Le chef du parti Samajwadi, Akhilesh Yadav, semble être en colère contre le Congrès – il n’a peut-être toujours pas surmonté le camouflet que lui a infligé le vétéran du Congrès Kamal Nath lors des élections à l’Assemblée du Madhya Pradesh », dit-il, ajoutant qu’Akhilesh et le président du RLD, Jayant Chaudhary, ont a consolidé son accord sous-régional de partage des sièges, selon lequel le RLD s’est vu attribuer sept sièges pour se présenter sur son territoire ouest de l’UP.

De tels ajustements locaux des sièges pourraient profiter aux deux alliés, mais la question est de savoir pourquoi l’alliance indienne dans son ensemble ne dirige pas ces pactes, demande l’éditorial. «Cela indique que tout ne va pas bien au sein du groupe INDE. Les dirigeants de ses électeurs doivent se manifester et consolider une formule globale de partage des sièges afin que leur alliance puisse prendre du sens », indique le texte, ajoutant qu’en éliminant un allié, un parti pourrait en bénéficier dans une certaine mesure, mais il réglerait un problème. un coup dur pour les perspectives globales de l’alliance. « Les partis d’opposition devraient prendre des mesures qui pourraient être gagnant-gagnant pour eux individuellement ainsi que pour l’alliance collectivement », dit-il. « Il pourrait y avoir des différences significatives entre les partenaires indiens sur le partage des sièges dans certains États. Ils doivent le résoudre en se concentrant sur un terrain d’entente. Et ils doivent trouver rapidement un consensus pour garantir l’unité et la stabilité de leur coalition.»