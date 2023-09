De la poussière et des débris d’astéroïdes ont probablement été découverts lors de l’ouverture de la capsule spatiale de la NASA | Actualités spatiales

Des scientifiques de l’agence spatiale américaine NASA ont découvert « de la poussière noire et des débris » lorsqu’ils ont ouvert la capsule spatiale récemment revenue sur Terre avec le plus gros échantillon d’astéroïde jamais ramené de l’espace.

La NASA a déclaré mardi que les chercheurs avaient découvert « de la poussière et des débris sur le pont avionique de la cartouche scientifique Osiris-REx lorsque le couvercle initial a été retiré aujourd’hui ».

L’agence spatiale n’a pas précisé si les matériaux découverts en ouvrant le couvercle de la sonde appartenaient définitivement à l’astéroïde, bien que la NASA ait déclaré sur les réseaux sociaux que « les scientifiques ont eu le souffle coupé lorsque le couvercle a été soulevé de l’astéroïde ». [Osiris-REx] cartouche de retour d’échantillons d’astéroïdes ».

« Un coffre au trésor scientifique », a déclaré NASA Astromaterials dans une publication sur les réseaux sociaux.

« De la poudre noire et des particules de la taille d’un sable » ont été trouvées à « l’intérieur du couvercle et de la base », a indiqué la NASA.

Les résidus trouvés mardi sur le pont avionique étaient probablement le résultat de problèmes lors de la phase de collecte de la mission spatiale, qui, selon la NASA, ont finalement été résolus, permettant le transfert sécurisé de l’échantillon de l’astéroïde vers la cartouche de stockage de la sonde.

Le couvercle de la sonde a été ouvert dans une chambre hermétique du Johnson Space Center à Houston, au Texas.

« Le couvercle en aluminium a été retiré à l’intérieur d’une boîte à gants conçue pour permettre de travailler avec le gros matériel. » La NASA a déclaré dans un communiquéaccompagné d’images partagées sur les réseaux sociaux montrant des scientifiques en tenue de protection complète travaillant avec la sonde placée dans une boîte en verre et en acier renforcés.

Les scientifiques de la NASA attendent maintenant avec impatience de commencer à analyser la majeure partie de l’échantillon prélevé sur l’astéroïde, ce qui nécessitera un « démontage complexe » de la sonde, a indiqué l’agence spatiale.

Une conférence de presse est prévue le 11 octobre au cours de laquelle des informations sur l’essentiel de l’échantillon seront révélées au public.

Le vaisseau spatial robotique OSIRIS-REx a été lancé en 2016 et a collecté son spécimen il y a trois ans sur Bennu, un petit astéroïde riche en carbone découvert en 1999, classé comme « objet géocroiseur » car il passe relativement près de notre planète. tous les six ans.

Il s’agit seulement du troisième échantillon d’astéroïde, et de loin le plus gros, jamais retourné sur Terre pour analyse, après deux missions similaires de l’agence spatiale japonaise se terminant en 2010 et 2020.

En atterrissant sur l’astéroïde, Osiris-Rex a collecté environ 250 grammes (9 onces) de poussière sur sa surface rocheuse. Selon les scientifiques, l’analyse des matériaux extraits de l’astéroïde aidera les chercheurs à mieux comprendre la formation du système solaire et comment la Terre est devenue habitable.

La NASA a déclaré que l’échantillon « nous aidera également à mieux comprendre les types d’astéroïdes qui pourraient menacer la Terre ».

Bien que les chances que Bennu touche la Terre soient considérées comme faibles, une telle possibilité n’a pas été exclue.

Environ un quart de l’échantillon de Bennu sera immédiatement utilisé dans des expériences et une petite quantité sera envoyée aux partenaires de mission au Japon et au Canada, tandis que le reste sera conservé pour être étudié par les générations futures.

La sonde spatiale a terminé dimanche son voyage de 6,21 milliards de kilomètres (3,86 milliards de milles) après avoir été parachutée dans le désert de l’État de l’Utah, à l’ouest, après une descente enflammée dans l’atmosphère terrestre.