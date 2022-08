De la pizza à la trempette, aux croustilles et au maïs soufflé : le cornichon est la grande saveur de l’été

La saveur de cornichon frappe toutes les bonnes notes pour les personnes – en particulier celles de moins de 40 ans – qui recherchent des saveurs plus grandes, plus audacieuses, plus vives et plus acides, ont déclaré des chercheurs en aliments et boissons. L’assaisonnement au cornichon est polyvalent : il peut ajouter du sucré et de l’acidité, et il est suffisamment subtil pour ajouter d’autres saveurs, a déclaré Sally Lyons Wyatt, cadre chez IRI, une société d’études de marché.