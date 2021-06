De la peste noire au Monkeypox – des maladies mortelles émergent dans le monde entier aux côtés de Covid alors que le monde lutte contre la pandémie

Alors que la bataille contre le coronavirus se poursuit, le monde n’a pas encore poussé un soupir de soulagement – ​​alors que des maladies mortelles continuent d’émerger à travers le monde à un rythme effrayant.

Des cas de maladies « zoonotiques » – des infections qui passent des animaux aux humains – se multiplient sans relâche alors que le monde lutte pour contrôler la pandémie actuelle.

AFP ou concédants de licence

On craint que le globe continue d’être en proie à des maladies zoonotiques[/caption]

Très contagieuses avec un nombre élevé de décès, ces maladies menacent de perturber davantage la civilisation telle que nous la connaissons – et sur les 1,67 million de virus inconnus sur la planète, jusqu’à 827 000 d’entre eux pourraient avoir la capacité d’infecter les humains par des animaux, selon l’EcoHealth Alliance.

Les experts ont même averti que la prochaine pandémie pourrait être de la même ampleur que la peste noire, qui aurait tué 75 millions de personnes.

Au fur et à mesure que la population humaine augmente et se déplace davantage dans les habitats des animaux, le risque de transmission de maladies aux humains augmente – alors que savons-nous de ce à quoi nous sommes confrontés en ce moment ?

AFP

Jusqu’à 827 000 virus inconnus pourraient avoir la capacité d’infecter les humains à partir d’animaux[/caption]

La variole du singe

Monkeypox a été découvert pour la première fois en 1958 lorsque deux épidémies d’une maladie semblable à la variole ont été détectées dans un groupe de singes gardés pour la recherche – d’où le nom de monkeypox.

Plus de 30 cas de virus ont été signalés chez les animaux à l’époque – mais aucune des créatures n’est décédée et il n’y a eu aucune propagation des singes aux humains.

Le premier cas humain de zoonose virale a été enregistré en 1970 en République démocratique du Congo chez un garçon de neuf ans.

Le virus se propage par contact physique étroit et s’infiltre dans le corps à travers la peau éraflée, les gouttelettes respiratoires ou les objets contaminés.

Les symptômes comprennent de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, des maux de dos, des ganglions lymphatiques enflés, des frissons et un épuisement.

Alamy

Monkeypox provoque une éruption cutanée qui se développe en croûtes qui finissent par tomber[/caption]

Une éruption cutanée peut alors se développer, qui se propage avant de finalement se transformer en croûtes suintantes qui tombent ensuite.

Parmi de nombreux cas à travers le monde, deux cas de variole du singe ont récemment été signalés au Royaume-Uni – seuls les cinquième et sixième cas ont été trouvés dans le pays.

Mort noire

La peste noire occupe une place remarquable dans l’histoire en tant que l’une des épidémies les plus dévastatrices à avoir jamais touché le monde.

Tuant environ 75 millions de personnes, la peste est causée par une bactérie appelée Yersinia pestis qui infecte souvent les petits rongeurs (tels que les rats, les souris et les écureuils) et est généralement transmis aux humains par la piqûre d’une puce infectée.

Getty – Contributeur

On craint que la prochaine pandémie mondiale ne soit à une échelle similaire à la peste noire[/caption]

Les symptômes ressemblent généralement à ceux de la grippe et les personnes atteintes sont susceptibles d’avoir des ganglions lymphatiques douloureux, des frissons, de la fièvre, des maux de tête, de la faiblesse et de la fatigue.

La dernière épidémie de cette maladie hautement infectieuse et souvent mortelle s’est produite dans la province de l’Ituri en République démocratique du Congo en mai de cette année, faisant 11 morts et des victimes vomissant du sang.

Getty

La peste noire a tué environ 75 millions de personnes[/caption]

Des cas de peste bubonique ont été signalés en Ituri depuis 2020, avec 461 infections et 31 décès enregistrés dans huit zones de santé, selon le Indépendant.

Virus du Nil occidental

Le virus du Nil occidental est une maladie non contagieuse transmise par les piqûres de moustiques infectés dans des pays étrangers, qui a été découverte pour la première fois dans le district du Nil occidental en Ouganda en 1937.

Environ 80 % des personnes atteintes ne présentent aucun symptôme, mais certaines peuvent développer de légers symptômes pseudo-grippaux, une éruption cutanée et des nausées.

District de contrôle des vecteurs de moustiques Delta

Les moustiques infectés qui piquent les humains sont capables de transmettre le virus mortel du Nil occidental[/caption]

Mais les patients vulnérables et les personnes de plus de 50 ans peuvent tomber gravement malades. Une infection grave peut provoquer une faiblesse musculaire, une confusion, une paralysie et des convulsions, selon le QUI.

Les cas bénins ne nécessitent généralement aucun traitement, bien que les cas critiques puissent nécessiter une assistance médicale.

EPA

Un employé municipal de Séville tente d’éteindre les moustiques infectés dans le but d’arrêter la propagation[/caption]

Dans de rares cas, le virus peut évoluer en méningite et en encéphalite.

Une épidémie du virus du Nil occidental a été signalée en juin de cette année à Séville, dans la région d’Andalousie en Espagne. Sept personnes sont décédées et 71 cas ont été enregistrés.

La grippe aviaire

La grippe aviaire, parfois appelée grippe aviaire, est un type infectieux de grippe qui se propage parmi les oiseaux, et qui peut également être transmise à l’homme par contact étroit avec un animal infecté.

Il existe de nombreuses souches de grippe, qui n’infectent pas toutes les humains – bien que certaines – HN51, H7N9, H5N6 et H5N8 – aient suscité des inquiétudes ces dernières années.

PA

Les humains peuvent contracter la grippe aviaire en étant en contact étroit avec des animaux infectés[/caption]

Le virus a été identifié pour la première fois dans le sud de la Chine et à Hong Kong en 1996.

Les personnes atteintes présentent principalement des symptômes rapides, notamment des problèmes respiratoires, de la fièvre, des douleurs musculaires, une toux, de la diarrhée, des douleurs à l’estomac et des nausées.

Cela peut alors entraîner des complications graves telles que la pneumonie et le syndrome de détresse respiratoire aiguë, ce qui signifie qu’une attention médicale rapide est vitale.

La Chine a confirmé le premier cas humain au monde de grippe aviaire H10N3 en mai, identifié chez un homme de 41 ans de Zhenjiang, mais les responsables de la santé ont rassuré le public que : « le risque de transmission à grande échelle est faible ».

Reuters

La Chine a signalé le premier cas au monde de la souche H10N3 en mai de cette année[/caption]

Les experts disent qu’il n’y a eu qu’environ 160 virus isolés signalés au cours des 40 dernières années.

On le trouve principalement chez les oiseaux sauvages ou la sauvagine en Asie et dans quelques régions d’Amérique du Nord, mais aucun n’avait été détecté jusqu’à présent chez les poulets, a expliqué Claes.

Hantavirus

Les hantavirus sont une famille de virus qui se propagent par les rongeurs, selon le CDC, qui peuvent infecter les humains qui entrent en contact avec leur urine, leurs excréments et leur salive.

Les premiers cas humains enregistrés d’hantavirus ont été trouvés dans les « Four Corners » du sud-ouest des États-Unis – Arizona, Nouveau-Mexique, Colorado et Utah – en 1993.

Getty

Les hantavirus sont transmis aux humains qui entrent en contact avec l’urine, les fèces et la salive des rongeurs[/caption]

Les scientifiques ont découvert en 1993 que chaque souche d’hantavirus se propage par un rongeur spécifique, mais toutes peuvent conduire au syndrome pulmonaire à hantavirus, qui est une maladie respiratoire grave et parfois mortelle.

Les premiers symptômes comprennent la fatigue, la fièvre et les douleurs musculaires, ainsi que des étourdissements, des frissons et des problèmes abdominaux. Les patients peuvent alors ressentir un essoufflement lorsque les poumons se remplissent de liquide.

AFP

Les hantavirus ont un taux de mortalité de seulement 38%[/caption]

Avec un taux de mortalité de seulement 38 %, la nouvelle d’une femme du Michigan ayant contracté la souche Sin Nombre du virus rare a déclenché la panique dans le monde entier en juin.

On pense que la femme a été exposée à la maladie mortelle lors du nettoyage d’une maison vacante qui avait été infestée de rats.

Le CDC n’a signalé que 21 cas d’hantavirus aux États-Unis de 1993 à 2018.

La fièvre de Lassa

La fièvre de Lassa est une maladie hémorragique virale aiguë causée par le virus Lassa, couramment transmise à l’homme par exposition à des aliments et à d’autres articles contaminés par l’urine ou les matières fécales de rats Mastomys infectés.

Il se trouve généralement dans la population de rongeurs en Afrique de l’Ouest, mais peut se propager de personne à personne et dans les laboratoires.





Environ 80 % des personnes atteintes ne présentent aucun symptôme, mais une infection sur cinq entraîne une maladie grave, car le virus pénètre dans des organes tels que le foie, la rate et les reins.

Il est souvent indiscernable d’autres maladies hémorragiques telles que Ebola, la fièvre jaune et le paludisme, et a incité le gouvernement Ondo du Nigeria à tenter de débarrasser l’État des rats.

Le Centre nigérian de contrôle des maladies (NCDC) a signalé 286 cas confirmés depuis le début de cette année à Edo, Ondo et Taraba et 58 décès.

Corbis – Getty

Le gouvernement essaie désespérément de se débarrasser des rats pour contrôler les épidémies de fièvre de Lassa[/caption]