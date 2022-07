De la pêche danoise au champion du Tour de France

Jonas Vingaard a été sacré champion du Tour de France dimanche après une course exténuante de 3 350 km en 21 étapes, mettant fin à un voyage qui avait ses racines dans l’environnement banal d’une usine de poisson dans son Danemark natal.

Il suit son compatriote Bjarne Riis qui a remporté la course de vélo la plus célèbre du monde – bien qu’il ait admis plus tard qu’il s’était dopé – en 1996, l’année de la naissance de Vingegaard.

«Chaque jour a été rapide, rapide, ça a été difficile. Il y a eu beaucoup d’attaques. Ça devait bien paraître à la télévision », a déclaré le champion.

C’est un succès retentissant pour Vingaard, trois semaines après que la course ait quitté Copenhague pour la première des trois étapes à domicile.

Plus de 35 000 fans payants s’étaient rassemblés dans les jardins de Tivoli de Copenhague pour saluer les coureurs du Tour de France avant la course.

Quand est venu le tour de l’équipe néerlandaise Jumbo Visma, un rugissement s’est élevé qui a semblé submerger le co-capitaine de l’équipe de 25 ans, un coureur discret et sans prétention.

Retenant ses larmes, Vingaard semblait loin d’être un futur champion de l’une des épreuves d’endurance les plus difficiles du sport.

Lors du contre-la-montre du jour d’ouverture, un mur de sons a résonné autour de Copenhague, alors que les progrès de leur espoir à la maison étaient suivis le long de la route du centre-ville.

Alors qu’une grande partie du reste du monde ignorait l’existence de Vingaard, l’homme du nord du Jutland était déjà un nom familier chez lui.

Ce n’était pas seulement à cause de ses talents de cycliste, mais de sa belle-mère qui est devenue une célébrité nationale après avoir participé à l’émission Great Danish Bake Off, et a également figuré dans la version danoise de Dancing with the Stars.

– Racines de pêche –

Vingegaard est né en décembre 1996 et a grandi à Hillerslev, un village de pêcheurs de seulement 370 habitants, dans un paysage complètement plat au bord de la mer du Nord.

L’ancien vainqueur danois du Tour, Riis, est né à Herning, à environ 100 km de Hillerslev.

Enfant, Vingaard a joué au handball et au football et était un fervent fan de Liverpool, avant de se tourner vers le cyclisme après avoir vu le Tour du Danemark passer près de chez lui.

Avec sa silhouette élancée et les plaines venteuses du Danemark, ses talents d’escalade stupéfiants n’avaient pas encore été révélés.

Il a rejoint Colo-Quick, une équipe du Tour continental, à 19 ans et a travaillé dans une poissonnerie le matin avant l’entraînement.

“J’ai dû me lever tôt, mais cela m’a donné quelque chose à faire, et je n’étais pas sûr de devenir un cycliste professionnel”, a déclaré Vingaard.

C’est à Colo-Quick qu’il a rencontré sa partenaire Trine Hansen, une responsable marketing de neuf ans son aînée, le couple ayant une jeune fille Frida.

“Il m’a dit qu’il allait être banquier, et je pensais que je serais la femme d’un banquier”, a déclaré Hansen cette semaine.

Vingaard a rejoint Jumbo en 2019, où il dit avoir “appris à faire du vélo”.

Il s’est fait connaître lors du Tour de France de l’année dernière, où il roulait sous le radar, il s’est soudainement retrouvé chef d’équipe lorsque Primoz Roglic s’est écrasé, terminant deuxième.

Timide et réservé, il refuse presque tous les engagements télévisuels, s’appuyant sur Trine pour défendre l’image de la famille pendant qu’il continue à faire du vélo.

Il la remercie sans relâche lorsqu’il est interviewé, parlant de “ses deux filles à la maison” étant les rochers de sa vie.

Après avoir rencontré le président français Emmanuel Macron après l’étape 18, Vingaard a été stupéfait.

“Il connaissait mon nom”, a déclaré Vingaard qui admet avoir eu des problèmes de confiance en soi dans le passé.

Sur ce Tour, il a battu le double champion en titre Tadej Pogacar sur les deux étapes de montagne les plus difficiles pour décrocher le maillot jaune du champion qui fera de lui un héros dans son pays natal.

“Je ne sais pas comment cela affectera nos vies, mais j’ai grandi d’une manière ou d’une autre”, a déclaré Vingaard. “Mais je me sens mieux que jamais”.

