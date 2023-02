De la patinoire aux maisons en rangée ? Le monument lombard ferme, annoncent les propriétaires – Shaw Local

Un après-midi de patinage au Lombard Roller Rink peut encore vous ramener en enfance.

Pour les bébés des années 80 et ceux un peu plus âgés, la patinoire reste une scène nostalgique, un endroit qui semble figé dans le temps.

Le DJ a une cabine d’angle. Des couples bougent comme des silhouettes dansantes lorsque la lumière du soleil projette une ombre sur le parquet. Et tandis que les enfants s’élancent dans une course effrénée, vous êtes transporté vers des voyages scolaires ou des fêtes d’anniversaire où la boisson gazeuse était servie au pichet et la pizza à la tranche.

Les patineurs, cependant, n’auront plus que quelques mois pour parcourir cette voie de la mémoire sur huit roues.

Le monument lombard ferme ses portes, la dernière patinoire à roulettes à l’ancienne à suivre le chemin des ciné-parcs et des pistes de bowling.

Les propriétaires ont mis la propriété en vente, disant qu’il était temps de ralentir, et maintenant un promoteur, Bloom Street Partners, basé à Northbrook, a proposé de démolir la patinoire pour faire place à un projet de maison en rangée.

La fermeture imminente place le luminaire Lombard sur une longue liste de patinoires de banlieue fermées. Axle à Niles, Mainstreet USA à Streamwood, Fireside Roll Arena à Hoffman Estates, Playdium à Glenview et Palatine’s Orbit Skate Center ont tous connu le même sort.

Mais la patinoire lombarde s’est démarquée par sa taille, son ambiance et sa longévité. Comme certains patineurs l’ont noté, c’était la seule patinoire de la région avec des fenêtres.

“C’était très centré sur la famille. Et c’est ce qui distingue les patinoires qui survivent », a déclaré Tom Russo, l’auteur du livre de 2017 « Chicago Rink Rats : The Roller Capital in its Heyday ».

Russo s’est inspiré de sa mère, Marion, un rat de patinoire qui patinait sur des roues en bois, pour écrire le livre. Selon son décompte, il y avait 18 patinoires dans la grande région de Chicago en 1959. La patinoire lombarde a pris pied à la fin de l’âge d’or du patinage à roulettes, a déclaré Russo.

“C’est probablement connu à travers le pays parce qu’il y a si peu de patinoires qui ont survécu à cette période, les années 60, et je sais qu’elles étaient assez actives dans les organisations nationales”, a-t-il déclaré.

Russo a grandi à Northlake près d’Elmhurst et vit maintenant en Caroline du Sud. Il est souvent retourné à la patinoire lombarde lors de ses visites à Chicago.

“Il pouvait accueillir de grandes foules, et ils ont vraiment pris soin de l’endroit”, a déclaré Russo. “Et chaque fois que j’allais à Chicago, j’y allais deux, trois fois, et j’ai appris à connaître les propriétaires.”

Les factures d’impôt foncier sur le bâtiment ont été adressées l’année dernière à Robert Heinrich, qui a acheté la patinoire dans les années 1990 et l’a exploitée dans les années 2000 – installant un orgue mais l’échangeant ensuite contre de la musique enregistrée en 2007 parce que l’orgue “n’était pas rentable”. assez pour le maintenir entre les coûts d’entretien et l’argent d’un organiste », a-t-il déclaré au Daily Herald. Ces dernières années, Sandi et Steve Highley ont également été signalés et répertoriés en ligne en tant que propriétaires.

Personne n’a pu être joint pour commenter mardi, mais une annonce sur le site Internet de la patinoire a déclaré que la date de clôture provisoire “pourrait être fin mai”.

«Après 30 ans, nous avons décidé de vendre la patinoire. Cela a été une décision difficile, mais nous sommes prêts à passer à autre chose et à pouvoir passer plus de temps avec notre famille et nos amis », indique le message. « Comme la plupart d’entre vous le savent, posséder sa propre entreprise est un travail de 7 jours sur 7. Et bien que nous ayons adoré diriger la patinoire et rencontrer tant de gens formidables, il est temps pour nous de ralentir.

Pendant ce temps, les responsables du village ont encouragé le promoteur de la maison en rangée à organiser une journée portes ouvertes informelle la semaine dernière pour que les voisins de la patinoire se renseignent sur le projet proposé et posent des questions.

Bloom Street Partners a conclu un contrat pour acheter la propriété à l’angle sud-est de West 22nd Street et South Lincoln Street peu de temps après sa mise en vente.

Provisoirement appelé Highland Ridge Rowhomes, le développement proposé consisterait en 54 maisons en rangée de trois chambres réparties dans 11 bâtiments distincts. Toutes les unités auraient des garages attenants pour deux voitures et des entrées privées.

Le réaménagement nécessiterait un changement de zonage. La propriété est actuellement zonée pour le « développement planifié de bureaux ».

“Grâce à un processus d’audience publique, nous avons l’intention de rezoner la propriété en résidence à densité moyenne conformément au plan directeur lombard préparé en 2014”, a écrit le promoteur dans une lettre invitant les voisins à la journée portes ouvertes. “Nous pensons que cette proposition vivifiera cette parcelle sous-utilisée et répondra à une demande bien documentée de grandes unités locatives de style familial.”

Une audience publique n’a pas encore été fixée.

“Nous encourageons fortement les citoyens à participer au processus”, a déclaré le directeur du village, Scott Niehaus. “Et nous serons ouverts et transparents quant au moment et à l’endroit où les gens peuvent aller poser leurs questions et exprimer leurs préoccupations.”

https://www.dailyherald.com/news/20230131/roller-rink-to-row-homes-lombard-landmark-is-closing-owners-announce?cid=search