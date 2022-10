De la nourriture de Meghana à la cafétéria Rashed Ali, les Indiens “coupent les liens” de manière hilarante avec Kanye West

Ye, anciennement connu sous le nom de Kanye West, fait actuellement la une des journaux après ses propos antisémites. En conséquence, de nombreuses entreprises de premier plan ont coupé les ponts avec le rappeur. Tweeples a choisi cette opportunité pour organiser des mèmes. S’adressant à Twitter, de nombreuses personnes ont partagé des images de magasins d’alimentation indiens et de marques qui ont rompu les liens avec le rappeur. Un utilisateur de Twitter a partagé une image d’un point de vente Andhra biryani appelé Meghana Food et a écrit: “Meghana Foods a officiellement coupé les liens avec le rappeur Kanye West.” Un autre utilisateur a également partagé une image d’une cafétéria au hasard. Regarde:

Meghana Foods a officiellement coupé les ponts avec le rappeur Kanye West pic.twitter.com/5xo8PUQEC8 — Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) 29 octobre 2022

🚨BREAKING🚨 Rashed Ali a coupé les ponts avec Kanye West pic.twitter.com/WIvn3eBn4Q – abx0dy (@abx0dy) 30 octobre 2022

Nous avons officiellement coupé les ponts avec Kanye West 🙅#KanyeWest #Tendances pic.twitter.com/kidndhrtqt — Bewakoof (@bewakoof) 29 octobre 2022

Sita Ram chole bhature wala a coupé les ponts avec Kanye West pic.twitter.com/qJES18Cg7n — Sahilarioussss (@Sahilarioussss) 28 octobre 2022

Cela intervient alors que la société allemande de vêtements de sport Adidas a rompu ses liens avec Ye.

“Adidas ne tolère pas l’antisémitisme et tout autre type de discours de haine”, a déclaré mardi la société dans un communiqué.

“Les récents commentaires et actions de Ye ont été inacceptables, haineux et dangereux, et ils violent les valeurs de diversité et d’inclusion, de respect mutuel et d’équité de l’entreprise.” La société a fait face à des pressions pour couper les liens avec Ye, des célébrités et d’autres sur les réseaux sociaux exhortant Adidas à agir. Il a déclaré au début du mois qu’il plaçait son contrat lucratif de baskets avec le rappeur sous examen.

🚨🚨CNN rapporte que le magasin de chaussures “TRES HERMANOS” a officiellement coupé les ponts avec Kanye West pic.twitter.com/08HhrKlN7H — tina (@parachoques3000) 29 octobre 2022

A L’INSTANT : Lockheed Martin va couper les ponts avec Kanye West pic.twitter.com/rD0MHvyaFg – toiletgremlin (@fatballsman) 30 octobre 2022

La maison de couture Balenciaga a rompu ses liens avec Ye la semaine dernière, selon Women’s Wear Daily. JPMorganChase et Ye ont mis fin à leur relation commerciale, même si la rupture bancaire était en cours avant même les commentaires antisémites de Ye.

Au cours des dernières semaines, Ye a également mis fin à l’association de son entreprise avec Gap et a déclaré à Bloomberg qu’il prévoyait de couper les liens avec ses fournisseurs.

Après avoir été suspendu de Twitter et Facebook, Ye a proposé d’acheter le réseau social conservateur Parler.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici