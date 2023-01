De la neige légère est attendue dimanche dans certaines parties du nord de l’Illinois, avec plus de possibilité plus tard cette semaine: NWS – Shaw Local

La lumière était maintenant attendue dans certaines parties du nord de l’Illinois dimanche matin, provoquant des déplacements potentiellement glissants pour les automobilistes, selon le National Weather Service.

Le service météorologique a publié tôt dimanche des prévisions météorologiques dangereuses qui comprenaient des parties de Cook et Boone, DeKalb, DuPage, Ford, Grundy, Iroquois, Kane, Kankakee, Kendall, La Salle, Lake, Lee, Livingston, McHenry, Ogle, Will et Winnebago comtés.

Il prévoit de la neige légère dimanche, avec possibilité d’accumulation de neige plus tard dans la semaine.

“Un autre système de tempête devrait entraîner une accumulation de neige et des perturbations des déplacements dans la région de mercredi à mercredi soir”, a indiqué le service météorologique.

Alors que la neige légère devait diminuer dimanche matin, jusqu’à 1/2 pouce pourrait s’accumuler plus tard dans la journée dans d’autres parties du nord de l’Illinois, notamment les comtés de Bureau, Jo Davies, Lee, Putnam et Whiteside, ainsi que dans certaines parties de l’est de l’Iowa. , a déclaré le service météorologique dans une autre prévision météorologique dangereuse. Des poches de brouillard dans cette zone devraient se dissiper d’ici midi, a indiqué le service météorologique.