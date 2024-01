De la neige est-elle attendue à Buffalo ?

Remerciez les bénévoles et l’équipe du stade qui ont travaillé dur à travers près de deux pieds de neige et des rafales de vent pour préparer le stade Highmark pour la Billets de buffle‘ victoire au tour joker contre le Steelers de Pittsburgh.

Il semble que, au moins cette semaine, ils n’auront plus à recommencer – mais à peine.

Alors que les Bills se préparent à accueillir le Chefs de Kansas City le dimanche soir match éliminatoire de la ronde de division, les conditions devraient s’être considérablement améliorées par rapport à la semaine dernière, lorsque la gouverneure de New York, Kathy Hochul, a dû reporter le match de la ronde wild-card, invoquant des problèmes de sécurité publique. Le 14 janvier, jour où le match était censé avoir lieu, une tempête hivernale a déversé environ 17 pouces de neige et a frappé la région avec des conditions de blizzard et des rafales de vent pouvant atteindre 40 milles à l’heure. Hochul a institué des interdictions de voyager et les Bills se sont appuyés sur des pelleteurs de neige bénévoles pour remettre le stade en ordre pour le coup d’envoi reporté, lundi à 16 h 30 HE.

Une fois l’heure du match arrivée, la NFL et les Bills ont annoncé qu’il n’y aurait pas de sièges attribués en raison du volume de neige accumulée sur les sièges, une première dans l’histoire des séries éliminatoires de la NFL.

Contre les Chiefs, les fans devraient s’attendre à une expérience plus conventionnelle.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les prévisions de dimanche :

Quelle météo pour le match Bills-Chiefs ?

Après une semaine au cours de laquelle la neige et le vent ont tourbillonné sans relâche, les dieux de la météo semblent sourire à Orchard Park, dans l’État de New York, où se trouve le stade Highmark. Le service météorologique national des États-Unis prévoit un “échauffement” dimanche, avec une température élevée proche de 24 degrés. À titre de comparaison, la température élevée de samedi à Orchard Park devrait avoisiner les 15 degrés. Les rafales de vent devraient atteindre environ 14 milles par heure, selon le NWS, avec un refroidissement éolien de 12 degrés.

Le coup d’envoi étant prévu à 18 h 30 HE, les températures devraient se rafraîchir légèrement à mesure que la journée avance, même si la température devrait être d’environ 23 degrés au début du match. Le vent pendant le jeu reste stable à environ 14 mph, avec un refroidissement éolien prévu d’environ 10 degrés.

Les chutes de neige sont un autre domaine qui devrait connaître une amélioration dimanche. Après que la zone ait été recouverte de neige à effet de lac pendant le week-end du Jeu Bills-Steelers, une autre vague a recouvert Orchard Park de fortes chutes de neige et de conditions semblables à un blizzard, de mercredi soir à jeudi. Les prévisions ont continué à prévoir de la neige jusqu’à samedi, mais dimanche, le NWS ne prévoit qu’un ciel généralement nuageux.

À quelle fréquence les Bills jouent-ils dans la neige ?

Étant donné l’emplacement de Buffalo à la pointe est du lac Érié, aucune équipe de la NFL n’a sans doute eu à gérer les chutes de neige plus que les Bills.

Conditions sur le terrain pour le Jeu Bills-Steelers, cependant, n’ont pas été significativement affectés par la neige de ce week-end. Le terrain avait été presque entièrement dégagé et les lignes de touche restaient également assez propres, même si les supporters dans les tribunes jetaient de la neige pour célébrer les matchs.

En novembre 2014, une tempête hivernale a libéré près de sept pieds de neige à Orchard Park, sur une période de quatre jours. Plusieurs joueurs de l’équipe ont alors dû être transportés de chez eux en motoneige parce que les conditions avaient rendu les routes impraticables. La NFL a choisi de déplacer le match de la semaine 12 de Buffalo cette année-là contre le Jets de New York – initialement prévu le dimanche 23 novembre à Orchard Park – au Ford Field de Détroit le lundi 24 novembre. Les Bills allaient gagner 38-3.

Huit ans plus tard, la NFL a déplacé un autre match des Bills au Ford Field de Détroit, cette fois à titre préventif. Les Bills ont joué le Browns de Cleveland là, le 17 novembre 2022, une éventuelle victoire des Bills 31-23, car les prévisions prévoyaient une tempête hivernale qui frapperait la région.

Lors d’un match du 7 décembre 2021 contre le Patriots de la Nouvelle-Angleterre, ce n’était pas tant la neige que le vent. Des rafales allant jusqu’à 40 mph ont fouetté la zone ce jour-là, alors que des averses de neige intermittentes tombaient, ce qui a conduit le quart-arrière des Patriots Mac Jones à tenter seulement trois passes. Les Bills ont perdu 14-10.