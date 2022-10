De la neige à Halloween ? Peut-être, mais une baisse de température «saisonnière» arrive dans l’Okanagan – Kelowna Capital News

Au moment où les tricheurs ou les traiteurs sont terminés pour la nuit du lundi 31 octobre, la neige peut être au sol dans la vallée de l’Okanagan.

Environnement Canada indique qu’il y a 30% de chances que des averses ou des averses tombent à Kelowna, Penticton et Vernon le jour le plus effrayant de l’année, les températures devant également chuter à des niveaux «saisonniers» d’ici la semaine prochaine.

« C’est lundi qu’une masse d’air plus frais du nord arrive vers l’intérieur », a déclaré Derek Lee, météorologue à Environnement et Changement climatique Canada.

“Parce que la dépression atteindra 1 ° C pour une grande partie de l’Okanagan d’ici la nuit, il y a un risque d’averses.”

À la fin octobre, Lee dit que les températures devraient atteindre en moyenne 8 à 9 ° C pendant la journée.

Attendez-vous à un changement soudain bientôt, cependant, prévient le météorologue.

“Cela a juste été tellement au-dessus de la moyenne (en octobre) que la baisse de température à venir sera considérée comme saisonnière, mais beaucoup plus fraîche que cette semaine”, a déclaré Lee. “Cette tendance que nous obtenons persistera jusqu’au milieu ou à la fin de la semaine prochaine.”

En raison du démarrage fulgurant d’octobre sur le thermomètre, les météorologues s’attendent à ce que le mois se classe parmi les mois d’automne les plus chauds de tous les temps pour la région.

“Nous avons toujours été autour de 2 à 5 ° C au-dessus de la saison depuis Thanksgiving, mais comme il faisait si chaud pendant les 15 premiers jours, il est probable qu’il finira par être les trois mois d’octobre les plus chauds de tous les temps”, a déclaré Lee.

En ce qui concerne les risques de neige à Halloween, Lee dit que les trick-or-treaters ne peuvent être vulnérables qu’aux averses humides et que les précipitations sont “peu susceptibles de durer”.

Bien que les températures devraient chuter considérablement d’ici lundi soir, il ne suffira pas aux gens de remarquer les averses pendant une période prolongée.

“Tout ce que nous voyons, c’est le retour de l’air frais”, a expliqué Lee. “Les niveaux de neige vont baisser de manière significative, donc ce sera près du fond de la vallée.

“Il faudra un certain temps pour que la neige colle à moins que nous n’obtenions cet air froid constant.”

Les maximums diurnes à Kelowna, Penticton et Vernon la semaine prochaine se situeront entre 7 et 9 ° C.

LIRE LA SUITE: L’Okanagan prévoit que Thanksgiving ressemblera à la fête du Travail, selon un météorologue

@lgllockhart

logan.lockhart@pentictonwesternnews.com

Météo d’Environnement CanadaKelownaPentictonVernon