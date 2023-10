« De la musique aux oreilles de Pékin » : la Chine a-t-elle remporté la présidence des Maldives ? | Actualités politiques

Les Maldives comptent un demi-million d’habitants répartis sur plus de 1 000 îles. Mais le week-end dernier, l’archipel pittoresque a rendu un verdict électoral qui a provoqué une onde de choc dans le monde entier – et en particulier dans la région de l’océan Indien.

Mohamed Muizzu, le candidat de l’opposition, est sorti vainqueur samedi du second tour de l’élection présidentielle et a obtenu 54 pour cent des voix, selon les résultats publiés par la commission électorale.

Muizzu, qui soutient des liens plus étroits entre les Maldives et la Chine, a battu le président sortant Ibrahim Mohamed Solih, largement perçu comme pro-indien.

« Avec le résultat d’aujourd’hui, nous avons l’opportunité de construire l’avenir du pays », a déclaré Muizzu dans un communiqué après sa victoire. « La force d’assurer la liberté des Maldives. »

Le vote s’est transformé en un référendum de facto sur les liens du pays avec l’Inde et la Chine.

L’Inde compte 75 militaires stationnés aux Maldives. New Delhi affirme être là pour entretenir et exploiter deux hélicoptères et un avion qu’elle a donnés au pays. Tout au long de sa campagne électorale, Muizzu s’est engagé à retirer ces troupes des Maldives.

« Vu sous l’angle d’une somme nulle qui anime souvent la concurrence entre les grandes puissances, Pékin est le grand gagnant de cette élection », a déclaré à Al Jazeera Michael Kugelman, directeur de l’Asie du Sud au Wilson Center, un groupe de réflexion basé à Washington.

«L’objectif de la campagne de Muizzu n’était pas seulement de renforcer les liens avec Pékin, il visait également à affaiblir l’Inde en appelant à la fin de toute présence militaire indienne aux Maldives. C’est de la musique aux oreilles de Pékin », a-t-il ajouté.

Certes, l’Inde cherchera à conserver autant que possible son influence aux Maldives, affirment les analystes.

Suite à l’annonce de la victoire de Muizzu, le Premier ministre indien Narendra Modi a adressé ses félicitations au président élu.

« L’Inde reste déterminée à renforcer les relations bilatérales éprouvées entre l’Inde et les Maldives et à renforcer notre coopération globale dans la région de l’océan Indien », a déclaré Modi sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

New Delhi a entretenu des liens étroits avec Malé sous le président Solih, qui a pris ses fonctions après une victoire écrasante en 2018 contre le mentor de Muizzu, l’ancien président Abdulla Yameen.

L’Inde a investi des centaines de millions de dollars dans ce haut lieu touristique. New Delhi a également financé des projets d’infrastructure, petits et grands, dans le pays.

« L’Inde soutiendra le nouveau gouvernement démocratiquement élu et cherchera à travailler en étroite collaboration avec lui », a déclaré à Al Jazeera Shantanu Roy-Chaudhury, auteur de The China Factor : Beijing’s Expanding Engagement in Sri Lanka, Maldives, Bangladesh, and Myanmar.

Le gouvernement Modi, a-t-il déclaré, « poursuivra probablement ses projets de connectivité du Grand Mâle » – un projet routier de 6,7 km (4 miles) actuellement en construction qui vise à relier la capitale, Malé, à l’île de Villingili. L’Inde a accordé aux Maldives une subvention de 100 millions de dollars et une ligne de crédit de 400 millions de dollars pour l’initiative d’infrastructure.

Mais le chemin à parcourir ne sera pas facile pour New Delhi, a déclaré Roy-Chaudhury. « Compte tenu des perspectives pro-chinoises du nouveau gouvernement, l’avenir de l’influence indienne et des projets de développement est en jeu », a-t-il déclaré.

Muizzu, un ingénieur civil de formation de 45 ans, s’en prend au déséquilibre des relations commerciales entre les Maldives et l’Inde, promettant d’y remédier.

Mais alors que le commerce entre les voisins d’Asie du Sud est fortement orienté vers l’Inde – comme c’est souvent le cas entre une économie géante et une économie plus petite – les Maldives ne s’en sortent guère mieux lorsqu’il s’agit de la Chine.

Les exportations de l’Inde vers les Maldives se sont élevées à 416 millions de dollars en 2021, alors qu’il a importé 49 millions de dollars du plus petit pays. La Chine, quant à elle, a exporté des marchandises d’une valeur 395 millions de dollars vers les Maldives, et ses importations étaient évaluées à 3,9 millions de dollars.

Muizzu est apparu comme un candidat inattendu à la tête du Parti progressiste des Maldives (PPM), après avoir été ministre de la construction dans l’administration de Yameen. Une voie vers le siège le plus élevé du pays s’est ouverte pour lui après que Yameen, également un dirigeant pro-chinois, ait été placé derrière les barreaux pour corruption.

Sous Yameen, les Maldives ont obtenu plus d’un milliard de dollars de prêts de la Chine pour financer d’énormes projets d’infrastructure, notamment des logements pour les résidents de Malé, où les terres sont rares, et un pont unique en son genre reliant la capitale encombrée aux banlieues et aux îles aéroportuaires voisines.

Les analystes estiment que le changement de garde à Malé pourrait constituer une opportunité non seulement pour Pékin mais aussi pour les investisseurs chinois.

« Pékin va certainement essayer de s’implanter, même si je n’exagérerais pas l’impact des élections sur ses modèles d’investissement », a déclaré Kugelman.

« Même à l’époque de Solih, qui était pro-indien mais pas hostile à la Chine, nous avons assisté à la poursuite des collaborations commerciales chinoises avec les Maldives – pas au niveau de l’ère Yameen, mais toujours une activité substantielle. Mais il est certain que la victoire de Muizzi donnera du pouvoir aux investisseurs chinois ainsi qu’aux grands stratèges et diplomates chinois.»

Kugelman a déclaré que les résultats des élections pourraient être un « coup dur » pour l’Inde, tant sur le plan diplomatique que géopolitique, mais New Delhi ne jettera pas l’éponge.

« New Delhi n’envisage en aucun cas de lever le drapeau rouge et de céder effectivement les Maldives à la Chine. Cela irait à l’encontre de sa concurrence intense avec Pékin », a-t-il déclaré. « New Delhi restera convaincue de pouvoir continuer à entretenir un certain degré de partenariat avec Malé. »

Alors que Muizzu se prépare à prendre ses fonctions le 17 novembre, Roy-Chaudhury a déclaré que le nouveau dirigeant des Maldives ne serait peut-être pas en mesure d’abandonner complètement New Delhi et de se tourner vers Pékin, même s’il le souhaitait.

L’Inde, a-t-il déclaré, continuera à mettre l’accent sur son aide au développement et cherchera à la développer.

« L’Inde et les Maldives ont besoin l’une de l’autre. »