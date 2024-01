De la mosquée Babri au temple Ram : une chronologie de 1528 à 2024 | Actualités politiques

Le Premier ministre indien Narendra Modi a inauguré un grand temple dédié au dieu hindou Ram à Ayodhya, dans l’État de l’Uttar Pradesh, au nord du pays, point culminant d’une campagne de quatre décennies menée par des groupes hindous d’extrême droite pour construire le temple.

Le temple, populairement connu sous le nom de Ram Mandir, est en cours de construction sur le terrain où se trouvait une mosquée du XVIe siècle jusqu’en 1992, date à laquelle des foules hindoues d’extrême droite l’ont démoli, déclenchant des émeutes hindoues-musulmanes à l’échelle nationale qui ont tué plus de 2 000 personnes, dont la plupart. eux musulmans.

Les hindous affirment que la Babri Masjid a été construite sur le site d’un temple sous le premier dirigeant moghol Babar, sur un terrain qui était le lieu de naissance de leur divinité principale Ram. Les musulmans ont prié jusqu’en 1949, date à laquelle des idoles ont été placées à l’intérieur de la mosquée, prétendument par des prêtres hindous.

Une décision de la Cour suprême indienne de 2019 a attribué la propriété du terrain à une fiducie hindoue. L’inauguration du temple est considérée comme un symbole de triomphalisme religieux, transformant la démocratie laïque de l’Inde en une première nation hindoue, polarisant davantage la politique qui profitera probablement au parti Bharatiya Janata (BJP) au pouvoir quelques mois avant les élections générales.

Voici une chronologie du conflit mosquée-temple :

1528 – Construction de mosquées

La mosquée Babri est construite par le commandant moghol Mir Baqi sous le règne du premier roi moghol, Babur.

1853 – Premier cas de conflit enregistré

Une secte hindoue affirme qu’un temple aurait été détruit sous le règne de Babur pour faire place à la mosquée.

1859 – Les Britanniques érigent une clôture

L’administration coloniale britannique divise le site en deux sections distinctes pour les hindous et les musulmans. Les musulmans étaient autorisés à prier à l’intérieur, tandis que les hindous étaient autorisés à prier dans la cour extérieure.

23 décembre 1949 – La mosquée devient une « propriété contestée »

Le gouvernement déclare la mosquée « propriété contestée » et verrouille sa porte après que des idoles de la divinité Ram auraient été placées par des prêtres hindous à l’intérieur de la structure, selon les rapports de la police. Aucune prière musulmane n’est offerte à la mosquée par la suite.

1950-61 – Poursuites civiles déposées

Quatre poursuites civiles sont déposées devant le tribunal, allant du droit d’accomplir des rituels hindous sur le site à un groupe musulman demandant la déclaration et la possession du site.

1984 – Comité du temple hindou

Un comité est formé par des groupes hindous d’extrême droite, dont le Vishwa Hindu Parishad (VHP), pour diriger la construction d’un temple hindou.

1990 – Campagne du temple Ram du BJP

Le leader du BJP, Lal Krishna Advani, mène une campagne nationale pour construire un temple à la place de la mosquée. La campagne nationale laisse dans son sillage une série de violences, qui ont abouti à l’arrestation d’Advani dans l’État du Bihar, à l’est du pays.

6 décembre 1992 – Une foule nationaliste hindoue démolit la mosquée

Des dizaines de milliers d’hindous se rassemblent à Ayodhya pour démolir la mosquée du XVIe siècle. Des émeutes hindous-musulmans éclatent dans tout le pays.

16 décembre 1992 – Commission Liberhan

Dix jours après la démolition de la mosquée, le gouvernement central forme la Commission Liberhan pour enquêter sur l’incident.

2003 – Enquête archéologique

Les archéologues commencent une enquête ordonnée par le tribunal pour déterminer si un temple hindou existait sur le site. L’enquête indique qu’il existe des preuves d’un temple sous la mosquée, mais de nombreux archéologues et musulmans contestent ces découvertes.

Rapport de la Commission Liberhan de juin 2009

La commission rend son rapport 17 ans après la démolition de la mosquée. Le rapport désigne plusieurs dirigeants du BJP et son mentor idéologique Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) comme responsables de la démolition de la mosquée. Certains hauts dirigeants du BJP, dont Advani, seront jugés.

Septembre 2010 – Site à « partager »

Trois juges de la Haute Cour d’Allahabad décident que hindous et musulmans doivent partager le site litigieux. Le tribunal a déclaré que les deux tiers du site de 2,77 acres (1,12 hectares) appartiennent à des groupes hindous – la secte Nirmohi Akhara et Ramlalla Virajman – et le reste au groupe musulman (Sunnit Central Wakf Board, UP).

Mai 2011 – Décision suspendue

La Cour suprême suspend la décision de la Haute Cour à la suite d’appels interjetés par des groupes hindous et musulmans.

21 mars 2017 – Règlement à l’amiable

Le juge en chef de l’Inde suggère un règlement à l’amiable entre hindous et musulmans.

19 avril 2017 – Accusations de complot

La Cour suprême relance les accusations de complot contre les principaux dirigeants du parti au pouvoir – Advani, Murli Manohar Joshi – et 13 autres personnes dans l’affaire de démolition de mosquées.

5 décembre 2017 – Audience de la Cour suprême

La plus haute juridiction entend 13 appels dans le cadre du litige.

25 janvier 2019 – Une formation de cinq juges entendra l’affaire

Le juge en chef de l’Inde (CJI) Ranjan Gogoi met en place un banc de cinq juges pour entendre l’affaire, annulant une ordonnance antérieure du CJI Dipak Misra de l’époque visant à créer un banc de trois juges. Le nouveau banc comprend le juge en chef Gogoi et les juges SA Bobde, DY Chandrachud, Ashok Bhushan et SA Nazeer.

Le plus haut tribunal a mis en place un comité de médiation dirigé par l’ancien juge de la Cour suprême, FM Ibrahim Kalifulla, pour parvenir à un règlement à l’amiable.

La Cour suprême affirme que les efforts de médiation ont échoué.

6 août 2019 – Audience quotidienne

La Cour suprême commence l’audience quotidienne sur le conflit foncier d’Ayodhya.

16 octobre 2019 – Audience terminée, ordonnance réservée

La Cour suprême conclut l’audience ; le collège de cinq juges se réserve le jugement.

9 novembre 2019 – Arrêt de la Cour suprême

La Cour suprême décide que le terrain doit être cédé à une fiducie chargée de superviser la construction d’un temple hindou, sous certaines conditions. Un terrain distinct à Ayodhya est attribué à des groupes musulmans.

5 février 2020 – Création du trust

Un Shree Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust, composé de 15 membres, est créé pour superviser la construction et la gestion du temple.

5 août 2020 – Le PM pose la première pierre

Modi pose la première pierre du temple et dévoile sa plaque.

30 septembre 2020

Un tribunal de Lucknow a acquitté de hauts dirigeants du BJP, dont Advani – un ancien mentor du Premier ministre Modi – dans cette affaire, faute de preuves.

22 janvier 2024 – Consécration du temple

Malgré la construction de quelques ailes encore en cours, le temple du Bélier est consacré.

Une grande cérémonie réunissant des personnalités éminentes, des chefs spirituels hindous et Modi a lieu à Ayodhya.

La cérémonie implique une procession d’idoles et une statue de Ram placée dans le sanctuaire intérieur du bâtiment.

Le temple sera ouvert au public et aux fidèles à partir de mardi.