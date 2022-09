De la mort de la reine à ses funérailles, voici la séquence des événements royaux à venir

Les funérailles de la reine Elizabeth, prévues dans 11 jours, seront le point culminant d’une période de deuil officiel qui a débuté avec sa mort jeudi à Balmoral.

Mais la planification d’honorer la vie de l’homme de 96 ans a commencé il y a des décennies, dans le plus strict secret, sous son propre nom de code – London Bridge.

Le moins possible sera laissé au hasard au cours de la semaine et demie à venir, menant à des funérailles à l’abbaye de Westminster à Londres, suivies de l’incarcération et de l’inhumation à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, à l’ouest de Londres.

Autant les prochains jours portent sur le souvenir de la reine, mais aussi sur le début du prochain règne, car le prince Charles est devenu le roi Charles III immédiatement après la mort de sa mère et assume le rôle auquel il s’est préparé tout au long de sa vie.

Dans le plan royal, les jours de deuil sont identifiés par D (jour du décès) suivi d’un chiffre. Cependant, D a été désigné comme vendredi à la place.

Bien que d’autres événements puissent changer, voici ce qui est attendu chaque jour au cours de la semaine et demie à venir.

CBC aura une couverture complète des événements énumérés ci-dessous. Regardez et écoutez la couverture en direct sur CBC News Network, CBC Radio et les applications CBC News and Listen.

La reine Elizabeth est morte à 96 ans La reine Elizabeth, le monarque qui a régné le plus longtemps dans l’histoire britannique, est décédée. Margaret Evans, de la CBC, revient sur sa vie et son héritage.

J+1

Charles est devenu roi au moment du décès de sa mère, mais à J + 1, il devrait officiellement assumer le rôle lors de la réunion du Conseil d’adhésion au palais Saint-James.

Les membres du Conseil privé sont convoqués dans le lieu historique juste en bas de la route du palais de Buckingham. Le lord-maire et les échevins de Londres sont invités, ainsi que les hauts-commissaires des royaumes du Commonwealth.

Après la déclaration officielle de la mort de la reine et la proclamation de Charles comme roi, il lira une déclaration et prêtera serment de préserver l’Église d’Écosse.

Au Canada, le gouverneur général reçoit la proclamation pour le Canada, et Rideau Hall détermine comment cela se fait.

J+2

Des proclamations sont lues dans tout le Royaume-Uni.

La délégation canadienne qui se rendra à Londres est annoncée.

J+3

Charles commence à voyager à travers le Royaume-Uni pour rencontrer et pleurer des membres du public, en commençant par un voyage à Édimbourg. Sa femme, Camilla, qui est maintenant reine consort, devrait le rejoindre.

Au Canada, des livres de condoléances commenceront à être disponibles pour que les membres du public puissent les signer.

Lorsque le roi Charles III se rendra au Royaume-Uni pour pleurer avec des membres du public, sa femme, Camilla, maintenant connue sous le nom de reine consort, devrait le rejoindre. Ici, le couple regarde les célébrations de la fête du Canada à Ottawa en 2017. (Chris Jackson/Getty Images)

J+4

Charles continuera à voyager à travers le Royaume-Uni, visitant Belfast.

Les livres de condoléances continueront d’être disponibles au Canada.

J+5

Le cercueil de la reine est déplacé de la salle du trône du palais de Buckingham à la salle Bow, où des prières seront récitées. La couronne impériale de l’État sera placée sur le cercueil, accompagnée d’une couronne de fleurs. Charles et d’autres membres de la famille royale devraient être présents.

Le cercueil sera ensuite déplacé lors d’une procession solennelle via une calèche jusqu’à Westminster Hall, un bâtiment gothique qui a une longue histoire politique et royale et qui est le plus ancien bâtiment du Parlement britannique.

Charles, d’autres membres de la famille et des membres de la maison royale devraient suivre à pied. Les cloches sonneront tout au long du cortège.

Le prince William, duc de Cambridge, conduit le prince Andrew, duc d’York, Sophie, comtesse de Wessex et Edward, comte de Wessex pour voir la reine Elizabeth au château de Balmoral jeudi, avant l’annonce de sa mort. (Jeff J. Mitchell/Getty Images)

A 16h00, la mise en état commencera et se poursuivra pendant cinq jours, 24 heures sur 24, à l’exception de périodes de 30 minutes pour le nettoyage.

Il y aura un système de files d’attente, les gens faisant la queue devant le Parlement et de l’autre côté de la Tamise, et sur une certaine distance par la suite.

Au Canada, les livres de condoléances continueront d’être disponibles.

J+6

Le mensonge en état continue, tout comme les registres de condoléances au Canada.

J+7

Charles poursuit sa tournée au Royaume-Uni avec une visite au Pays de Galles, alors que le mensonge en état se poursuit également.

Les quatre enfants de la reine participeront à une veillée au Westminster Hall dans la soirée, au retour de Charles.

J+8

Les préparatifs des funérailles se poursuivent et les répétitions ont lieu.

Les dirigeants étrangers devraient commencer à arriver à Londres.

Charles peut également se rendre dans un centre de contrôle supervisant les événements et voir le côté opérationnel des choses et remercier ceux qui sont impliqués.

J+9

Les chefs d’État et d’autres dignitaires arrivent à Londres, avec des chefs d’État susceptibles d’assister à la mise en état à Westminster Hall.

Les petits-enfants de la reine pourraient également organiser une veillée à Westminster Hall.

Charles devrait rencontrer le Premier ministre britannique et saluer les membres du public qui se sont rassemblés.

Charles, 73 ans, a commencé à assumer davantage de fonctions de la reine Elizabeth ces dernières années, notamment la lecture du programme législatif du gouvernement à la Chambre des lords en mai 2022. (Hannah McKay/AFP/Getty Images)

J+10 ou plus tard – Les funérailles et l’inhumation

Le couché dans l’état se termine à 8h30

Deux heures plus tard, des membres de la famille royale arrivent à Westminster Hall et le cercueil est placé sur un affût de canon.

À 10 h 44, la procession vers l’abbaye de Westminster commence, suivie à pied par des membres de la famille royale.

Les funérailles d’une heure, qui seront les premières funérailles d’un monarque tenues à l’abbaye de Westminster depuis celles du roi George II en 1760, débuteront à 11 heures.

Le couronnement de la reine Elizabeth a eu lieu le 2 juin 1953 à l’abbaye de Westminster, plus d’un an après la mort de son père. Ses funérailles auront également lieu dans l’église centenaire. (STP/AFP/Getty Images)

À 12 h 15, le cercueil d’Elizabeth émerge de Great West Door et de l’abbaye de Westminster pour une procession jusqu’à Wellington Arch.

À 13 h, le cercueil sera chargé dans le corbillard d’État pour le trajet vers Windsor.

À 14 h 55, le cercueil arrive à Windsor pour une deuxième procession cérémonielle à travers la ville jusqu’à la chapelle Saint-Georges.

À 15h30, les membres de la famille royale arriveront pour un service d’inhumation qui débutera à 16h00. Après le service de 45 minutes, le cercueil d’Elizabeth sera descendu dans le caveau royal. Le Lord Chamberlain brisera son bâton blanc de bureau, symbolisant la fin de son service lorsque le cercueil est abaissé.

A 19h30, la famille royale sera de retour pour un enterrement privé. Elizabeth sera enterrée avec le prince Philip dans la chapelle commémorative du roi George VI. Son père et sa mère y sont enterrés, ainsi que les cendres de sa sœur, la princesse Margaret.

Une grande partie de ce qui se passera est sans précédent pour beaucoup de ceux qui regarderont. Seuls ceux qui sont assez âgés pour se souvenir des dernières funérailles d’un monarque britannique – le 15 février 1952 – peuvent avoir des souvenirs de ce à quoi ressemblent les funérailles d’un roi ou d’une reine régnant.

Mais même ces funérailles – pour le père de la reine, le roi George VI – ne peuvent être qu’un guide jusqu’à un certain point, puisqu’elles ont eu lieu à la chapelle Saint-Georges plutôt qu’à la beaucoup plus grande abbaye de Westminster, lieu de grands événements historiques, royaux et spirituels. importance dans le centre de Londres où les dirigeants mondiaux se joindront à la famille de la reine pour l’honorer.

La reine Elizabeth s’est assise seule dans la chapelle Saint-Georges lors des funérailles du prince Philip, l’homme qui était à ses côtés depuis 73 ans, le 17 avril 2021. Son service, pendant la pandémie, a dû être réduit et ne comprenait que 30 invités. (Jonathan Brady/Associated Press)

Il y a eu d’autres funérailles royales à l’abbaye de Westminster de mémoire relativement récente – la reine Elizabeth la reine mère en 2002; et Diana, princesse de Galles, en 1997. Les funérailles de Diana étaient basées sur le plan de la reine mère. Les funérailles du prince Philip, le mari de la reine, ont eu lieu à la chapelle Saint-Georges en 2021, mais ont été considérablement réduites par rapport aux plans qui avaient été élaborés. Cela s’est produit pendant la pandémie, à une époque où la réglementation n’autorisait que 30 invités.