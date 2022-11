De la méthamphétamine, de la cocaïne, de l’héroïne et d’autres saisies dans un arrêt de la circulation à Kelowna

De la drogue et de l’argent ont été saisis lors d’un contrôle routier le 26 novembre 2022 à Kelowna. (GRC/Soumis)

Une « pléthore » de drogues illégales ont été saisies par un agent de la GRC de Kelowna aux yeux perçants le 26 novembre.

Il était environ 23h45. lorsqu’un Hummer H2 avec une plaque d’immatriculation de l’Alberta a été arrêté sur le chemin KLO. L’agent a vu des drogues illégales bien en vue à l’intérieur du véhicule et a arrêté les deux occupants pour possession d’une substance contrôlée.

Un autre contrôle du Hummer a révélé environ 70 grammes de cocaïne, 24 grammes de méthamphétamine, 58 comprimés d’hydromorphone, 2,5 grammes d’héroïne, 40 millilitres de stéroïdes anabolisants et 1 600 $ en espèces.

« Si ce n’était du bon sens de l’agent, ces drogues pourraient se trouver dans nos rues aujourd’hui », a déclaré le gend. Mike Della-Paolera de la GRC de Kelowna.

