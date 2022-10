De la marge au premier rang: la députée Greene monte au GOP

WASHINGTON (AP) – Marjorie Taylor Greene a pris place directement derrière le leader de la Chambre républicaine Kevin McCarthy, une proximité avec le pouvoir pour la membre du Congrès incendiaire qui n’est pas passée inaperçue, alors qu’il dévoilait le programme électoral de mi-mandat du House GOP en Pennsylvanie.

Quelques jours plus tard, elle est apparue sur scène pour réchauffer la foule pour Donald Trump, lorsque l’ancien président a rallié les électeurs du Michigan pour voter pour les républicains, y compris pour le contrôle du Congrès.

Autrefois rejetée comme un paria politique pour sa rhétorique extrémiste, la députée géorgienne qui a passé son premier mandat à la Chambre dépouillée de son pouvoir institutionnel par les démocrates est célébrée par les républicains et accueillie dans le giron du GOP. Si les républicains remportent la majorité à la Chambre lors des élections de novembre, Greene est sur le point de devenir un acteur influent qui façonne l’agenda du GOP, un agitateur influent.

“Non. 1, nous devons destituer Joe Biden. N ° 2, nous devons destituer le secrétaire Mayorkas. Et n ° 3, nous devrions destituer Merrick Garland », a déclaré Greene à l’Associated Press devant le Capitole américain. Alejandro Mayorkas est le secrétaire du Département de la sécurité intérieure et Garland le procureur général.

Réprimandant les médias pour s’être « trompés sur moi » dès le départ, elle a déclaré que ceux qui s’y connaissent mieux « me prennent très au sérieux ».

“Je vais être un législateur fort et je serai un membre très impliqué du Congrès”, a-t-elle prédit. « Je sais travailler à l’intérieur et je sais travailler à l’extérieur. Et j’ai hâte de le faire.

Telle est la perspective du Parti républicain à l’ère Trump, la normalisation de personnalités autrefois marginales dans les plus hauts rangs du pouvoir politique. C’est un signe de la dérive vers la droite du GOP que l’association de Greene avec les extrémistes et les nationalistes, la rhétorique violente et les remarques sur le peuple juif ont trouvé un foyer dans les mandats électifs. Son ascension met en lumière le défi à venir pour McCarthy, dont les rangs du GOP se remplissent de stars politiques d’extrême droite susceptibles de jouer un rôle surdimensionné dans la définition des politiques, des priorités et du ton du nouveau Congrès.

“Je dis depuis longtemps qu’il y a une bataille pour le cœur et l’âme du Parti républicain”, a déclaré le chef de la majorité Steny Hoyer, le démocrate n ° 2 à la Chambre, lors d’un briefing avant les élections de mi-mandat.

Lorsque la députée dit des choses bizarres – comme elle l’a fait lors du rassemblement de Trump plus tôt ce mois-ci en affirmant que «les démocrates veulent la mort des républicains, et ils ont déjà commencé les tueries» – peu de dirigeants républicains osent une réprimande publique ou privée d’un langage aussi incendiaire. Dans ce cas, elle exagérait deux incidents locaux impliquant la politique, l’un qui s’est terminé tragiquement par un décès.

La monnaie politique de Greene s’étend au-delà de son suivi massif des médias sociaux et de sa capacité à récolter des sommes importantes auprès des donateurs. Sa proximité avec Trump fait d’elle une force qui ne peut être ignorée par ce qui reste de ses collègues traditionnels du GOP.

L’allocation de McCarthy à Greene pour s’asseoir devant et au centre avec le leadership pour le déploiement de la campagne n’était pas par accident mais par conception. Les législateurs républicains présents ont célébré sa présence, la qualifiant de signe de la « grande tente » du GOP qui accueille tous les arrivants. Mais l’arrivée de Greene a également signalé une normalisation brutale des éléments les plus extrêmes du Parti républicain.

Le stratège politique de longue date Rick Wilson, un ancien républicain qui a quitté le parti à l’ère Trump, qualifie la politique de Greene de “gouvernement par la pêche à la traîne” qui marque une nouvelle ère dangereuse pour le GOP et rendra difficile la gouvernance. McCarthy est en passe de devenir président de la Chambre si les républicains retrouvent la majorité.

“Peu importe ce que fait la partie à la traîne du caucus républicain, vous ne pouvez jamais les satisfaire”, a déclaré Wilson, maintenant au Lincoln Project.

Avec le départ des derniers vestiges de l’aile anti-Trump du House GOP – Liz Cheney vaincue par un adversaire principal et Adam Kinzinger décidant de démissionner plutôt que de se faire réélire – “c’est tout”, a déclaré Wilson.

Greene a balayé la scène nationale lors des élections de 2020, catapultée avant même d’avoir pris ses fonctions. En tant que législatrice élue du nord-ouest de la Géorgie, elle a assisté à une réunion d’organisation clé à la Maison Blanche de Trump alors que les législateurs prévoyaient de s’opposer à la certification de l’élection de Joe Biden le 6 janvier 2021. Lorsqu’elle est arrivée pour être assermentée au Congrès, elle portait un masque facial «Trump Won».

Les démocrates ont agi rapidement et sans équivoque pour réprimander Greene, votant pour la dépouiller des attributions des comités du Congrès pour sa rhétorique incendiaire, y compris le trafic de théories du complot volatiles. Greene a été réprimandée par son propre parti quelques mois plus tard pour avoir comparé les masques obligatoires COVID-19 au traitement du peuple juif par l’Allemagne nazie.

Alors que certains ont essayé de comparer Greene à des législateurs d’extrême gauche au franc-parler, il est devenu clair même pour les dirigeants républicains que Greene appartenait à une catégorie à part.

À cette époque, McCarthy a qualifié ses commentaires sur l’Holocauste de «mauvais» et «épouvantables». Greene s’est excusé plus tard.

À bien des égards, l’arrivée de Greene à la Chambre retrace l’arc de l’évolution vers la droite du Parti républicain, de la révolution de Newt Gingrich qui a porté les conservateurs au pouvoir lors des élections de 1994, aux républicains du « tea party » qui ont retrouvé la majorité à la Chambre en 2010.

Jack Kingston, un ancien membre du Congrès républicain qui s’est levé au cours de ces époques antérieures, a déclaré que McCarthy était intelligent en accueillant Greene pour déployer «l’engagement envers l’Amérique» du House GOP le mois dernier.

“Il doit travailler avec elle, et il le sait”, a déclaré Kingston.

“Il est très important d’avoir Marjorie Taylor Greene à bord”, a-t-il déclaré. “Si vous n’amenez pas tout le monde dans la tente, ils vont trouver leur propre créneau.”

Dans l’interview, Greene a déclaré qu’elle était certaine qu’elle serait réintégrée dans ses comités du Congrès si les républicains remportaient la majorité, lorgnant le panel de surveillance de la Chambre, et discutait avec les dirigeants d’autres opportunités au sein du nouveau Congrès.

Non seulement Greene veut destituer Biden et les responsables du Cabinet, mais elle est impatiente de mener des enquêtes, y compris sur les origines de COVID-19.

Le mois dernier, Greene a dévoilé une législation qui est une autre priorité – son projet de loi visant à interdire certaines procédures de changement de sexe sur les mineurs – flanquée d’une douzaine de législateurs républicains et de dirigeants du mouvement conservateur. Beaucoup d’entre eux ont félicité la députée pour son travail.

“Je tiens à remercier Marjorie Taylor Greene – qui va bientôt récupérer ses pleins pouvoirs législatifs, soit dit en passant”, a déclaré Matt Schlapp, président du Comité d’action politique conservateur, qui l’a embrassée par la suite.

“Si c’est le genre de chose que vous allez avoir le courage de faire, je pense que c’est quelque chose que tout le monde doit comprendre”, a déclaré Schlapp.

McCarthy et Greene semblent avoir compris qu’ils avaient besoin l’un de l’autre. Le leader a besoin que Greene entre dans le giron du GOP plutôt que de jeter des pierres de l’extérieur. Elle a besoin de la bénédiction de McCarthy pour retrouver des affectations de comité, lui permettant de participer plus pleinement au Congrès et de mettre son empreinte sur la législation.

Lors de l’événement en Pennsylvanie, McCarthy a repoussé les questions sur sa capacité à gouverner si les républicains remportent la majorité.

“Nommez-moi une personne de la conférence qui s’y oppose”, a-t-il déclaré par la suite à propos de leur plate-forme. « Est-ce une différence ? Oui.”

Lisa Mascaro, Associated Press