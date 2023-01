De la manucure à l’or 24 carats jusqu’au shopping, la femme de ce milliardaire a tout pour plaire

Les gens qui aiment leur vie aiment aussi se montrer un peu. Des voitures aux vêtements de créateurs en passant par les clubs et l’alcool coûteux, les gens affichent tout quand ils peuvent se le permettre. La femme d’un milliardaire a donné aux médias sociaux un aperçu de son style de vie somptueux sur TikTok et ils sont stupéfaits.

Emily, également connue sous le nom d’épouse du milliardaire, passe son temps à faire du shopping chez Harrods, à passer des journées au spa et à se faire manucurer en or 24 carats. Elle est acheteuse et vendeuse de produits de luxe et possède une collection de sacs Hermès Birkin. De plus, elle porte des bijoux Rolex et Van Cleef & Arpels.

Emily aime le noir et elle, avec sa fille, fait régulièrement du shopping chez Harrods. Ils aiment acheter des produits de créateurs pour eux-mêmes et ont toujours l’air glamour. Ils voyagent soit dans leurs voitures de sport, soit dans l’une de leurs voitures de luxe comme une Rolls Royce.

Dans l’une de ses vidéos TikTok, Emily et sa fille ont été vues en train de faire du shopping au magasin de Knightsbridge pour les derniers articles Louis Vuitton et Chanel. On les voit souvent sortir d’un taxi noir et acheter des articles de créateurs tout en étant surveillés par leur agent de sécurité qui est également toujours vêtu de tenues de fantaisie. Il porte même tous les sacs pour qu’ils n’aient pas à lever le petit doigt.

Une de ses vidéos la montrait en train de sortir d’une Rolls Royce devant un magasin cher alors que la porte était ouverte par son chauffeur. Elle est sortie de la voiture portant un manteau de fourrure dans une tenue entièrement blanche, des talons Valentino et un sac Birkin. Elle a dit : « Bienvenue chez Harrods. Le seul endroit où les milliardaires font leurs propres courses.

Les utilisateurs de la plate-forme de médias sociaux ont été stupéfaits de voir son style de vie et l’un d’eux a déclaré: «Je manifeste cette vie pour moi. J’EN AI BESOIN.”

