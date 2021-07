De la lutte contre la paralysie aux rêves de Tokyo, l’adolescente Sonam Malik fait son arc olympique

Sonam Malik, âgé de 19 ans, sera en lutte pour l’or dans la catégorie des 62 kg aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

Mais il y a à peine 4 ans, en 2017, il semblait que Sonam ne pourrait plus jamais revenir sur le tapis. Elle a été paralysée du côté droit par un tiraillement lié au nerf sur son épaule droite, qui a également touché le bras droit. Tout cela peu de temps après avoir remporté l’or aux Championnats du monde cadets à Athènes, en Grèce.

Sonam a été dévastée car elle était hors de combat pendant six mois.

«Elle ne pouvait pas tenir son bras en l’air. Elle n’était pas capable de saisir quoi que ce soit avec aucune force. Le diagnostic était que les nerfs de son épaule ne transmettaient tout simplement aucune impulsion à son bras. Le médecin lui a dit d’oublier la lutte et de penser à comment elle vivrait à partir de là », a déclaré à TOI Ajmer Malik, l’entraîneur de Sonam.

Originaire du village de Madina dans le district de Sonipat dans l’Haryana, Sonam est sous la tutelle d’Ajmer au complexe sportif Netaji Subhash Chandra Bose à Madina depuis 2014.

« Le médecin a dit que si c’était dans le destin de Sonam, alors elle s’en remettrait », a-t-il ajouté.

Elle l’a fait.

Le père de Sonam, Rajender Malik, qui était lui-même lutteur dans sa jeunesse, a aidé sa fille à se rétablir.

« En raison de mes revenus limités, je ne pouvais pas me permettre de la faire soigner par un médecin renommé dans une grande ville. Nous avons utilisé des méthodes desi (ayurvédiques) pour la guérir. Je pense que Dieu voulait que Sonam soit à nouveau sur le tapis, c’est pourquoi elle s’est rétablie en seulement six mois », se souvient Rajender.

Après un an de récupération, Sonam est revenu sur le tapis en 2018 et a remporté des médailles de bronze au Championnat d’Asie cadet et au Championnat du monde cadet. Elle a remporté une autre médaille d’or des cadets du monde l’année suivante.

Une fois diplômée au niveau senior, elle a fait des vagues au début de 2020 lorsqu’elle a battu la médaillée de bronze des Jeux olympiques de Rio Sakshi Malik lors d’un essai national à Lucknow. Sonam a eu raison de Sakshi trois fois de plus depuis.

Sonam s’est qualifiée pour les Jeux olympiques de Tokyo début 2020 en remportant ses affrontements contre la Chinoise Jia Long (5-2) et la Chinoise du Taipei Hsin Ping Pai (11-0) pour participer aux demi-finales des éliminatoires des Jeux olympiques d’Asie à Almaty, au Kazakhstan. Sonam a fait un retour spectaculaire de 0-6 à 9-6 pour battre la médaillée de bronze des Championnats du monde Ayaulym Kassymova du Kazakhstan pour assurer sa place aux Jeux olympiques.

«Elle (Sonam) est très rapide sur le tapis. Elle est très flexible et la qualité la plus importante qu’elle possède est qu’elle peut soulever l’opposition sur son épaule avec une facilité sans effort et la jeter sur le tapis », a déclaré Ajmer lorsqu’on lui a demandé ce qui distingue Sonam. elle subit rarement la moindre pression », a déclaré l’entraîneur national féminin en chef, Kuldeep Malik.

La jeune Sonam fera son arc olympique le 4 août.

« Je sais qu’il y a beaucoup de concurrence dans ma catégorie. Je sais que je ne fais pas partie des favoris pour gagner, mais mon jour, je peux battre les meilleurs. Si quelqu’un me prend à la légère, ce sera à ses risques et périls », a déclaré Sonam.

« J’ai étudié les séquences vidéo de ma compétition et j’ai fait mes plans en conséquence. »

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici