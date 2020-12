Note de la rédaction: cet article a été mis à jour depuis sa première publication le 24 avril 2020

Cela fait un moment – 947 jours, pour être exact – mais Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont tous prêts à s’affronter une fois de plus alors que Barcelone accueillera la Juventus dans leur groupe G de la Ligue des champions plus proche mardi.

La réunion tant attendue aurait pu revenir en octobre, mais Ronaldo a raté ce match à Turin après avoir contracté le COVID-19 alors qu’il était en mission internationale. Messi a marqué le deuxième but lors d’une victoire 2-0 pour le Barça avec un penalty tardif.

Aller à: Enregistrement en tête-à-tête | Les affrontements les plus mémorables

2 Liés

En tant que tel, ce sera la première fois que Messi et Ronaldo se rencontrent depuis que ce dernier a quitté son rival de la Liga, le Real Madrid, pour rejoindre la Juve en 2018.

Ronaldo a représenté trois clubs différents au cours de leur longue rivalité, tandis que Messi n’a jamais joué que pour le Barça. Cela a semblé changer l’été dernier lorsqu’il a envoyé des enchères dans le monde du football en jouant brièvement et très publiquement avec l’idée de mettre fin à ses 20 ans d’association avec les géants catalans.

Il y avait aussi des doutes sur la participation de Messi contre la Juve cette semaine, après avoir été reposé pour les deux précédents matchs du Barça en Ligue des champions, mais l’entraîneur Ronald Koeman a depuis confirmé que le capitaine argentin ferait très certainement partie de son équipe mardi soir. Qui sait combien de temps il pourra encore dire ça?

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se sont affrontés pour la première fois en demi-finale de la Ligue des champions 2008 entre Barcelone et Manchester United. Getty

Tête à tête

Le couple s’est emmêlé 35 fois au total pour le club et le pays. En effet, pendant toute la durée de la carrière senior de Ronaldo, le seul joueur qu’il a affronté le plus est Andres Iniesta (36 fois). D’autre part, Messi a affronté trois autres adversaires à plusieurs reprises au cours de sa carrière: Sergio Ramos, Diego Godin et Karim Benzema.

La toute première rencontre entre les deux a eu lieu le 23 avril 2008, lorsqu’un Messi, âgé de 20 ans, s’est retrouvé face à un Ronaldo de 23 ans alors que Barcelone et Manchester United disputaient un match nul et vierge lors du match aller de la Ligue des champions. demi-finales – United allait atteindre la finale, où ils ont battu Chelsea aux tirs au but. La dernière rencontre entre Messi et Ronaldo a eu lieu en Liga le 6 mai 2018, lors du Clasico entre le Barca et le Real qui s’est terminé par un match nul 2-2.

La superstar du Barca est au top en ce qui concerne le bilan face à face entre lui et Ronaldo, avec 16 victoires contre 10 de son ancien ennemi. Il y a eu neuf nuls. Messi compte également plus de buts sur une certaine distance, après avoir marqué 22 contre 19 pour Ronaldo.

Lionel Messi ouvre la voie à la fois en termes de matchs gagnés et de buts marqués lors de ses rencontres avec Cristiano Ronaldo. Statistiques et informations ESPN

Avant le match de mardi au Camp Nou, Messi et Ronaldo ne se sont jamais affrontés lors de la phase de groupes de la Ligue des champions, bien qu’ils se soient disputés cinq fois en phase à élimination directe – les deux manches des demi-finales 2007-08 et 2010-11, et la finale 2009 à Rome.

Ronaldo est peut-être le meilleur buteur de tous les temps de la Ligue des champions avec 132 buts, mais le capitaine du Portugal n’a jamais marqué dans la compétition tout en partageant le terrain avec Messi, qui a marqué trois points lors d’affrontements européens contre des équipes mettant en vedette Ronaldo.

Cristiano Ronaldo n’a jamais marqué en Ligue des champions en jouant contre Lionel Messi. Statistiques et informations ESPN

Les affrontements les plus mémorables

Sur les 35 occasions où Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se sont affrontés, beaucoup ont produit des rencontres vraiment mémorables. Voici six des meilleurs.

La finale de 2009 à Rome a été un affrontement de gladiateurs entre les deux meilleurs joueurs du monde, et cette fois, Messi est sorti vainqueur. Le Barça a réussi à garder United à bout de bras à Rome pour gagner 2-0 – Messi marquant une tête rare pour le deuxième but de son équipe – et a assuré son tout premier triplé en championnat, en coupe et en Coupe d’Europe.

Le jeu qui était considéré comme un terrain d’essai pour Messi et Ronaldo (qui étaient tous deux vainqueurs du Ballon d’Or à ce stade) a dévié du scénario alors que le Camp Nou était témoin d’une humiliation historique du Real et de son entraîneur, Jose Mourinho. Messi n’a pas marqué, mais il a inscrit deux buts alors qu’il jouait un rôle central dans le Barça en décomposant ses ennemis, qui avaient commencé le match en tête de la Liga et invaincu en sept matches. Le score élevé a été immortalisé par les cinq doigts de Gerard Pique « Manita« ( » Little Hand « ) salue le monde qui regarde.

🏆💫 👑 Il y a neuf ans aujourd’hui, nous avons remporté notre 18e Copa del Rey!

⏳ Le 20 avril 2011, nous avons manqué 0-1 vainqueur contre @FC Barcelona dans une victoire spectaculaire en prolongation à Mestalla!#RMHistory | #RMFansEnCasa pic.twitter.com/ROTmQPygFZ – Real Madrid CF 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) 20 avril 2020

Ronaldo a finalement triomphé du Barça en tant que joueur réel à la cinquième fois. L’attaquant madrilène était le seul buteur alors que sa tête de marque imposante à la 103e minute a vu Los Blancos arrachez la Copa del Rey sous le nez du Barça. Cependant, cette finale au Mestalla s’est déroulée au milieu d’une course intense de quatre Clasicos en trois semaines, qui a abouti à ce que le Barça atteigne la finale de la Ligue des champions aux dépens de leurs rivaux acharnés.

Ronaldo a de nouveau prévalu lorsque les anciens adversaires se sont rencontrés au Camp Nou vers la fin de la campagne de championnat 2011-12. Le Barça a abandonné ses espoirs de défendre le titre de la Liga en tant que vainqueur de Ronaldo Los Blancos sept points d’avance en haut du tableau avec quatre matches à jouer. Le but de Ronaldo a également permis au Real de battre le record de but de la ligue espagnole avec le but n ° 109 de la saison, et ils ont remporté le titre peu de temps après.

La récupération tant attendue de Ronaldo est survenue dans les dernières étapes de la Copa del Rey 2012-13 lorsque le Real a réalisé une performance de star pour envoyer Barcelone emballer. Après la fin du match aller 1-1 au Bernabeu, l’attaquant portugais a marqué deux fois et a presque à lui seul remporté une victoire 3-1 au Camp Nou au retour pour sceller la place du Real en finale. À la fin du match, Mourinho faisait taire effrontément les fans locaux avec son doigt pressé contre ses lèvres et Ronaldo a quitté le terrain après avoir marqué à chacune de ses six dernières apparitions sur le terrain sacré du Barça.

Messi a de nouveau fait la une des journaux après qu’un vainqueur de la 92e minute du talisman argentin ait remporté une victoire très tardive au Bernabeu et maintenu les aspirations au titre du Barca en vie. Ayant déjà marqué en première mi-temps, Messi a gardé son sang-froid pour inscrire à la maison un vainqueur du temps additionnel dans une atmosphère hostile, puis célébrer en rappelant ostensiblement son nom aux supporters du Real. Pendant toute la période de neuf ans où Messi et Ronaldo étaient ensemble en Espagne, il n’y a jamais eu de but Clasico. Billetterie, garantie.