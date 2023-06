De la lave vomit un volcan aux Philippines avec 13 000 personnes évacuées | Nouvelles du monde

Le volcan Mayon aux Philippines crache de la lave alors que les gens évacuent (Photo: Getty / EPA) Le volcan le plus actif du Les Philippines crachaient de la lave sur ses pentes aujourd’hui alors que des milliers de personnes fuyaient la région. Plus de 12 600 personnes ont quitté les villages agricoles pour la plupart pauvres qui se trouvent dans un rayon de 6 km du volcan Mayon, dans le cadre des évacuations obligatoires mises en place après une augmentation de l’activité volcanique la semaine dernière. Cependant, des milliers de personnes restent dans la zone à haut risque, où les résidents ont été interdits de vivre pendant des années mais sont toujours là car ils n’ont nulle part où aller. Cela survient alors que les prévisionnistes prédisent une autre menace – les pluies de mousson qui pourraient être déclenchées à l’approche du typhon Guchol. Le typhon se déplace vers les Philippines depuis le Pacifique et pourrait juste toucher l’extérieur des îles, mais pourrait encore apporter des pluies torrentielles. « Il y a un typhon et les eaux de crue peuvent dévaler le Mayon et inonder ce village. C’est l’une de nos craintes », a déclaré Villamor Lopez, un peintre en bâtiment. Il était assis avec ses proches et leurs affaires dans une camionnette transportant des villageois de la ville de Daraga, dans la province d’Albay, vers un abri d’urgence plus éloigné. Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

La police philippine aide les villageois lors d’évacuations massives à Saint-Domingue, province d’Albay (Photo: EPA) Le volcan a commencé à cracher de la lave la nuit dernière et la zone de danger pourrait être étendue si l’éruption s’aggrave, a déclaré Teresito Bacolcol, directeur de l’Institut philippin de volcanologie et de sismologie. Il a déclaré que si cela se produisait, les personnes se trouvant dans de nouvelles zones dangereuses devraient être prêtes à être évacuées vers des abris d’urgence. « Ce que nous voyons maintenant est une éruption effusive », a déclaré M. Bacolcol. « Nous examinons cela au jour le jour. » On a pu voir de la lave couler dans les ravines sud-est du volcan pendant des heures la nuit dernière. À Daraga, un haut-parleur a averti les habitants de se préparer à évacuer à tout moment si la situation empirait. Le chef du village, Dennis Bon, a déclaré qu’il n’allait pas attendre et se préparait à conduire M. Lopez et d’autres au refuge.



Les évacués se réfugient dans une salle de classe transformée en site d’évacuation (Photo: Reuters)



Le gouverneur d’Albay, Edcel Greco Lagman, et le secrétaire à l’aide sociale, Rex Gatchalian, ont déclaré qu’ils étaient prêts si les pluies de mousson devaient provoquer des coulées de boue et des chutes de pierres. « Nous nous assurerons toujours que nous n’aurons aucune victime de calamités aggravées », a déclaré le gouverneur. Dans le quartier balnéaire de Legazpi, à 13,5 km du Mayon, également dans la province d’Albay, on pouvait voir des gens prendre des photos du volcan, devenu un attrait touristique populaire pour sa forme conique pittoresque. Albay a été placé sous état d’urgence vendredi pour accélérer et faciliter la distribution de tout fonds de secours en cas de catastrophe en cas d’éruption plus grave. Mayon a été élevé au niveau d’alerte trois jeudi, avertissant que le volcan était dans un état de grande agitation et qu’une éruption dangereuse pourrait se produire dans des semaines ou des jours. Le niveau le plus élevé est cinq. Des villageois sur une moto à trois roues quittant la zone dans le cadre d’évacuations massives à Saint-Domingue, province d’Albay (Photo: EPA)



Le volcan vu de la ville de Legaspi, province d’Albay aujourd’hui (Photo: EPA)



Les évacués se réfugient dans une salle de classe transformée en site d'évacuation (Photo: Reuters) La lave coulant doucement du volcan, M. Bacolcol a déclaré que le niveau d'alerte resterait à trois mais qu'il pourrait être augmenté si l'éruption devenait plus grave. Mayon est l'un des 24 volcans actifs des Philippines. Il a éclaté violemment pour la dernière fois en 2018, forçant des dizaines de milliers de villageois à évacuer. En 1814, l'éruption du Mayon a enseveli des villages entiers et aurait tué plus de 1 000 personnes. Cependant, de nombreux habitants de la région ont accepté le volcan et ses éruptions comme faisant partie de leur vie. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d'histoires comme celle-ci, consultez notre page d'actualités.

