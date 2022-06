De la joie à la colère, les chefs religieux réagissent au revirement de Roe

Les religieux américains sont profondément divisés dans leurs opinions sur l’avortement, et les réactions des chefs religieux allaient de l’exaltation à la colère après que la Cour suprême des États-Unis ait annulé Roe v. Wade, la décision historique de 1973 qui a légalisé l’avortement dans tout le pays.

La décision rendue vendredi a été saluée par les principaux évêques catholiques, même si une majorité de catholiques américains soutiennent le droit à l’avortement, et elle a également été bien accueillie par de nombreux dirigeants chrétiens évangéliques.

Bart Barber, nouvellement élu président de la Convention baptiste du Sud, a promis le soutien de la plus grande dénomination protestante du pays aux «femmes enceintes confrontées à des circonstances difficiles» et a déclaré que les efforts anti-avortement du SBC se poursuivraient «État par État, mère par mère , coeur par coeur.”

La décision – qui devrait conduire à des interdictions radicales de l’avortement dans plus de 20 États – a été décriée par certains dirigeants protestants, dont Michael Curry, évêque président de l’Église épiscopale. “Je suis profondément attristé”, a-t-il déclaré.

Plusieurs organisations juives ont déclaré que la décision enfreint les traditions juives qui acceptent la nécessité de l’avortement.

Les Américains unis pour la séparation de l’Église et de l’État, un groupe représentant les Américains laïcs, ont déclaré qu’ils prévoyaient des poursuites en faisant valoir que les interdictions d’avortement violent la liberté religieuse.

Voici un échantillon de réactions de chefs religieux :

« La publication de la décision Dobbs marque un véritable tournant dans le mouvement pro-vie, un moment auquel les chrétiens, les militants et bien d’autres ont travaillé sans relâche depuis 50 ans. … Alors que ce chapitre touche à sa fin, nous devons comprendre que ce n’est pas la fin de notre important travail. La question de l’avortement a maintenant été confiée aux États, dont beaucoup ont mis en œuvre ou envisagent certaines des propositions pro-avortement les plus odieusement permissives de tous les temps. – Brent Leatherwood, président par intérim de la Commission d’éthique et de liberté religieuse de la SBC, dans un communiqué.

« La décision d’aujourd’hui de la Cour suprême… rejetant près de 50 ans de précédent, mettra en danger la vie et le bien-être des personnes qui accouchent et qui choisissent de ne pas poursuivre leur grossesse. Dieu aime et prend soin des personnes qui se font avorter, tout comme l’Église Unie du Christ. — Ministres généraux de l’Église Unie du Christ, dans une déclaration commune.

« Les interdictions d’avortement accordent plus de valeur à la vie du fœtus qu’à celle de la personne enceinte, une violation à la fois de la loi et de la tradition juives et de la liberté religieuse américaine. Maintenant, il semble que seules certaines personnes aient droit à la liberté religieuse, ce qui rend tout le concept vide de sens. – Sheila Katz, PDG du Conseil national des femmes juives, dans un communiqué.

« C’est un jour historique dans la vie de notre pays, un jour qui éveille nos pensées, nos émotions et nos prières. Pendant près de cinquante ans, l’Amérique a appliqué une loi injuste qui a permis à certains de décider si d’autres peuvent vivre ou mourir ; cette politique a entraîné la mort de dizaines de millions d’enfants à naître. … Nous pleurons leur perte et nous confions leurs âmes à Dieu. – L’archevêque de Los Angeles José Gomez, président de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis, et l’archevêque de Baltimore William Lori, président du Comité des activités pro-vie de l’USCCB, dans un communiqué.

« Les catholiques de droite ont passé des décennies à réduire l’enseignement de l’Église à une seule question et à s’associer à un mouvement conservateur hostile aux enseignements de l’Église sur une éthique de vie cohérente et le bien commun. Cette décision est l’aboutissement de cette campagne malavisée. – John Gehring, directeur du programme catholique du réseau du clergé basé à Washington Faith in Public Life, via Twitter.

« Cette Cour suprême a aboli le droit constitutionnel à l’avortement dans un avis qui est une attaque directe contre la séparation de l’Église et de l’État. La liberté religieuse exige le droit à l’avortement afin que les gens puissent prendre leurs propres décisions en matière de procréation selon leurs propres principes. … Americans United prépare un litige sur la liberté religieuse qui portera cet argument devant nos tribunaux. — Rachel Laser, présidente-directrice générale d’Americans United for Separation of Church and State, dans un communiqué.

«Cette décision historique de la Cour suprême n’aurait pas eu lieu sans cinquante ans de travail patient, aimant et acharné de la part de personnes de toutes confessions et d’aucune dans divers domaines, notamment les services sociaux, la religion, le droit, la médecine, la culture, l’éducation, la politique et la politique. Mais notre travail ne fait que commencer. — Salvatore Cordileone, archevêque catholique de San Francisco, dans un communiqué.

« La décision d’aujourd’hui est une preuve supplémentaire que le programme politique régressif de l’extrême droite a atteint la plus haute cour du pays. L’autonomie corporelle et l’autodétermination sont des valeurs humanistes profondément enracinées qui sont essentielles pour réaliser une société inclusive, pluraliste et florissante. Le droit à l’accès à l’avortement est depuis longtemps une question de guerre culturelle utilisée par les mouvements évangéliques radicaux et nationalistes chrétiens blancs pour contrôler les femmes et saper le bien-être de notre société. — Nadya Dutchin, directrice exécutive de l’American Humanist Association, dans un communiqué.

« La moitié des États deviendront désormais sans avortement et des millions de vies innocentes seront épargnées par la pratique barbare de l’avortement. Il s’agit d’une victoire des droits de l’homme au-delà de toutes les autres et justifie les décennies de travail inlassable d’individus et d’organisations pro-vie désintéressés. — Troy Newman, président du groupe anti-avortement Operation Rescue, dans un communiqué.

“Je suis profondément peiné. … Je suis ordonné depuis plus de 40 ans et j’ai servi comme pasteur dans des communautés pauvres ; J’ai été témoin de première main de l’impact négatif que cette décision aura. … La décision d’aujourd’hui institutionnalise l’inégalité parce que les femmes ayant accès aux ressources pourront exercer leur jugement moral d’une manière que les femmes sans les mêmes ressources ne pourront pas. – Michael Curry, évêque président de l’Église épiscopale, dans un communiqué.

« Plus que jamais, ceux qui attachent de la valeur à toute vie humaine doivent démontrer leur engagement non seulement par leurs paroles, mais aussi par leurs actes. Nous devons exhorter les législateurs à protéger les enfants à naître et nous devons fournir un soutien compatissant aux femmes qui les aidera à choisir la vie. – Adam Greenway, président du Southwestern Baptist Theological Seminary, dans un communiqué.

« Cette cour n’a aucune légitimité. Nous ne vivrons pas selon cette décision. – Le révérend Jacqui Lewis, ministre principal de la Middle Collegiate Church à New York, via Twitter.

