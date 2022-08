De la grandeur de PV Sindhu et de l’évolution de Lakshya Sen

PV Sindhu construit son propre héritage et Lakshya Sen montre des signes de devenir le “ garçon d’affiche ” le plus recherché du badminton indien mais, avec moins de deux ans pour les Jeux olympiques de Paris, les médailles d’or jumelles du CWG ne sont qu’une petite partie du plus grand image. C’est l’extravagance quadriennale à Paris, dans deux ans, où le duo aimerait passer « une soirée » inoubliable.

Sindhu, avec pour mission de graver son nom dans le livre des records, avec une troisième médaille individuelle sans précédent aux Jeux Olympiques. Et Lakshya, en brisant le sortilège des joueurs masculins indiens sans médaille depuis la création du jeu lors de l’édition de 1992 à Barcelone. Alors que Sindhu a une fois de plus gardé rendez-vous avec l’histoire à Birmingham avec un titre insaisissable, la première médaille d’or de Lakshya à ses débuts a souligné son émergence en tant que «joueur le plus utile» parmi les hommes de l’ère actuelle.

Ce que Sindhu a réalisé dans le jeu féminin, si Lakshya peut en imiter ne serait-ce que la moitié, le badminton indien connaîtra d’autres jours de gloire dans les prochains jours.

La poursuite de la grandeur de Sindhu

Avec un record sans tache, la légende de Sindhu n’a grandi qu’à Birmingham et lorsque nous avons un débat sur les plus grands sports olympiques de l’Inde, vous ne pouvez ignorer Sindhu qu’à vos risques et périls.

Les réalisations sportives sont toujours étayées par des statistiques, mais Sindhu a ces chiffres à l’appui de ses réalisations enivrantes. Elle n’a peut-être pas remporté de nombreux événements de la tournée mondiale BWF ou des tournois Super Series, mais ce n’est qu’un petit problème mineur dans ce qui a déjà été une illustre carrière.

Elle est joueuse pour les grandes occasions et l’a prouvé à maintes reprises. Quand la barre doit être relevée, elle le fait avec élan. Elle a remporté cinq médailles aux championnats du monde – seulement la deuxième femme après la Chinoise Zhang Ning à remporter cinq médailles ou plus en simple dans la pièce maîtresse. Elle n’est également que la deuxième athlète individuelle du pays à remporter des médailles successives aux Jeux olympiques.

Ajoutez à cela l’argent et le bronze asiatiques, les deux médailles de bronze aux Championnats d’Asie, les deux médailles de bronze dans l’équipe indienne de la Uber Cup et le titre de la finale du BWF World Tour — ses réalisations seront difficiles à surpasser dans les années à venir. Si une certaine Saina Nehwal avait montré à l’Inde comment tuer les Chinois, le Sindhu a tout simplement brisé l’hégémonie de tous les géants asiatiques en une décennie de carrière.

Les Yihan Wangs, Shixian Wangs et Xuerui Lis sont partis, alors qu’elle a dominé ses pairs tels que Carolina Marin, Nozomi Okuhara, Akane Yamaguchi et Chen Yufei surtout quand cela importait et est restée indemne de blessures. Le Tai Tzu-ying a été une aberration, mais chaque joueur a un tel talon d’Achille.

Alors que ses contemporains sont entrés et sortis en raison de licenciements pour blessures, Sindhu est restée l’une des joueuses les plus constantes du circuit et l’une des raisons est sa forme physique. Elle a passé de longues heures sous l’entraîneur de force et de conditionnement Srikanth Verma pour renforcer son corps pour durer les longs échanges, pour muscler les jambes, les épaules et le dos pour pouvoir couvrir chaque coin du terrain avec facilité et durer les rigueurs du badminton international.

Elle a toujours été une excellente retriever, mais elle n’a jamais cessé de travailler sur son jeu et est devenue une compétitrice beaucoup plus en forme et plus rapide, qui peut changer de rythme, possède un grand sens tactique et a le cœur de se battre jusqu’au bout. Dimanche, Sindhu ressemblait à une femme en mission mais sa mission ultime sera de changer la couleur de la médaille à Paris.

“Homme sensationnel, Lakshya réparé”

Avec une médaille d’or à Birmingham, Lakshya a montré qu’il avait le caractère d’un champion et qu’il était prêt à prendre le relais de ses illustres compatriotes pour mener à l’avenir la charge de l’Inde. La performance mettra également fin à la déception des quasi-accidents lorsqu’il avait perdu la finale des championnats d’Angleterre en mars et était revenu avec une médaille de bronze aux championnats du monde en Espagne l’année dernière.

Comme Sindhu, Lakshya avait également montré les premiers signes de ses prouesses. Il était un diamant brut dans un bassin de talents épuisés, qui a été poli à la Prakash Padukone Badminton Academy. Après avoir remporté des médailles aux Championnats du monde juniors, aux rencontres asiatiques et aux Jeux olympiques des jeunes, le joueur de 20 ans d’Almora avait remporté cinq titres dans le circuit senior en 2019. Sa confiance était au plus bas, mais la pandémie de COVID-19 est ensuite arrivée.

Mais la pause n’a fait que le rendre plus affamé et désespéré de gagner et lorsque les tournois ont repris, Lakshya a commencé à mettre sur le terrain tout ce qu’il avait appris. Une médaille de bronze aux Championnats du monde en décembre, le titre de l’India Open Super 500, une médaille d’argent All England et la médaille d’or de la Coupe Thomas l’ont rapidement propulsé au rang de célébrité.

Alors, qu’est-ce qui s’est passé derrière la création de Lakshya? Lakshya avait les compétences et la classe d’un champion, mais il était sujet aux blessures. Le garçon des collines avait la puissance pulmonaire mais il manquait de force pour compléter son jeu de puissance. «Il a une sorte de jeu, où il plonge pour récupérer des navettes. C’est physique, peu orthodoxe, ce qui le rend plus sujet aux blessures », a déclaré son mentor et entraîneur de PPBA Vimal Kumar à PTI.

«Donc, les kinés ont eu du mal à travailler sur son corps. Il joue un jeu de puissance, donc il a besoin de force et il s’est concentré là-dessus. Au fil des ans, le temps passé sous différents entraîneurs tels que la légende danoise Morten Frost et Peter Gade et de courts séjours d’entraînement avec Viktor Axelsen ont ouvert son jeu et l’ont rendu tactiquement plus mature en tant que joueur. «Il est devenu tactiquement meilleur maintenant. Il était calme face à Loh Kean Yew (en double mixte). Les matchs les plus difficiles qu’il joue l’aideront à s’améliorer tactiquement et à concevoir sa stratégie », a déclaré Vimal.

“Nous ne voulons pas qu’il dépende des entraîneurs et voulons le voir évoluer en tant que joueur indépendant, qui peut assumer la responsabilité de sa carrière. Je suis content de ses progrès jusqu’à présent.

