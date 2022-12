De la graine au magasin : regard sur la hausse du prix du pain

Imaginez un agriculteur, des graines de céréales et un champ des Prairies au printemps.

Comment ce blé se retrouve dans une miche de pain – et pourquoi les prix ont grimpé en flèche cette année – est une odyssée impliquant des producteurs et des manutentionnaires de céréales, des wagons et des minoteries, des boulangeries et des supermarchés.

Le voyage du blé du champ à la table de la cuisine offre un aperçu des forces mondiales qui influencent le prix des aliments et met en évidence la façon dont l’augmentation des coûts est aggravée le long d’une chaîne d’approvisionnement.

***

Bien avant les sandwichs au fromage grillé et les toasts à la confiture, les chercheurs du laboratoire travaillent à perfectionner une seule graine.

Les scientifiques recherchent sans relâche des souches de blé résistantes aux insectes et aux maladies pour stimuler les récoltes et améliorer la qualité, la saveur et la durabilité des cultures.

« Ils mettent au point des variétés de blé protégées contre la sécheresse, les insectes et les maladies des plantes qui offrent le meilleur rendement possible », a déclaré Stuart Smyth, professeur agrégé d’économie de l’agriculture et des ressources à l’Université de la Saskatchewan.

Des rendements plus élevés augmentent l’offre, ce qui fait baisser les prix pour les consommateurs.

“Comme toute marchandise, les prix du blé sont basés sur l’offre et la demande”, a déclaré Aaron Goertzen, économiste principal et directeur chez BMO Capital Markets.

“Du côté de l’offre, une quantité énorme concerne la quantité plantée et un facteur encore plus important est le rendement probable.”

Lorsqu’une nouvelle variété de blé est mise au point, elle est soumise à un comité de recommandation des cultures — un groupe d’experts reconnus par le gouvernement fédéral.

S’ils sont approuvés par l’Agence canadienne d’inspection des aliments, les producteurs de semences cultivent alors la nouvelle variété de blé, qui est vendue aux agriculteurs pour semer au printemps.

***

Dans les Prairies, des agriculteurs comme Jake Leguee plantent du blé roux de printemps de l’Ouest canadien, une classe connue pour sa haute qualité meunière et boulangère.

Leguee a eu de la chance avec la variété Wheatland. Bien qu’il ait réussi à réutiliser les graines au cours des deux dernières années, il prévoit d’en acheter de nouvelles l’année prochaine.

« Au printemps, nous conduirons la semi-remorque chez le producteur de semences et ramasserons un chargement de semences fraîches », a déclaré Leguee.

Ce n’est là qu’un seul des dizaines de coûts liés à la culture du blé et d’autres cultures comme le canola, le blé dur, les lentilles, les pois et le lin sur sa ferme de 6 000 hectares à Weyburn, en Saskatchewan.

“J’ai des coûts d’intrants directs comme les semences, les engrais et les produits chimiques”, a-t-il déclaré. “Ensuite, il y a l’assurance-récolte, le carburant, les réparations, l’entretien, les machines, les terres et les coûts de main-d’œuvre.”

Les semis commencent généralement fin avril et fin mai, Leguee a planté près d’un millier d’hectares de blé.

Pendant les 100 jours suivants, il s’efforce d’empêcher les mauvaises herbes, les maladies et les insectes d’entrer dans la culture et fertilise deux fois pendant la saison.

Tout ne dépend pas de lui : l’année dernière, une grave sécheresse a flétri ses cultures. Dans l’Ouest canadien, la production des principales grandes cultures, dont le blé, a chuté de plus de 40 % par rapport à l’année précédente, selon les statistiques d’Agriculture et Agroalimentaire Canada.

La baisse des rendements a réduit l’offre, faisant monter en flèche le prix du boisseau de blé.

C’est en grande partie la raison pour laquelle les prix du pain ont atteint de nouveaux sommets et sont restés élevés. En novembre, les prix d’articles comme le pain, les petits pains et les petits pains avaient augmenté de 18,2 % d’une année à l’autre, selon Statistique Canada.

Même si les conditions de croissance étaient meilleures cette année, la sécheresse de l’an dernier a laissé les stocks de blé au plus bas, a déclaré M. Goertzen de BMO.

“Il faut du temps pour que l’offre se stabilise et que les prix se normalisent”, a-t-il déclaré.

Mais il existe d’autres facteurs et acteurs tout au long de la chaîne d’approvisionnement qui affectent les prix.

***

À la fin du mois d’août, alors que les cultures de blé prennent une couleur jaune doré, les agriculteurs des Prairies commencent à récolter le blé.

Une partie est vendue directement de la moissonneuse-batteuse aux manutentionnaires de céréales. Le prix est défini dans un contrat à l’avance en utilisant les prix à terme, un prix bloqué pour une marchandise à vendre à une date ultérieure qui est déterminée par les marchés.

Le reste est stocké dans des bacs dans les fermes et vendu tout au long de l’automne et l’année suivante à un prix au comptant ou au comptant – un prix du marché pour le blé acheté et livré aujourd’hui.

Mais les agriculteurs ne fixent pas le prix.

“Le marché indique aux agriculteurs quel est le prix”, a déclaré Smyth, président de l’innovation agroalimentaire et de l’amélioration de la durabilité. “Les coûts d’un agriculteur sont indépendants du prix.”

Certaines années, cela signifie que les agriculteurs perdent de l’argent sur le blé, a-t-il déclaré. Les autres années, ils font mieux.

Les agriculteurs comme Leguee peuvent essayer de couvrir leurs paris pour tirer le meilleur parti de leur grain.

“Je peux choisir de vendre ou non, mais je ne peux pas fixer mon prix”, a-t-il déclaré. «Je pourrais fixer un prix cible qui est peut-être 50 cents au-dessus du marché. L’acheteur de grain peut l’accepter ou non, mais il expirera et je devrai réessayer.

“Mais à un moment donné, je dois juste vendre.”

***

Le prix de référence du blé est fixé sur les bourses du monde entier.

“Il n’y a pas de mécanisme central qui dicte les prix”, a déclaré Goertzen. “C’est purement de l’offre et de la demande. Il est donc déterminé de manière décentralisée en fonction du comportement de millions d’agents différents.

Les plus fortes fluctuations de prix se produisent généralement en raison des conditions météorologiques, comme la sécheresse qui a décimé les récoltes en 2021.

Mais d’autres facteurs jouent un rôle. Les conflits géopolitiques ont eu une forte influence sur les prix du blé cette année, par exemple.

« La Russie et l’Ukraine sont toutes deux d’importants exportateurs agricoles. Ensemble, ils représentent près de 30 % des exportations mondiales de blé », a déclaré Goertzen. “Mais une grande partie de cette production a été interrompue en raison de la guerre.”

Entre la sécheresse en Amérique du Nord et la guerre en Ukraine, l’approvisionnement en blé a chuté au début de 2022, a-t-il déclaré.

« Il manque beaucoup de grain », a déclaré Goertzen. « C’est un marché mondial et donc les acheteurs qui achèteraient normalement du blé ukrainien se tournent de plus en plus vers d’autres marchés et ce manque d’approvisionnement affecte également les prix au Canada.

Le prix du boisseau de blé a atteint 12,94 $ en mars dernier sur le Chicago Mercantile Exchange, contre 7,42 $ en janvier, soit une augmentation de près de 75 %. Il a depuis chuté à environ 8,60 $.

***

Une fois qu’un agriculteur vend du blé à un manutentionnaire de céréales, il est trié et stocké dans un élévateur à grains. Une grande partie est ensuite expédiée sur des wagons à Thunder Bay ou à Vancouver.

Le reste est généralement transporté par camion vers des moulins locaux pour être transformé en farine pour la consommation domestique.

Les moulins vendent ensuite la farine sous leur propre marque directement aux consommateurs dans les magasins. Ils vendent également aux épiciers pour la vente sous une marque de distributeur ou une marque de distributeur, et en vrac aux boulangeries.

Les coûts plus élevés de la main-d’œuvre, du transport, de l’énergie et des intrants ont rendu chaque étape plus coûteuse, a déclaré Dean Dias, chef de la direction de Céréales Canada.

Alors que le coût du pain a peut-être augmenté de plus de 18% au cours de la dernière année, il a déclaré que personne ne s’enrichit grâce à cette augmentation.

“Si une miche de pain coûte 50 cents, cela est réparti sur plusieurs arrêts le long de la chaîne d’approvisionnement et sert à tout payer, des coûts de main-d’œuvre et de transport plus élevés aux coûts d’intrants plus élevés”, a-t-il déclaré. “Tout le monde dans la chaîne de valeur doit réussir à avoir une miche de pain sur le comptoir de la cuisine.”

***

Pourtant, plus le blé s’éloigne des fermes, plus le prix devient opaque.

Au cours des dernières années, les trois grandes chaînes d’épiceries du Canada ont été critiquées pour un scandale pluriannuel de fixation des prix du pain.

Bien que les actes répréhensibles aient suscité la méfiance des Canadiens, les épiciers affirment que les produits alimentaires de base comme le pain ont des marges très minces. Au lieu de cela, les experts disent qu’ils gagnent de l’argent sur le volume de nourriture vendue.

Pourtant, les épiciers ne fournissent généralement pas de ventilation détaillée dans leurs rapports financiers, ce qui rend difficile de confirmer quelles sont réellement les marges sur les aliments de base.

En octobre, l’organisme canadien de surveillance de la concurrence a lancé une étude pour déterminer si le secteur de l’alimentation hautement concentré contribue à la hausse des prix des aliments.

“Les marchés du blé sont hautement compétitifs et intégrés à l’échelle mondiale”, a déclaré Goertzen. “Mais au moment où vous arrivez au niveau de la vente au détail, il y a un peu moins de concurrence et probablement plus de pouvoir sur les prix si vous êtes un grand détaillant de produits alimentaires.”

Malgré le coût plus élevé du pain en 2022, c’est toujours l’un des plus gros avantages pour votre argent à l’épicerie, a déclaré Dias.

“Il y a une raison pour laquelle c’est un aliment de base mondial”, a-t-il déclaré.

—Brett Bundale, La Presse canadienne

AlimentationÉpicerie