De la glace pour les muscles endoloris ? Détrompez-vous.

Après un entraînement particulièrement vigoureux ou une blessure sportive, beaucoup d’entre nous comptent sur des packs de glace pour réduire la douleur et l’enflure de nos muscles nasillards. Mais une nouvelle étude animale de mise en garde révèle que le glaçage modifie l’environnement moléculaire à l’intérieur des muscles blessés de manière préjudiciable, ralentissant la guérison. L’étude impliquait des souris, pas des humains, mais s’ajoute aux preuves de plus en plus nombreuses que le glaçage des muscles après un exercice intense n’est pas seulement inefficace ; cela pourrait être contre-productif.

Vérifiez à l’intérieur des congélateurs ou des glacières de la plupart des gymnases, des vestiaires ou des cuisines des athlètes et vous y trouverez des packs de glace. Presque aussi courantes que les bouteilles d’eau, elles sont régulièrement attachées à des membres endoloris après un exercice exténuant ou d’éventuelles blessures. La raison du refroidissement est évidente. La glace engourdit la zone touchée, atténue la douleur et maintient l’enflure et l’inflammation à distance, ce qui, selon de nombreux athlètes, aide leurs muscles endoloris à guérir plus rapidement.

Mais, ces dernières années, les scientifiques de l’exercice ont commencé à jeter de l’eau froide sur les avantages supposés du givrage. Dans une étude de 2011, par exemple, les personnes qui ont gelé un muscle du mollet déchiré ont ressenti autant de douleur à la jambe plus tard que celles qui ont laissé leur jambe douloureuse seule, et elles ont été incapables de retourner au travail ou à d’autres activités plus tôt. De même, une étude scientifique de 2012 a conclu que les athlètes qui glaçaient les muscles endoloris après un exercice intense – ou, pour les masochistes, s’immergeaient dans des bains de glace – retrouvaient leur force et leur puissance musculaires plus lentement que leurs coéquipiers non refroidis. Et une étude qui donne à réfléchir en 2015 sur la musculation a révélé que les hommes qui appliquaient régulièrement des packs de glace après les entraînements développaient moins de force musculaire, de taille et d’endurance que ceux qui récupéraient sans glace.