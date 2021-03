Alors que le vaste plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars offre quelque chose pour presque toutes les personnes touchées par la pandémie COVID-19 – des chômeurs aux petites entreprises en passant par les villes et les États vacillants – les familles américaines se distinguent comme les plus grands gagnants et sont sur le point d’en bénéficier de multiples façons.

Certaines des dispositions de la loi, comme l’élargissement du crédit d’impôt pour enfants, ont déjà beaucoup retenu l’attention. Mais la mesure prévoit également un financement pour la garde d’enfants, la réouverture des écoles et l’apprentissage à distance, entre autres piliers de l’infrastructure sociale qui soutient l’éducation des enfants.

«Il s’agit d’un projet de loi transformateur pour les familles», déclare Katherine Gallagher, directrice de la garde d’enfants et de l’éducation préscolaire au Center for Law and Social Policy. «Cela change la donne.»

Bien sûr, la disposition la plus populaire de l’ARP – comme les allocations de chômage prolongées, les paiements directs de 1400 dollars aux adultes et à chacun de leurs enfants, l’aide au logement d’urgence et les subventions aux soins de santé – soutiennent également les familles, dit Gallagher. Mais les démocrates au Congrès ont fait tout leur possible pour tendre la main aux enfants et aux familles, en particulier à ceux des tranches de revenu les plus faibles, durement touchées par la pandémie.

Le crédit d’impôt pour enfants est passé de 2 000 $ par enfant admissible à 3 000 $, ou 3 600 $ par enfant de moins de 6 ans. Le crédit commence à être progressivement éliminé pour les particuliers qui gagnent plus de 75 000 $ par année ou 150 000 $ pour les couples mariés qui font une déclaration conjointe.

Plus important encore, le crédit est remboursable, ce qui signifie que même les Américains à faible revenu avec peu ou pas de revenu peuvent recevoir l’allocation complète. Les changements devraient amener près de 10 millions d’enfants au-dessus ou plus près du seuil de pauvreté. Alors que l’expansion ne s’applique que pour cette année, les démocrates ont déclaré qu’ils chercheraient à la rendre permanente.

«C’est une telle lutte contre la pauvreté», dit Gallagher.

Entre-temps, le crédit d’impôt pour la garde d’enfants et de personnes à charge, qui aide à couvrir les frais de garde d’enfants, est passé de 2 100 $ à 4 000 $ pour un enfant ou 8 000 $ pour deux enfants ou plus. Comme pour le crédit d’impôt pour enfants, il est entièrement remboursable, de sorte que les familles avec peu ou pas de revenu peuvent toujours en bénéficier. Et les familles qui gagnent jusqu’à 125 000 $ ont droit au crédit intégral, à partir d’un plafond de 15 000 $.

Pourtant, l’ARP comprend une variété d’autres initiatives axées sur la famille:

► Les écoles de la maternelle à la 12e année reçoivent 125 milliards de dollars pour rouvrir en toute sécurité. L’argent est destiné à fournir un espace supplémentaire pour la distanciation sociale, les classes de rattrapage qui traitent des pertes liées à la pandémie et une protection contre les coupes budgétaires nationales et locales.

► Il y a 39 milliards de dollars pour la garde d’enfants, dont 24 milliards de dollars pour les fournisseurs de services de garde en difficulté financière pour l’équipement de protection individuelle, les paiements de loyer et d’hypothèque, les coûts de main-d’œuvre et d’autres dépenses. Un autre 15 milliards de dollars aiderait à subventionner les frais de garde d’enfants pour les familles admissibles, aidant environ 875 000 enfants.

► Environ 12 millions d’enfants des écoles publiques vivent dans des ménages sans connexion Internet ni appareil d’enseignement à distance. Le projet de loi fournit 7,2 milliards de dollars à la Federal Communications Commission pour aider les écoles et les bibliothèques à s’assurer que les enfants peuvent participer à l’apprentissage à distance.

► Près de 40 milliards de dollars iront aux collèges et aux universités, dont la moitié sera réservée aux subventions d’aide financière aux étudiants pour aider à couvrir les coûts et dépenses des collèges tels que la nourriture, le logement et les soins de santé.

► Alors que les familles font face à un stress accru pendant la pandémie, la loi prévoit 350 millions de dollars pour des programmes et des services communautaires de prévention de la maltraitance des enfants qui traitent de la violence familiale.

► Un programme de bons-repas pour 22 millions d’enfants sera prolongé tout l’été. Les repas seraient normalement fournis dans les écoles qui sont maintenant fermées.