De la fumée vue à Kelowna depuis Peachland est prévue – Kelowna Capital News

Ne vous inquiétez pas, la fumée provenant de Peachland provient d’un brûlage contrôlé planifié.

De la fumée à Peachland était visible à Kelowna le 27 octobre.

La bande indienne de Penticton, l’Okanagan Nation Alliance et le BC Wildfire Service procèdent à un brûlage de 170 hectares avec le soutien de Gorman Brothers Ltd. et de l’Okanagan Shuswap Resource District.

De la fumée et des flammes pourraient être visibles à Peachland, Penticton, Summerland et Kelowna ainsi que dans les environs au cours des prochains jours. Il peut également être vu par les voyageurs sur les autoroutes 97 et le connecteur.

Les brûlages dirigés aident à assurer la protection de la communauté, à restaurer l’écosystème et à améliorer les valeurs culturelles autochtones et à soutenir l’utilisation traditionnelle du feu pour améliorer le paysage.

Pour plus d’informations sur les brûlages dirigés, visitez le sitePrescritfeu.ca.

@Rangers_mom

Jacqueline.Gelineau@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

BC Wildfires 2022firepompiersKelownawildfire smoke