De la fumée plane sur Yellowknife alors que les gens rentrent chez eux

COUTEAU JAUNE –

La fumée a forcé Yellowknife à annuler une célébration marquant le retour des résidents dans la ville après une évacuation provoquée par des incendies de forêt qui a duré des semaines.

La capitale des Territoires du Nord-Ouest avait prévu un rassemblement de « Bienvenue à la maison » samedi au Somba K’e Civic Plaza, avec de la musique live, des châteaux gonflables et un concours de magasins locaux.

Mais la ville a publié un avis sur son site Internet indiquant qu’en raison de la mauvaise qualité de l’air, la célébration a été annulée pour des raisons de sécurité, même si la promotion des magasins locaux était toujours en cours.

Environnement et Changement climatique Canada a publié samedi une déclaration spéciale sur la qualité de l’air pour Yellowknife, affirmant que « la fumée cause ou devrait causer une mauvaise qualité de l’air et une visibilité réduite ».

Tous les habitants de cette ville d’environ 20 000 habitants ont reçu l’ordre de partir à la mi-août en raison d’un incendie de forêt à proximité, et ils n’ont été autorisés à revenir que le 6 septembre, lorsque l’ordre d’évacuation a été rétrogradé en alerte.

Yellowknife indique sur son site Web qu’il y a un accès gratuit à sa piste de terrain et à son terrain de jeu intérieur jusqu’à ce que la qualité de l’air s’améliore.



Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 23 septembre 2023.