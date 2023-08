De la fumée de feu de forêt dans vos yeux ? Les médecins disent que nous devons faire plus pour étudier ses impacts à long terme

Kate LeBlanc se souvient de la façon dont la fumée des feux de forêt qui a traversé le ciel du Nouveau-Brunswick plus tôt cet été s’est accrochée à ses yeux, les rendant granuleux.

« C’est comme avoir une paire de lunettes que vous ne pouvez pas nettoyer », a déclaré le résident de Bathurst, NB, âgé de 71 ans. « C’était vraiment comme de fins grains de sable ou quelque chose comme ça. »

La fumée, en plus de ses allergies saisonnières, signifiait que LeBlanc se vidait constamment les yeux. Elle a déclaré à CBC News qu’elle avait utilisé une bouteille de gouttes pour le lavage des yeux et deux bouteilles de gouttes contre les allergies en quelques mois seulement.

« En gros, je me cache », a-t-elle déclaré à propos de la façon dont elle prévient les symptômes. « Je ne sors pas, je n’ouvre pas les fenêtres. »

REGARDER | Comment la fumée des feux de forêt affecte vos yeux : La fumée des feux de forêt est mauvaise pour vos poumons. Mais pour les yeux, on sait peu Les effets à long terme de la fumée des feux de forêt sur les yeux des gens sont encore largement inconnus, mais les premières découvertes de la recherche indiquent que ceux qui sont confrontés à une forte fumée devraient prendre des précautions pour éviter des lésions oculaires accélérées.

Cette année, les incendies de forêt au Canada ont été les pires jamais enregistrés , avec des vents poussant de la fumée à travers le pays et dans certaines parties des États-Unis. En ces jours particulièrement brumeux, certains ophtalmologistes ont déclaré à CBC News qu’ils avaient vu plus de patients signaler des yeux irrités.

Les experts en santé oculaire craignent qu’à mesure que les incendies de forêt deviennent un phénomène plus courant, nous n’étudions pas les impacts à long terme que la fumée pourrait avoir sur nos yeux.

Quels sont les symptômes immédiats ?

« Il y a des particules, des composés organiques volatils », a déclaré la Dre Marisa Sit, ophtalmologiste de Toronto au sein de l’unité d’ophtalmologie complète du Réseau universitaire de santé à l’Institut de l’œil Donald K. Johnson.

« Ce sont des choses [in the smoke] cela peut irriter nos yeux. »

La Dre Marisa Sit est ophtalmologiste à l’unité d’ophtalmologie complète du Réseau universitaire de santé de l’Institut de l’œil Donald K. Johnson à Toronto. (Jennifer La Grassa/CBC)

La fumée d’un feu de forêt dans les yeux peut provoquer une sensation de sécheresse, de démangeaisons, de rougeur, de douleur, d’eau et de sable – tous des symptômes similaires aux allergies saisonnières. Ce type d’inflammation de la conjonctive, ou partie blanche de l’œil, est connu sous le nom de conjonctivite.

Si la cornée – ou une partie claire de l’œil – devient enflammée, on parle de kératite.

Parfois, cette inflammation peut même rendre la vision floue.

Selon l’ophtalmologiste de Vancouver, le Dr Briar Sexton, ces symptômes oculaires peuvent survenir avant que nous ne sentions ou ne voyions la fumée.

Même si ce type d’irritation temporaire peut être apaisé avec un lubrifiant comme les larmes artificielles en vente libre, les médecins s’inquiètent de l’impact de l’exposition chronique à long terme aux particules de fumée nocives.

Briar Sexton, ophtalmologiste à Vancouver, dit avoir vu plusieurs patients se plaindre d’yeux irrités cette année alors que des dizaines d’incendies de forêt continuent de brûler à travers la province. (Jennifer La Grassa/CBC)

« Quand j’ai déménagé pour la première fois en Colombie-Britannique et que j’ai commencé à pratiquer en 2006, nous ne parlions pas de feux de forêt comme nous le faisons maintenant », a déclaré Sexton.

« La quantité d’exposition qu’un individu obtiendrait était en fait assez minime par rapport à [what] ils se retrouvent dans des points chauds ces jours-ci. »

Les impacts à long terme ne sont pas clairs

Sexton a déclaré qu’il n’était pas clair quels dommages durables la fumée des feux de forêt pouvait causer aux yeux. « J’aimerais connaître la réponse. »

Les médecins qui ont parlé à CBC News tirent des conclusions d’études réalisées avec des polluants qui ont des composants similaires à la fumée des feux de forêt.

Par exemple, la fumée de cigarette s’est révélée être un facteur de risque de dégénérescence maculaire — une maladie des yeux qui peut éventuellement mener à la cécité légale.

Les substances toxiques des cigarettes ont également été associées à une risque accru de cataracte.

« Si j’avais une boule de cristal magique, je pense que ce sont des choses que nous allons malheureusement voir être liées à des régions de feux de forêt avec une incidence plus élevée à l’avenir », a déclaré Sexton.

Sukanya Jaiswal, optométriste en Australie, examine les yeux d’un homme. Jaiswal a commencé à rechercher l’impact que la fumée des feux de forêt peut avoir sur la santé oculaire à long terme après l’intense saison des feux de brousse 2019-2020 en Australie. (Université de Nouvelle-Galles du Sud)

Des chercheurs australiens creusent plus profondément

Une critique l’année dernière a révélé que plus de 70% des personnes avaient ressenti une irritation des yeux pendant une période de mauvaise qualité de l’air pendant la saison intense des incendies de forêt en Australie en 2020. Et les personnes souffrant de problèmes oculaires ou respiratoires préexistants semblaient avoir plus de symptômes.

L’examen a également reconnu qu’il y a très peu de recherches sur le sujet. Ces lacunes ont poussé l’auteur de la revue, Sukanya Jaiswal, optométriste à Sydney, à regarder un peu plus en profondeur.

Il y a environ quatre ans, la saison des feux de brousse en Australie était si grave et dévastateur qu’il a été appelé l’été noir .

Pendant ce temps, les patients sont venus à Jaiswal pour avoir besoin de remèdes pour apaiser les yeux rouges et enflés, mais elle dit qu’elle n’était pas toujours sûre de ce qu’il fallait prescrire.

« Je pense que c’est vraiment sérieux », a-t-elle déclaré à CBC News.

« Des millions de personnes sont exposées à la fumée tout au long de l’année, et d’une manière que nous n’avons jamais vue auparavant et d’une manière à laquelle nous ne sommes pas préparés. »

Pour combler certaines des lacunes de la recherche, Jaiswal mène des études à l’École d’optométrie et des sciences de la vision de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud.

Un pompier se couvre le visage alors qu’il combat un incendie de forêt près de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, le 23 janvier 2020. Un chercheur de la Nouvelle-Galles du Sud étudie les effets à court et à long terme de la fumée d’un incendie de forêt, en particulier chez les pompiers qui sont fréquemment exposés . (Noah Berger/Associated Press)

En particulier, elle a examiné les effets à court et à long terme que la fumée des feux de forêt peut avoir sur chaque partie de l’œil et le temps de récupération, en particulier parmi les groupes comme les pompiers qui sont fréquemment exposés.

Dans certaines de ces études, Jaiswal utilise une paire de lunettes qui dégagent de petites quantités de fumée. À l’aide de cette recherche, Jaiswal veut identifier qui est le plus à risque et si l’un des dommages subis est réversible.

« Si nous n’avons pas une compréhension uniforme de la manière dont nous devons protéger les yeux et gérer toute maladie oculaire résultant d’une exposition à un feu de forêt, je pense que nos patients vont en souffrir », a-t-elle déclaré.

Conseils pour protéger vos yeux

Santé Canada a déclaré à CBC par e-mail qu’il n’avait pas d’expertise spécifique à la santé oculaire, mais des médecins comme Sit disent qu’il est important que le pays investisse dans la recherche pour déterminer comment la fumée des feux de forêt peut affecter nos yeux.

Sexton dit qu’elle craint qu’au moment où nous comprendrons mieux comment nos yeux sont touchés par la fumée des feux de forêt, « il sera trop tard » pour les personnes qui n’ont pas pris de précautions.

Sexton dit qu’elle sait que certaines personnes utilisent des gouttes ophtalmiques contre les allergies pour soulager les symptômes, mais elle prévient que la médication inutile des yeux pourrait avoir des conséquences imprévues. Au lieu de cela, elle dit qu’il vaut mieux se rincer les yeux avec des larmes artificielles.

Voici quelques autres précautions que les ophtalmologistes disent que vous pouvez prendre pour protéger vos yeux des conditions enfumées :