De la frontière à l’avortement, les espoirs du GOP visent une évasion alors que Trump fait face à une réaction pro-vie

PHOTO : candidats républicains à la présidentielle, de gauche à droite, le gouverneur du Dakota du Nord Doug Burgum, l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie, l’ancien ambassadeur de l’ONU Nikki Haley, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, l’entrepreneur Vivek Ramaswamy, le sénateur Tim Scott (R-SC), et l’ancien vice-président Mike Pence, avant le début d’un débat primaire présidentiel républicain organisé par FOX Business Network et Univision, le 27 septembre 2023, à la bibliothèque présidentielle Ronald Reagan à Simi Valley, en Californie. (Photo AP/Mark Terrill)

Sept candidats républicains à la présidentielle ont pris la parole hier soir, défendant leur cause sur des questions allant de la frontière à l’avortement, de la Chine à l’Ukraine.

Et certains s’en sont également pris à l’ancien président Donald Trump, en critiquant spécifiquement ses déclarations sur l’avortement qui ont provoqué la colère des pro-vie. Le favori a encore une fois sauté le débat, préférant prononcer un discours concurrent dans le Michigan.

Les prétendants du GOP ont tenté de présenter leur vision de l’avenir du parti de Reagan à la bibliothèque Reagan à Simi Valley, en Californie. Pour beaucoup de candidats présents sur scène, c’était le moment de tenter de faire sensation afin de poursuivre leur campagne.

De nombreux candidats se situent bien derrière l’ancien président Donald Trump. Certains candidats n’ont pas tardé à constater son absence.

« Où est Joe Biden ? Il est complètement absent du leadership. Vous savez qui d’autre est absent ? Donald Trump est absent, il devrait être sur cette scène ce soir. Il vous doit de défendre son bilan où ils ont ajouté 7,8 $. mille milliards de dollars à la dette », a déclaré le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, dans l’une de ses attaques contre Trump.

L’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, qui a été l’une des voix les plus énergiques contre Trump, a tenté de livrer son propre zinger.

« Donald, je sais que tu regardes. Tu ne peux pas t’en empêcher. Je sais que tu regardes, d’accord ? Et tu n’es pas là ce soir, pas à cause des sondages et de tes actes d’accusation, mais tu n’es pas là ce soir parce que tu « Vous avez peur de défendre votre dossier. Vous évitez ces choses, et je vais vous dire ce qui va se passer, nous n’allons plus vous appeler Donald Trump, nous vous appellerons Donald Duck », a déclaré Christie tout en en regardant la caméra.

L’économie et la « bidénomie » étaient des cibles fréquentes pour les candidats, tout comme la frontière sud.

Les modérateurs du débat ont diffusé un extrait du président Ronald Reagan favorable à l’amnistie lorsqu’il a posé des questions sur la lutte contre l’immigration clandestine. Cela a suscité des appels au financement des villes dites sanctuaires dans le but de mettre fin aux passages illégaux.

« Nous devons nous assurer que nous sommes un pays de lois. Dès que nous cessons d’être un pays de lois, nous abandonnons tout ce sur quoi ce pays a été fondé. Nous devons sécuriser la frontière. Pour ce faire, nous devons d’abord annuler le financement du sanctuaire. « Dans les villes, vous voyez ce qui se passe à Philadelphie en ce moment, cela doit cesser. Nous devons nous assurer que nous mettons 25 000 agents de patrouille frontalière et d’ICE supplémentaires sur le terrain et les laissons faire leur travail », a déclaré l’ancienne gouverneure et ambassadrice de Caroline du Sud Nikki Haley.

L’entrepreneur technologique Vivek Ramaswamy est allé encore plus loin.

« Je suis d’accord avec tout, les républicains sur cette scène sont du bon côté sur cette question. Militarisez la frontière sud, arrêtez de financer les villes sanctuaires. Mettez fin à l’aide étrangère au Mexique et à l’Amérique centrale pour mettre fin aux incitations à venir. Mais je le suis. un pas de plus… Je suis favorable à la suppression du droit de naissance pour les enfants d’immigrés illégaux de ce pays », a-t-il déclaré.

La solution de Ramaswamy concernant la frontière sud a conduit le sénateur de Caroline du Sud, Tim Scott, à l’attaquer sur une autre question majeure de politique étrangère : les liens avec la Chine.

» Lors du dernier débat, il a dit que nous avions tous été achetés et payés, et j’ai réfléchi à cela pendant un petit moment et j’ai dit que je ne peux pas imaginer comment vous pouvez dire cela sachant que vous étiez juste en affaires avec le Parti communiste chinois et que c’est la même chose. des gens qui ont financé Hunter Biden avec des millions de dollars », a déclaré Scott.

Ramaswamy et Nikki Haley ont toutes deux bénéficié d’une augmentation dans les sondages après leurs premières performances dans le débat et elles ont continué à s’entraîner au cours du deuxième tour. Notamment à cause de la société chinoise de médias sociaux TikTok et de la réticence de Ramaswamy à l’interdire et, à la place, à la rejoindre.

« J’ai une idée radicale pour le Parti républicain. Nous devons gagner les élections et une partie de la manière dont nous gagnerons les élections consiste à atteindre la prochaine génération d’Américains là où elle se trouve. Ainsi, lorsque je suis arrivé au pouvoir, j’ai été très clair. « Les jeunes de 16 ans ne devraient pas utiliser les réseaux sociaux addictifs. Nous ne parviendrons à déclarer notre indépendance de la Chine, ce que je suis en faveur, que si nous gagnons », a-t-il déclaré.

« C’est exaspérant parce que TikTok est l’une des applications de médias sociaux les plus dangereuses que nous ayons et honnêtement, chaque fois que je vous entends, je me sens un peu plus bête à cause de ce que vous dites. Je ne peux pas croire, ils entendent que vous avez une situation avec TikTok. « Il y a 150 millions de personnes sur TikTok, ça veut dire qu’elles peuvent avoir vos contacts, qu’elles peuvent avoir vos informations financières », a-t-elle rétorqué.

La question du financement de l’Ukraine pour se défendre contre la Russie a continué de diviser les candidats, et à la fin du débat, on a demandé aux candidats quel impact les politiques d’avortement pourraient avoir sur leurs chances d’élection.

« Je rejette cette idée selon laquelle les pro-vie sont responsables des défaites à mi-mandat. Je pense qu’il y a d’autres raisons à cela. L’ancien président, il est porté disparu ce soir, il a eu beaucoup à dire à ce sujet, il devrait être ici pour expliquer son commentaires pour dire que, d’une manière ou d’une autre, les protections pro-vie sont une chose terrible », a déclaré DeSantis.

Trump fait face à un grand fossé avec les pro-vie après s’être opposé aux lois sur le rythme cardiaque

L’ancien président Trump a prononcé un discours devant les travailleurs de l’automobile du Michigan au lieu d’en débattre, mais sa campagne a publié une déclaration à la fin de la nuit. Il a qualifié la soirée d' »ennuyeuse » et « sans conséquence », tout en affirmant qu’il disposait d’une avance de 40 à 50 points dans les sondages avant d’appeler le RNC à mettre un terme aux débats.