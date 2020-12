Sidney Powell, un avocat qui faisait partie de l’équipe juridique du président Trump, a diffusé le mois dernier une théorie du complot sur la fraude électorale. Pendant des jours, elle a affirmé qu’elle «libérerait le Kraken» en montrant des preuves volumineuses que M. Trump avait remporté l’élection par un glissement de terrain. Mais après que ses affirmations ont été largement tournées en dérision et n’ont pas réussi à gagner du terrain juridique, Mme Powell a commencé à parler d’un nouveau sujet. Le 4 décembre, elle a publié un lien sur Twitter contenant des informations erronées indiquant que la population serait divisée entre les vaccinés et les non vaccinés et que le «grand gouvernement» pourrait surveiller ceux qui n’étaient pas vaccinés. «NO WAY #America», a écrit Mme Powell dans le tweet, qui a recueilli 22 600 actions et 51 000 likes. «C’est un contrôle communiste plus autoritaire importé directement de #China.» Elle a ensuite tagué M. Trump et l’ancien conseiller à la sécurité nationale Michael T. Flynn – tous deux qu’elle avait représentés – et d’autres personnalités de droite de premier plan pour souligner le message.

L’air changeant de Mme Powell faisait partie d’un changement plus large de la désinformation en ligne. Alors que les contestations de M. Trump concernant les résultats des élections ont été renversées et que le collège électoral a confirmé la victoire du président élu Joseph R. Biden Jr., la désinformation sur la fraude électorale s’est atténuée. Au lieu de cela, les colporteurs de mensonges en ligne multiplient les mensonges sur les vaccins Covid-19, qui ont été administrés aux Américains pour la première fois cette semaine.

Outre Mme Powell, d’autres qui ont répandu de la désinformation politique, comme la représentante Marjorie Taylor Greene, une républicaine de Géorgie, ainsi que des sites Web d’extrême droite comme ZeroHedge, ont commencé à promouvoir de faux récits sur les vaccins, ont déclaré des chercheurs. Leurs efforts ont été amplifiés par un solide réseau d’activistes anti-vaccination comme Robert F. Kennedy Jr. sur des plateformes telles que Facebook, YouTube et Twitter. Parmi leurs notions trompeuses, il y a l’idée que les vaccins sont livré avec une puce électronique ou un code barre pour garder une trace des gens, ainsi qu’un mensonge selon lequel les vaccins nuiront à la santé de tout le monde (les vaccins de Pfizer et Moderna se sont révélés efficaces à plus de 94% dans les essais, avec des effets secondaires minimes). Les faussetés à propos de Bill Gates, le cofondateur et philanthrope de Microsoft qui soutient les vaccins, ont également augmenté, avec des rumeurs selon lesquelles il est responsable du coronavirus et qu’il pourrait tirer profit d’un vaccin, selon les données de la société d’analyse médiatique Zignal Labs. Le changement montre comment les fournisseurs de désinformation politique sautent d’un sujet à l’autre pour maintenir l’attention et l’influence, a déclaré Melissa Ryan, directrice générale de Card Strategies, une société de conseil qui recherche la désinformation. C’est «un pivot facile», dit-elle. «La désinformation sur les vaccins et la pandémie est depuis longtemps un élément de base du manuel de désinformation pro-Trump.»

Le changement montre comment les fournisseurs de désinformation politique sautent d'un sujet à l'autre pour maintenir l'attention et l'influence, a déclaré Melissa Ryan, directrice générale de Card Strategies, une société de conseil qui recherche la désinformation. C'est «un pivot facile», dit-elle. «La désinformation sur les vaccins et la pandémie est depuis longtemps un élément de base du manuel de désinformation pro-Trump.»

Le changement a été particulièrement évident au cours des six dernières semaines. Selon une analyse de Zignal, la désinformation électorale a culminé le 4 novembre avec 375 000 mentions dans la télévision par câble, les médias sociaux, la presse écrite et les médias en ligne. Au 3 décembre, ce chiffre était tombé à 60 000 mentions. Mais la désinformation sur les coronavirus a régulièrement augmenté au cours de cette période, passant à 46100 mentions le 3 décembre, contre 17900 mentions le 8 novembre. NewsGuard, une start-up qui lutte contre les fausses histoires, a déclaré que sur les 145 sites Web de son Centre de suivi de la désinformation électorale, une base de données de sites qui publient de fausses informations électorales, 60% d'entre eux ont également publié de fausses informations sur la pandémie de coronavirus. Cela inclut des médias de droite tels que Breitbart, Newsmax et One America News Network, qui ont distribué des articles inexacts sur l'élection et publient désormais également des articles trompeurs sur les vaccins. John Gregory, rédacteur en chef adjoint de la santé pour NewsGuard, a déclaré que ce changement ne devait pas être pris à la légère car de fausses informations sur les vaccins entraînaient des dommages dans le monde réel. En Grande-Bretagne, au début des années 2000, a-t-il déclaré, un lien sans fondement entre le vaccin contre la rougeole et l'autisme a incité les gens à ne pas prendre ce vaccin. Cela a entraîné des décès et de graves blessures permanentes, a-t-il déclaré. «La désinformation crée de la peur et de l'incertitude autour du vaccin et peut réduire le nombre de personnes disposées à le prendre», a déclaré Carl Bergstrom, un biologiste évolutionniste de l'Université de Washington qui a suivi la pandémie. Le Dr Shira Doron, épidémiologiste au Tufts Medical Center, a déclaré que les conséquences de la non-utilisation des vaccins Covid-19 à cause de la désinformation seraient catastrophiques. Les vaccins sont «l'élément clé pour mettre fin à la pandémie», a-t-elle déclaré. «Nous n'y arriverons pas autrement.» Mme Powell n'a pas répondu à une demande de commentaires. Pour faire face à la désinformation sur les vaccins, Facebook, Twitter, YouTube et d'autres sites de médias sociaux ont élargi leurs politiques pour vérifier les faits et rétrograder ces publications. Facebook et YouTube ont déclaré qu'ils supprimeraient les fausses allégations concernant les vaccins, tandis que Twitter a déclaré qu'il dirigeait les gens vers des sources de santé publique crédibles.

Le flux de mensonges sur les vaccins a commencé à augmenter ces dernières semaines, car il est devenu clair que les vaccins contre le coronavirus seraient bientôt approuvés et disponibles. Épandeurs de désinformation regardé les entretiens par des experts de la santé et a commencé à les tordre.